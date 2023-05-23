例行賽、季後賽判若兩隊 熱火真正實力深不可測

自從上周五在波士頓客場取得兩勝、於東區冠軍系列賽取得領先，邁阿密熱火能量完全轉變，我們不應再定義這是爆冷的第八種子隊伍，而是具爭冠實力的鋼鐵雄師。很難想像，他們正將東區第二種子逼入絕境，第三戰到邁阿密是氣勢昂然，比賽結果不出意外，熱火再次打敗塞爾蒂克取得聽牌，離最終舞台僅一勝差距。

事實上，熱火周日開賽前總教練和球員們神情嚴肅，全隊不願意在主場選擇放鬆，而是要把勝利穩穩緊抓在手。熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）與塞爾蒂克主力泰托姆（Jayson Tatum）交情匪淺，但此時雙方是形同陌路，總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）亦跟媒體強調話題回歸賽事，交代不要問選手間互動關係。你也許可以說熱火很幸運，或者讚美這是奇蹟，但此刻他們已做好準備，就是要成為跌破無數專家眼鏡的勁旅，將塞爾蒂克踢下神壇，與西區冠軍隊伍正面對決。

就跟洛杉磯湖人一樣，周日吃下敗仗的塞爾蒂克退無可退，歷史上從無連三敗後逆轉的案例，尤其對手還是以難纏出名的熱火。G3邁阿密下起三分雨，一共19顆長射擊潰塞爾蒂克，兩隊差距一度多達33分，看起來熱火更像東區頭號種子，而不是字母哥（Giannis Antetokounmpo）的密爾瓦基公鹿。

熱火在季中並沒做出驚天動地的交易補強，卻在季後賽揭幕後演出神奇戲碼，數據全面升級令人大吃一驚。 美聯社

意外吞兩敗後，塞爾蒂克在南佛羅里達州換上小球陣容，後衛懷特（Derrick White）取代中鋒威廉斯三世（Robert Williams III）先發，此舉目的讓塞爾蒂克提升機動力、防守更靈活，這打法在首節中段一度取得領先，但那也是最後一次。接著，熱火該節結束時打出9-0高潮，帶著8分領先進第二節賽事。羅賓森（Duncan Robinson）第二節開局，拋投阿德巴約灌籃，自己也發動攻勢上籃，又協助馬丁（Caleb Martin）三分線外得分。他的活躍讓熱火於中場休息時，將領先比數拉開到61：46。第三節，巴特勒（Jimmy Butler）單打懷特頻頻得手，迫使塞爾蒂克緊急將他換下，當威廉斯（Grant Williams）上場後，阿德巴約又在籃下硬吃取分。進入末節是垃圾時間，塞爾蒂克換上替補消化剩餘賽事，黯然吞下第三敗。

仔細觀察此役，熱火巴特勒並未大爆發，31分鐘貢獻16分、8籃板、6助攻、2抄截，另一核心主力阿德巴約僅13分、3籃板進帳。相反地，整個輪替陣容都活絡起來，在各自的位置打球得心應手，替補馬丁一個人打34分鐘56秒得18分，文森特（Gabe Vincent）35分28秒14投11中，個人拿下全場最高29分。上半場活躍的羅賓遜拿22分，斯特拉斯（Max Strus）也有10分。數據反映塞爾蒂克守不住對手，就算鎖死巴特勒或阿德巴約，其他人也能挺身而出，這就是最可怕的地方，你面對是熱火全隊一心而非巴特勒一人。

前幾場爆發的巴特勒，在周日與塞爾蒂克之戰談笑用兵，取而代之是熱火先發、板凳均有所發揮，順利於主場摘下勝利。 美聯社

當聯盟與球迷關切洛杉磯湖人的交易魔法，創造上、下半季脫胎換骨之際，沒人注意熱火也是逆勢上揚。例行賽時，熱火聯盟進攻效率排第25位，每100次進攻得112分。但在東區冠軍系列賽對塞爾蒂克第一場，熱火竟在第三節創下季後賽隊史紀錄46分，對手還是防守效率高居第二的塞爾蒂克，每100次進攻能得126.8分。另一神奇之處在外線，例行賽熱火三分球命中率僅34％，排聯盟第27位，陣中最強射手赫羅（Tyler Herro）還骨折缺陣，但熱火與塞爾蒂克第一仗外線命中率達52％，這支隊伍從例行賽到季後賽的進步幅度達14％。因此，與其討論東區第二與第八種子之爭，我會說熱火已非吳下阿蒙，若塞爾蒂克找不出破解熱火「準頭大增」之道，他們恐怕得寄望下季捲土重來了！