快訊

「二位數」受害者投訴性騷擾 曾柏文深夜道歉：我羞赧到全身發熱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／適逢「選秀超小年」 台鋼雄鷹如何選才？

聯合新聞網／ Ramos
台鋼雄鷹在2022年的隊史首次選秀大豐收，選進30位球員，並與其中29人簽約。但在2023年的選秀超級小年中，恐怕沒有太多好手可挑。 圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹在2022年的隊史首次選秀大豐收，選進30位球員，並與其中29人簽約。但在2023年的選秀超級小年中，恐怕沒有太多好手可挑。 圖／台鋼雄鷹隊提供

今年中華職棒季中選秀將於7月登場，由於所謂的「高中大物球員」並不多，加上大咖旅外球員可能從缺，就有基層教練直言，這可能是近年的「選秀最小年」；因此，第6隊台鋼雄鷹要如何選才就特別值得關注了。

林子偉原本被視為今年選秀最大咖球星，但隨著他續戰美國獨立聯盟，又多次表明要繼續挑戰大聯盟，不想留下遺憾，回來選秀的可能性不能說沒有，但機率或許不高。

林子偉剛在獨立聯盟敲出本季首轟，回台參加中職選秀的機會很低。 聯合報系資料照片
林子偉剛在獨立聯盟敲出本季首轟，回台參加中職選秀的機會很低。 聯合報系資料照片

至於同在美國獨立聯盟打球的陽岱鋼，人生已不缺銀子，正充分享受體驗美式棒球的樂趣，現階段回來台灣打職棒的機率，應該比林子偉更低。

扣除返台發展機會不高的林子偉和陽岱鋼，在美國獨立聯盟奮鬥的台灣球員，還有左投張景淯和右投林暉盛，兩人都出身高苑工商。張景淯2018年以逾70萬美元簽約金，超過2000萬台幣價碼加盟美職水手，但表現平平，生涯都在新人聯盟發展，不曾上過1A，出賽34場其中14場先發，戰績2勝5敗、防禦率5.60、每局被上壘率1.61，總計80.1局投球，出現63次四死球，另有12次暴投，飆出103K。

林暉盛2019年以30萬美元簽約金加盟道奇，去年在1A出賽17場其中5場先發，戰績1勝2敗，防禦率6.71，表現同樣不理想。

張景淯與林暉盛今年4月同樣加盟美國獨立聯盟落磯山氣氛隊，兩人未來動向不明，留在美國應該還想再拚一張美職合約，但也存在回來選秀的可能性；加上2021年就被皇家釋出的左投王志庭，今年中職選秀可能最多就這3位前小聯盟投手投入，只是3人帳面成績不佳，假設回來選秀，能否在前段順位獲指名仍是未知數。

左投王志庭可能是今年中職選秀中唯一有旅美經驗的球員，就算張景淯與林暉盛也願意回台，人數還是相當的少。 聯合報系資料照片
左投王志庭可能是今年中職選秀中唯一有旅美經驗的球員，就算張景淯與林暉盛也願意回台，人數還是相當的少。 聯合報系資料照片

選秀旅外大咖不多，高中好手同樣有限，穀保家商強投林盛恩將旅美發展，穀保投手孫易磊、中外野手林佳緯應該都會選擇先讀大學，平鎮高中野手陳致語傾向到合庫打球，檯面上比較受矚目的高中畢業球員，就剩北科附工三壘手王念好、穀保游擊手劉俊緯和外野手邱鑫，能挑的好手真的不多。

有基層教練透露，目前高三畢業這一批球員，整體素質不如高二升高三的選手，或許明年選秀有比較多好貨可挑。

事實上，去年台鋼雄鷹首次投入已被視為「選秀小年」，但即使如此，旅外有林凱威、鄭浩均、徐基麟、宋文華，高中球員也有曾子祐、黃保羅、宋嘉翔、黃勇傳、伍祐城、劉家翔、林韶恩、馮皓、尹柏淮可選，今年旅外和高中這兩塊確實人才庫有限。

也正因為如此，包括台鋼雄鷹在內，中職各隊今年選秀或許會在前幾輪順位納入各多大學、社會人球隊球員，以即戰力為考量，畢竟沒有較突出的高中球員，若再選高中生進來，可能要花更多時間培養，成效還不如預期，不如挑風險相對較低又能立即派上用場的成熟球員。

台鋼雄鷹想在今年選秀中挖掘出大量珍珠恐怕是相當不易，因此更需要做好選秀前準備工作。 圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹想在今年選秀中挖掘出大量珍珠恐怕是相當不易，因此更需要做好選秀前準備工作。 圖／台鋼雄鷹隊提供

不可諱言的是，台鋼進來這兩年正好遇上選秀小年，這與當年味全龍進來選秀狀況有些不同，對台鋼而言確實有些不幸運，不過，這更能考驗球探編成和選才功夫，如何在砂礫中挖掘珍珠，讓璞玉也能發光發亮，考驗台鋼團隊。

棒球專欄 中華職棒 台鋼雄鷹 林子偉 林暉盛 張景淯

相關新聞

中職／適逢「選秀超小年」 台鋼雄鷹如何選才？

今年中華職棒季中選秀將於7月登場，由於所謂的「高中大物球員」並不多，加上大咖旅外球員可能從缺，就有基層教練直言，這可能是近年的「選秀最小年」；因此，第6隊台鋼雄鷹要如何選才就特別值得關注了。 林

新人王已成囊中物 台美混血卡洛爾助響尾蛇一路暴衝

球季打到現在，哪隻球隊的表現最令人跌破眼鏡？答案無疑是響尾蛇。球季開打前他們原被視為勝率無法超過五成，別說季後賽，頂多只能在分區排名老四的球隊。結果現在他們的戰績（35勝24敗）不但與道奇並列國聯西區

日職／軟銀80億補強失算連連 只能找回37歲古巴老將

軟銀鷹幾乎已經確定重新簽回古巴重砲迪斯派（Alfredo Despaigne），預計在交流戰之後重返NPB。不過這個季中補強對軟銀看似是個強心針，軟銀球迷心中恐怕心情複雜的成分更大。 今年軟銀表

金塊進擊巨人陣攻守壓制 熱火靠「區域聯防」能否阻擋？

總冠軍首戰，儘管第四節一度緊張，整體而言金塊還是以明顯佔優的姿態，輕鬆保住主場，雙方主戰陣容身材懸殊差距，著實讓邁阿密整場被壓著打。來看看首戰的場上分析。 高大金塊的進攻壓制 首戰除了兩度

史上最超現實的總冠軍賽 金塊vs.熱火的神蹟式對決

2022-23 NBA總冠軍賽開打，東冠熱火vs.西冠金塊，這兩支球隊整個賽季，即使到了季後賽前，都不是最被看好爭冠球隊之一。東區爭冠三大熱門是公鹿、塞爾蒂克、76人。西區爭冠四大熱門是金塊、灰熊、勇

阿德巴約領銜落選四天王 士官長想一冠封神的關鍵

一年前在東區決賽失利的巴特勒(Jimmy Butler)信守諾言，帶領熱火繼2020年後再次殺進總冠軍戰。放眼整個季後賽三個系列，士官長用數據，用個人無形的球隊影響力，帶著傷勢奮戰再次體現頂級球星的價

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦