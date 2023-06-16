與詹皇、戴維斯是天生絕配 哈登流浪記終點站該去湖人

NBA今年夏天自由球員市場最大咖是34歲哈登，哈登今夏擁有球員選項、交易否決權，可以成為自由球員。你能想像如果哈登穿上湖人球衣，跟詹姆斯、戴維斯成為隊友，湖人再留下後衛里夫斯、前鋒八村壘，湖人新賽季會有什麼樣的想像空間？

哈登不貴，跳出的合約平均年薪3430萬美元，上季季後賽場均20分、8助攻、6籃板，投籃命中率3成9，三分命中率3成78，數據和命中率都下滑不少，也被很多球迷、專家垢病。但不能否認，哈登還是一個咖。

哈登市場形象不好，76人不太滿意哈登，NBA許多球隊對哈登過去幾年印象都不是很完美。哈登狀況和穩定性都在退化，過去兩年哈登已經不再是那個聯盟得分王和MVP，哈登今年夏天想要爭取一分年薪逾3000萬美元複數年合約，難度非常大。

大家應該不健忘，76人上季東區季後賽第二輪跟塞爾蒂克大戰七場，最終搶七輸球，76人贏的三場比賽，哈登G1砍45分，G4再砍42分，這兩場球都靠哈登超級表現贏球。76人是安比德的球隊，但贏球密碼和關鍵球員還是哈登。沒有哈登，76人將失去相當競爭力。

76人本來就是安比德(右)的球隊，而且他剛拿了年度MVP，勢必掌握球隊更多的攻守主導權，哈登(左)與他的球風不是很對盤，發揮空間將更加有限。 美聯社資料照片

對哈登來說 他有兩個選擇：

第一、誰給的合約最大，就往那裡走。這很務實，金錢重於奪冠，現實重於總冠軍，職業運動除了追求榮耀和生涯成就，爭取最大合約和薪資永遠都是最重要的事。

今年夏天應該會有球隊提供哈登一分至少四年1.2億美元合約，這分合約還算合理，除了可以把握哈登未來兩年爭冠顛峰，剩餘1-2年養老，對球隊和哈登都很公平。

哈登的老東家火箭短時間內根本沒有奪冠機會，而且還不願意給哈登頂薪，當然會被哈登打槍，願意出錢的球隊可是大有人在。 美聯社資料照片

第二、去湖人。湖人有詹姆斯和戴維斯，他們兩人需要一個能控球、擅於得分、同時具備相當得分爆發力後衛。哈登單打一流，進攻手段多樣，得分爆發力充滿能量。哈登能完美填補詹姆斯的外線不穩，年紀老化和單打試手氣，更可以彌補湖人進攻不足漏洞。

一旦湖人今年夏天順利留下里夫斯、八村壘，以及還有一年合約前鋒范德比特，湖人核心陣容相當完整，剩下就是用底薪和低薪補上防守工兵、射手和籃板手。

湖人當然有機會與空間簽下哈登，湖人後衛羅素幾乎確定會先簽後換，湖人不會留下他，只是交易手法必須精密操作，至少三方交易是免不了。但關鍵還是在哈登個人意願，只要哈登奪冠意願強烈，並且願意犧牲一些薪水，湖人就有很大操作空間。

羅素(左)在季後賽表現不佳，湖人應該會把他交易出去，利用先簽後換的方式就有可能拿他換到哈登。 美聯社資料照片

湖人後場老詹、夫斯搭配哈登，內線還有戴維斯，鋒線保住八村壘、范德比特，再添加底薪射手、防守工兵和籃板手，湖人新賽季會很可怕。老詹、哈登、戴維斯、里夫斯，簡直就是天生絕配。

當大多數球隊和球迷都在嫌棄哈登，甚至厭惡哈登季後賽生涯終始缺少登峰造極表現，這是哈登證明自己眼光和爭冠決心的時刻。

當湖人薪資空間吃緊，陣容需要一個超級得分手，又要能持球、創造空間和各種機會，同時能扮演球隊第一、第二、第三人角色，哈登年紀、定位、球路、能力，根本天生湖人。哈登需要老詹帶隊，扛下球隊老大責任，哈登從來都不是當球隊老大的料和性格，湖人和老詹就是哈登生涯最後最完美歸宿。

哈登(左)與詹姆斯(右)雖然都已不復當年勇，但兩人現在擁有極高的籃球情商與爭冠企圖心，球風搭配也相當適合。 美聯社資料照片

今年夏天自由市場非常有趣，哈登正在往洛杉磯路上前進，機率很大。