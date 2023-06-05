中職／適逢「選秀超小年」 台鋼雄鷹如何選才？

今年中華職棒季中選秀將於7月登場，由於所謂的「高中大物球員」並不多，加上大咖旅外球員可能從缺，就有基層教練直言，這可能是近年的「選秀最小年」；因此，第6隊台鋼雄鷹要如何選才就特別值得關注了。

林子偉原本被視為今年選秀最大咖球星，但隨著他續戰美國獨立聯盟，又多次表明要繼續挑戰大聯盟，不想留下遺憾，回來選秀的可能性不能說沒有，但機率或許不高。

林子偉剛在獨立聯盟敲出本季首轟，回台參加中職選秀的機會很低。 聯合報系資料照片

至於同在美國獨立聯盟打球的陽岱鋼，人生已不缺銀子，正充分享受體驗美式棒球的樂趣，現階段回來台灣打職棒的機率，應該比林子偉更低。

扣除返台發展機會不高的林子偉和陽岱鋼，在美國獨立聯盟奮鬥的台灣球員，還有左投張景淯和右投林暉盛，兩人都出身高苑工商。張景淯2018年以逾70萬美元簽約金，超過2000萬台幣價碼加盟美職水手，但表現平平，生涯都在新人聯盟發展，不曾上過1A，出賽34場其中14場先發，戰績2勝5敗、防禦率5.60、每局被上壘率1.61，總計80.1局投球，出現63次四死球，另有12次暴投，飆出103K。

林暉盛2019年以30萬美元簽約金加盟道奇，去年在1A出賽17場其中5場先發，戰績1勝2敗，防禦率6.71，表現同樣不理想。

張景淯與林暉盛今年4月同樣加盟美國獨立聯盟落磯山氣氛隊，兩人未來動向不明，留在美國應該還想再拚一張美職合約，但也存在回來選秀的可能性；加上2021年就被皇家釋出的左投王志庭，今年中職選秀可能最多就這3位前小聯盟投手投入，只是3人帳面成績不佳，假設回來選秀，能否在前段順位獲指名仍是未知數。

左投王志庭可能是今年中職選秀中唯一有旅美經驗的球員，就算張景淯與林暉盛也願意回台，人數還是相當的少。 聯合報系資料照片

選秀旅外大咖不多，高中好手同樣有限，穀保家商強投林盛恩將旅美發展，穀保投手孫易磊、中外野手林佳緯應該都會選擇先讀大學，平鎮高中野手陳致語傾向到合庫打球，檯面上比較受矚目的高中畢業球員，就剩北科附工三壘手王念好、穀保游擊手劉俊緯和外野手邱鑫，能挑的好手真的不多。

有基層教練透露，目前高三畢業這一批球員，整體素質不如高二升高三的選手，或許明年選秀有比較多好貨可挑。

事實上，去年台鋼雄鷹首次投入已被視為「選秀小年」，但即使如此，旅外有林凱威、鄭浩均、徐基麟、宋文華，高中球員也有曾子祐、黃保羅、宋嘉翔、黃勇傳、伍祐城、劉家翔、林韶恩、馮皓、尹柏淮可選，今年旅外和高中這兩塊確實人才庫有限。

也正因為如此，包括台鋼雄鷹在內，中職各隊今年選秀或許會在前幾輪順位納入各多大學、社會人球隊球員，以即戰力為考量，畢竟沒有較突出的高中球員，若再選高中生進來，可能要花更多時間培養，成效還不如預期，不如挑風險相對較低又能立即派上用場的成熟球員。

台鋼雄鷹想在今年選秀中挖掘出大量珍珠恐怕是相當不易，因此更需要做好選秀前準備工作。 圖／台鋼雄鷹隊提供

不可諱言的是，台鋼進來這兩年正好遇上選秀小年，這與當年味全龍進來選秀狀況有些不同，對台鋼而言確實有些不幸運，不過，這更能考驗球探編成和選才功夫，如何在砂礫中挖掘珍珠，讓璞玉也能發光發亮，考驗台鋼團隊。