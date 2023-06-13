NBA選秀低順位傳奇誕生！約柯奇奪冠封神紀錄之旅

總冠軍第五戰，在一陣犯規麻煩與雙方打鐵大戰的混亂之中，熱火一度看似要繼續延長戰線，但靠著約柯奇（Nikola Jokic）第四節的挺身而出，16投12中拿下全場最高28分，最終率領球隊逆轉勝，奪下隊史首座總冠軍，也理所當然成為FMVP。

儘管在他輕描淡寫，並不強求數據，只在乎爭冠的心態下，未能成為史上第四位MVP三連霸球員，但得到的選票仍高居第2，從季後賽的表現觀之，約柯奇真的也完美詮釋了關於MVP，甚至更多數據紀錄如第一位中鋒場均大三元，只是他「要或不要」而已，只因對塞爾維亞人而言，團隊的勝利才是一切。

饒是如此，在他眼中並不以數據為前提的正常表現下，約柯奇本季仍寫下或打破許多紀錄，尤其在大三元方面，是如何不斷以一介中鋒身分，打出前所未有、嘆為觀止的奇行種全能演出。

哪怕毋須出手，站在那裡他就是個偌大威脅，就像塞爾蒂克名宿麥克海爾（Kevin McHale）對他的評價，宛如7呎中鋒版的「大鳥」柏德（Larry Bird），但更加高舉高打。

在此奪冠時刻，為各位讀者整理約柯奇本季締造的相關紀錄，洋洋灑灑，你將會更深刻了解這位新任冠軍球隊的絕對王牌，這個球季到底有多全方位的強大！

約柯奇笑擁金盃。 法新社

例行賽紀錄

※ 本季先後榮登金塊隊史助攻王與籃板王。

※ 過去25年首位單節10籃板5助攻2阻攻球員。

※ 本季聯盟Win Shares最高球員（14.9），第二名沙波尼斯（Domantas Sabonis）為12.6。

※ 史上首位單季例行賽，至少2000分1000籃板500助攻球員。

※ 史上90%命中率得到至少35分最多場次球員（2場），其他僅張伯倫（Wilt Chamberlain）曾完成1次。

※ 抄截統計以來，史上第一位85%命中率，至少40分10籃板5助攻5抄截球員。

※ 本季打出生涯最高命中率63.2%（聯盟第8），首度破6成，與傳統高命中率長人大不相同之處：約柯奇同時也會投射中距離與三分球（場均 2.3次出手38.3%）。

※ 過去15季聯盟第3高效的進攻手段：約柯奇的低位進攻（每波可拿1.22分，僅次於柯瑞的繞掩護與哈登的單打）。

大三元系列

※ 大三元贏球保證：例行賽29次&季後賽10次大三元，金塊各僅輸了1場。

※ 史上最多次大三元中鋒，累積迄今105次史上第6，即將超越基德（Jason Kidd）與詹姆斯（LeBron James）。

※ 本季生涯新高29次大三元，僅差12次助攻完全場均大三元（24.5/11.8/9.8）。

※ 本季於唐西奇（Luka Doncic）後第二位40分大三元，史上唯三40+分25+籃板10+助攻大三元。

※ 本季完成生涯第二度半場大三元（02/07對戰灰狼）。

季後賽紀錄

※ 史上首位單季季後賽，至少500分250籃板150助攻球員。

※ 史上首位季後賽總得分/總籃板/總助攻皆居第1球員。

※ 史上第一位季後賽半場達標15/15/5球員。

※ 史上第一位季後賽單場達標25/15/15球員。

※ 史上首位分區冠軍戰場均20+分&大三元球員。

※ 季後賽30/20/10大三元最多球員（3次），其他僅賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）與張伯倫各1次。

※ 今年季後賽10場大三元，超越張伯倫56年前紀錄（7次），史上單季季後賽最多。

※ 季後賽大三元累積臻至史上第6，以本季效率，只要他願意，大有機會超越魔術強森的30次，最終榮登史上第1。

※ 和穆雷在季後賽繳出場均至少25分5籃板5助攻的表現，史上首對搭檔。

約柯奇與穆雷的擋拆破壞力十足。 法新社

總冠軍賽紀錄

※ 總冠軍賽首戰大三元，基德後第二位，也是第四位單場至少25/5/10球員。

※ 總冠軍戰單場14助攻，史上中鋒最多（原紀錄為1969年羅素13次）。

※ 總冠軍史上唯一達標30/20/10大三元球員（第三戰）。

※ 總冠軍第三戰，約柯奇與穆雷攜手完成史上首次雙30分大三元。

※ 丹佛金塊47年隊史，首座NBA總冠軍，約柯奇亦榮膺生涯首座FMVP（史上最低選秀順位得主）！

※ 史上最低選秀順位奪下總冠軍賽MVP。

※ 史上唯一一位在選秀15順位之後獲得年度MVP和總冠軍賽MVP的球員。

最後，再次恭喜約柯奇成功率隊奪冠，這是丹佛籃球史上最光榮的一刻，但，或許只是個開始？

約柯奇才年方28，先發五虎都未超過30歲，薪資結構也算健全，甚至總冠軍戰尚未打完，制服組就已先拿未來選秀換現在，目標明顯就是為了把握當下這組核心陣容的美好時光。

約柯奇主宰戰局。 法新社

26歲已擁有一冠、雙MVP和FMVP，團隊主力除了布朗（Bruce Brown）明年都肯定繼續留隊，雙星且都還有繼續進步的空間，誰知道在約柯奇的帶領下，金塊有無機會打出連霸甚至王朝？

雖然他不在意數據的個性，多少會拖慢其歷史排名的上升速度－一如多發點力，本季季賽與季後賽，約柯奇都有能力挑戰場均大三元，並且藉此增加MVP三連霸的競爭力。但單單只要繼續奪冠，不久的將來，約柯奇就將有足夠的成就，挑戰史上前五中鋒的位置。

究竟金塊來年是否繼續稱霸？約柯奇歷史排名能否持續向前？他還能創造多偉大的成績？就讓我們繼續看下去！