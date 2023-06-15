盤點NBA無冠球隊 籃網最該以金塊為奪冠教材

今年NBA由金塊奪下隊史首座金盃，誰是下一支最有可能突破零冠紀錄的球隊？此時也開始引起了討論。而在這些未曾有過奪冠紀錄的球隊當中，哪一隊最應該把金塊成功登頂的故事當做教戰範本呢？

NBA有三分之一的球隊未曾奪冠，就以這十支球隊的過往紀錄來看，最有機會終結此一長期乾旱的首選該是鳳凰城太陽。畢竟他們先前曾經三次打進決賽，在這些無冠球隊當中排名第一，最近的一次也才在兩年前而已。而且，他們也是所有無冠球隊當中資格最老的一支球隊，連續55個球季嘗試挑戰總冠軍而未果，豐富的經驗應該能為他們帶來更有利的結果。不過，今年太陽重金從籃網挖來了杜蘭特（Kevin Durant），卻在季後賽被金塊給淘汰出局，換了總教練之後是否有進一步的人事大地震也難以預測，下一季的前景相對不明。

太陽是今年季後賽唯一能讓金塊打到第6戰的球隊，而且他們主力控衛保羅早早受傷、最後一戰中鋒艾頓也高掛免戰牌，輸得有些可惜。 美聯社資料照片

而說到杜蘭特，就讓人想到他最近互換的這兩個東家都是屬於無冠球隊。杜蘭特生涯的前兩個東家都有奪冠紀錄，西雅圖超音速在1979年就拿過冠軍，杜蘭特自己則為勇士拿了兩冠。也因此當年杜蘭特到了籃網之後，一度被籃網球迷視為救世主，期待他能打破無冠的紀錄。過去的籃網，也曾在基德（Jason Kidd）領軍之下兩度打進決賽（2002年及2003年），在所有無冠球隊當中僅次於太陽。

不過，在杜蘭特和厄文（Kyrie Irving）相繼出走之後，籃網又跌回灰姑娘的身份。接下來籃網該如何建隊才能重回強隊之列？其實這個問題，他們應該以今年奪冠的金塊為教材來找到答案，其原因有三：

一、隊史背景相似

籃網和金塊之間有著很深的淵源，兩隊是同年建立，年紀同為47歲，他們也都是當年在兩聯盟合併案之中，從競爭對手ABA併入的四支新球隊之一，其他兩支球隊則是馬刺和溜馬，基本上這四支球隊一開始可說是難兄難弟，戰績一直慘淡。

不過，馬刺已經在1999年率先奪冠，後來又陸續再拿了四冠，現在又拿到了狀元籤，可能會迎來另一個王朝。至於金塊也在多年後加入馬刺的冠軍行列，只剩下籃網和溜馬還在苦苦等待隊史的首座冠軍。

看到隊史發展背景相似的金塊都已經奪冠，籃網當然更應該向金塊看齊。而且，相形之下溜馬已經連三年無緣季後賽，重建之路還很漫長，反觀籃網和金塊一樣，過去這五季都能打進季後賽，近期都能保持著一個具有競爭力的陣容。只要操作思維有所改變，目前體質更好的籃網，確實要比溜馬來得有可能先擺脫無冠的窘境。

籃網近幾季一直有不錯的實力，直到本季正式清空所有球星之後，在季後賽首輪遭到76人橫掃，不過他們也累積不少優質年輕好手，好好栽培的話未來仍然大有可為。 美聯社資料照片

二、操作思維相反

雖然籃網和金塊有著歷史上的相似背景，但兩隊近年來的戰力操作思維卻是南轅北轍。金塊在進入馬龍（Michael Malone）總教練領軍的時代之後，先是確認以約柯奇（Nikola Jokic）為核心，透過選秀和交易逐步收集爭冠要角，最終形成了穆雷（Jamal Murray）、戈登（Aaron Gordon）和小波特（Michael Porter Jr.）的主力陣容。

相反地，籃網搬到布魯克林不到十年期間，總教練就換了九任。而且迷信大牌球星的速成操作，一再地把具有選秀紅利的新秀當成交易籌碼給換出去。後來杜蘭特和厄文的主動空降，雖然球隊並沒有像過去那樣賠上了大量新秀和未來的選秀權，但兩大球星就像是高薪的外援傭兵，除了卡住薪資空間，他們也無法像約柯奇等人那樣，從頭開始打造原生的球隊文化，而是要球隊配合他們的需求來組隊。

籃網和金塊這一快一慢的操作對比，在金塊舉起隊史第一座金盃之後，其間的高下優劣已經十分明顯，籃網也該思考如何參照金塊的建隊策略，來從頭打造一支屬於自己的爭冠球隊。

與其一直想靠挖角杜蘭特、厄文(右)這些大牌球星來拚總冠軍，不如學習金塊長期培養約柯奇(左)做為球隊領袖的方式來重建，球隊多數球員也會更有向心力。 美聯社資料照片

三、戰力基礎相當

籃網和金塊有著相似的背景，近年來卻走著完全不同的路子想要奪冠。當金塊率先達標，跟在後頭的籃網也該有所警惕，並以金塊做為效法的對象。而籃網在今年成功地終結了三星架構，雖然剩下的西蒙斯（Ben Simmons）依舊在隊，但總算是擺脫了隨著大牌球星而起伏的宿命，同時也在兩大交易案當中收獲了足夠的資產，得以重新建立球隊。

許多人認為籃網今年能夠打進季後賽，還是靠著杜蘭特和厄文先前打下的戰績為基礎。畢竟以交易案過後的籃網陣容來看，他們曾經在例行賽四連敗，也曾吞下當季最高的五連敗，到了季後賽更是四戰被76人橫掃，這樣的表現，實在不夠格稱得上是東區的第六種子。

然而，籃網的戰力基礎其實並不差。鳳還巢的丁威迪（Spencer Dinwiddie）算得上是籃網培養出來的原生領袖，交易來的布里基斯（Mikal Bridges）則是被視為籃網的另一個重要基石。如果能夠處理得掉西蒙斯近四千萬美元的合約，又能成功留下從太陽換來的強森（Cameron Johnson），籃網確實有相當的戰力基礎來重返強隊之林。

籃網後衛布里吉斯(右)與前鋒強森(中)都已打出不錯成績，而且正要進入生涯顛峰時期，搭配正在當打之年的射手丁威迪(左)，籃網其實已有可靠的班底。 美聯社

即使籃網原先一票表現出色的角色和綠葉球員，像是小柯瑞（Seth Curry）、渡邊雄太（Yuta Watanabe）或是奧尼爾（Royce O’Neale）都有可能離隊，但籃網總經理馬克斯（Sean Marks）已經用先前的實績證明，他確實有能力用更具彈性的薪資，找來性價比極高的新成員。如果不再追求大牌球星，馬克斯更有資本和空間可以建立一套具有競爭力的陣容。

籃網下一季很難立刻成為有實力逐鹿中原的強豪，然而看到金塊奪冠的歷程，籃網確實該好好思考最適合自己的奪冠準備及建隊策略。尤其是過去的金塊和籃網一樣有著相似的背景，卻以截然不同的操作而成功登頂，現有基礎不差的籃網確實更該以金塊為範本，規畫屬於自己的奪冠之路。