太陽想用低薪凹保羅恐怕很難 傳聞可能與湖人交換羅素

過去幾天，除了NBA總冠軍系列賽如火如荼進行，各界均關注老將保羅（Chris Paul）動向。最初，權威運動媒體 Bleacher Report記者Chris Haynes爆料，指鳳凰城太陽隊計畫釋出保羅，在自由市場或循交易管道重覓控衛。

震撼彈傳出引發效應，包括聖安東尼奧、波特蘭、洛杉磯、芝加哥等媒體均跟進報導，並敦促地主球隊爭取，新上任的太陽隊總教練佛蓋爾（Frank Vogel）也喊話留人，要保羅留鳳凰城一起打拼。

今年控球後衛在自由市場很熱鬧，哈登（Jame Harden）是最大的一尾魚，緊接在後有：厄文（Kyrie Irving）、范弗利特（Fred VanVleet）、羅素（D’Angelo Russell）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、文森（Gabe Vincent）等好手，即使保羅沒跳下來淌渾水，精彩度已經足夠。

太陽隊確實還沒跟保羅攤牌，最後期限是6月28日，談判重點是這位球星剩餘兩季各3080萬美元保證約，若太陽隊決定分手僅需支付1580萬美元，進而舒緩捉襟見肘的薪資空間。

太陽的最理想結果是說服保羅換約拿最低薪資，讓球團透過500萬美元中產條款引入新援，或是保羅拿中產、球團用底薪補強。假設最終不歡而散，就是讓保羅拿1580萬美元到自由市場另投明主。

太陽隊確立將以杜蘭特(左)、布克(右)二人為球隊核心，這促使球團重新審視陣容，在更換新任總教練後動作頻頻，積極補強備戰下一季。 法新社資料照

保羅現年已38歲，過去幾季飽受傷病困擾，有鑑於球隊大手筆盤來杜蘭特（Kevin Durant）搭配新生代主力布克（Devin Booker），管理層有可能考慮改變後場，譬如簽來一位能在季後賽分攤保羅負擔的控衛，或直接找另一人取代。

以媒體報導的頻繁度顯示，太陽隊看中紐約尼克隊的奎克利（Immanuel Quickley），沙加緬度國王隊的米契爾（Davion Mitchell）和即將步入自由市場的文森，這些人選夠出色但仍不足以取代「健康」的保羅，此外文森在季後賽表現精湛，平均貢獻13.6分、外線命中率40.2％，熱火應傾向留人且價碼不可能跌到中產。

太陽隊交易籌碼不多，自由市場大魚之一的范弗利特可拒絕2023-24球季的球員選項成無限制自由球員，太陽無法於6月28日前先簽後換取得范弗利特，且多數球隊都想在接收保羅3080萬美元薪資時拿一筆補償，操作空間相當有限。那找湖人隊呢？在季後賽「神隱」的羅素想留洛杉磯機率不高，或許讓太陽、湖人隊坐下來談互換，有消息傳出，太陽隊早在上一季交易截止日前聯繫過明尼蘇達灰狼隊，最終球團是將羅素送到洛杉磯。

媒體提及湖人隊有可能以先簽後換的方式用羅素換保羅，主要是湖人現階段缺乏一個穩固的後場，若能找來保羅問題即可迎刃而解。 美聯社資料照片

談到羅素，主要是他與太陽的「少主」布克是好友，同樣地保羅跟詹姆斯（LeBron James）也是老交情。另外，湖人隊不排除和聯盟各隊探索羅素先簽後換的可能性。故事主角保羅一些經紀人相信保羅有領中產階級約的身價，選擇回鳳凰城會被迫拿基本薪資，與其如此不如跟詹姆斯在湖人隊聯手，且他本人在洛杉磯常駐多年有親友，重返加州並非不可能，且有傳保羅近來私下跟湖人、快艇隊有接觸，這將影響他和太陽隊談判結果。

太陽隊深知保羅仍有帶隊的本事，至少新任總教練佛蓋爾就跳出來澄清，他接受《體育畫報》（Sports Illustrated）採訪說：「我們還沒釋出保羅，正在考慮陣容的各種選擇。我個人已經和他溝通過，對彼此合作感到樂觀。多年來，我一直尊重保羅，不僅是球技還有強悍和籃球智商，他為這支球隊貢獻良多，我希望下一季與保羅合作，相信談判能幫我們取得成果。」