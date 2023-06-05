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日職／軟銀80億補強失算連連 只能找回37歲古巴老將

聯合新聞網／ Hiyan
即使重金網羅近藤健介，不過軟銀攻擊戰力大不如預期。為了重新奪回優勝，不得不將季中補強目標瞄準一度已經不續約的古巴洋砲迪斯派。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特
即使重金網羅近藤健介，不過軟銀攻擊戰力大不如預期。為了重新奪回優勝，不得不將季中補強目標瞄準一度已經不續約的古巴洋砲迪斯派。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

軟銀鷹幾乎已經確定重新簽回古巴重砲迪斯派（Alfredo Despaigne），預計在交流戰之後重返NPB。不過這個季中補強對軟銀看似是個強心針，軟銀球迷心中恐怕心情複雜的成分更大。

今年軟銀表現較佳的打者中村晃、近藤健介、柳田悠岐以及栗原陵矢都是左打者。今年29支全壘打是洋聯團隊最少，其中24支是左打者所擊出，藤本博史監督希望在柳田悠岐以及栗原陵矢兩名強力左打者中間插入一名夠力的右打者，維持打線的平衡，可以理解，只不過指望這個月將滿37歲，又是一度已經不續約的洋將迪斯派，突顯了這兩年外籍洋砲補強出了問題，跟過去無往不利的鷹軍團有不小落差。

的確攤開陣中洋砲，曾經在大聯盟有過109轟的左右開弓洋砲賈維斯（Freddy Galvis）、阿斯圖迪略（Willians Astudillo）、霍金斯（Courtney Hawkins）等3名洋砲至今合計0轟，是兩聯盟12球團唯一的慘狀。就連在中央聯盟之中貧打問題一直被檢視的中日龍隊，阿奇諾（Aristides Aquino）、畢謝德（Dayan Viciedo）、相隔3年回鍋的阿孟提（Zoilo Almonte）都已經合力貢獻了3支全壘打。另外，軟銀的3洋砲除了霍金斯6,600萬日圓稍微偏低之外，賈維斯3億5,000萬、阿斯圖迪略1億8,000萬，加起來超過5億年薪，已經逼近了柳田悠岐的年薪。

年薪高達3億5,000萬日圓的賈維斯今年還是不見起色，連兩季打擊率都不及2成，令軟銀大失所望。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特
年薪高達3億5,000萬日圓的賈維斯今年還是不見起色，連兩季打擊率都不及2成，令軟銀大失所望。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

軟銀過去能夠長期稱霸，除了育成系統大量培養出千賀滉大、甲斐拓也等好手之外，洋將戰力，尤其是與古巴政府建立管道所帶進的葛拉西亞（Yurisbel Gracial）、莫伊尼洛（Livan Moinelo）、迪斯派（Alfredo Despaigne）等戰力更是關鍵。不過隨著葛拉西亞、迪斯派年紀漸長，身手慢慢退化，這兩年補進的高薪洋砲又不濟事，也讓軟銀失去了長期以來的優勢。以去年來說，葛拉西亞、迪斯派兩人加起來只有0.270打擊率、21支全壘打、70分打點；賈維斯更慘，出賽38場只有0.171打擊率、2支全壘打、11分打點。

軟銀今年為了重新奪回優勝，以總額80億日圓完成了超大型補強。包括了7年50億日圓簽下FA市場上的最大咖近藤健介，再從FA市場上網羅了捕手嶺井博希（4年3億日圓）。外籍球員方面，甘凱爾（Joseph Gunkel、1.6億）、守護神歐蘇納（Roberto Osuna）更是高達6.5億，最後補進回歸日職的投手有原航平（3年15億日圓），在在都看出軟銀對於重新奪冠的渴望。

迪斯派在今年3月的WBC經典賽有0.333打擊率、5分打點的好成績，幫助母國古巴隊打進四強。雖然他在交流戰結束後回到洋聯擔任指定打擊，以他熟悉洋聯的程度，應該還是會有一定的戰力。不過如果過度期待，恐怕對軟銀來說會是一個很大的風險，還是必須要有本土打者挺身而出。另一方面，軟銀陣中擁有超過50名以上的育成選手，因此剝奪了年輕本土選手成長的機會，這又是軟銀所將碰到的另外一個矛盾問題。

棒球專欄 日本職棒 軟體銀行鷹 柳田悠岐

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