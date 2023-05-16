約柯奇是個硬茬不好對付 湖人恐怕要打7戰才能贏

在驚心動魄的六戰廝殺後，季後賽第7種子洛杉磯湖人隊晉級西區冠軍賽，將與頭號種子丹佛金塊隊決戰搶四，這戲碼在2022-23年球季初沒人相信，但如今卻真實發生了！那麼西區冠軍最終誰屬？民間各有說法，以我的觀點是湖人隊可能要拼到第七戰才險勝過關。

過去幾天，平面、社群媒體到播客（Podcast）人人預測，相較於邁阿密熱火隊在東區攪亂一池春水，湖人一路走來可說是高潮迭起。有趣的是，多數專家認定擁兩屆MVP的約柯奇（Nikola Jokic）實力更強，西區冠軍系列賽可望六戰揭曉，贏家會是金塊隊。長駐芝加哥的韓裔NBA作家史蒂芬‧魯（Stephen Noh）預測：「湖人隊無法限制金塊隊進攻，他們之所以能遏制金州勇士隊的跑轟是因為戴維斯（Anthony Davis），但面對約柯奇這身材高大的中前鋒狀況不一樣，湖人隊要施加很大壓力才能牽制對方。」運動網站 The Ringer分析，金塊隊晉級的勝算達67％，NBA賽事預測網站Five Thirty Eight更將金塊隊出線機率提升到70％，湖人隊過關可能性約30％。

看衰湖人不在少數，但往正面思考並非沒機會，NBA官網作家鮑威爾（Shaun Powell）相信湖人季中交易為神來一筆，瞬間把欠缺的拼圖湊齊，他說：「三個月前，金塊隊是西區奪冠大熱門。同時間，湖人隊則是一團糟，直到一連串交易讓洛杉磯重生了！進入季後賽，這支隊伍是各隊最不想碰到的對手，所有人都知道，你不能輕視詹姆斯（LeBron James）和戴維斯這套組合，況且湖人隊的輪替表現超出預期，整體而言比金塊隊板凳更穩定。」

沒有人敢小看詹姆斯(右)和戴維斯(左)雙星組合，他們早在2019-20年縮水球季就打出強大的主宰力，若發揮正常想再打入總冠軍賽並非難事。 美聯社

鮑威爾進一步提到兩隊先發：「洛杉磯有兩位主宰等級的球星，金塊隊只有約柯奇一人，這並非是冒犯穆雷（Jamal Murray）！在例行賽他對湖人平均每場砍22.8分，僅次於約柯奇的23.3分，但湖人隊既能闖過浪花兄弟帶領的射手陣容這關，要二度阻止金塊隊打進NBA總冠軍賽可能性不低。」

剛與湖人隊廝殺過的勇士隊大前鋒格林（Draymond Green），在個人播客節目發表看法，指系列賽是戴維斯和約柯奇的決戰舞台，誰表現更出色就能帶隊闖關，他表示：「約柯奇可以在球場任何位置打球，無論是高位、籃下、禁區中央、罰球線均能展現高效，這對湖人防守佈陣為一大考驗，戴維斯要怎麼防他？」他還提到：「湖人要阻止約柯奇傳球還是得分？比較容易是阻止助攻隊友，你不能完全堵住他，假設約柯奇在場上可助攻和得分，你就輸了！」格林說在情感上，他希望湖人隊六戰淘汰金塊隊晉級總冠軍賽。

湖人隊季中交易後脫胎換骨，加上季後賽兩輪系列磨合，目前打造出最佳陣容，此次面對頭號種子金塊隊可能是勢均力敵，湖人隊真正實力早已超過第七種子的排名。 美聯社資料照片

每一位專家都有自己說法，我的意見並不會特別有價值。攤開金塊隊陣容，面對湖人的銅牆鐵壁除穆雷之外，應該沒人能突破到籃下。從曼菲斯灰熊、金州勇士隊系列賽觀之，湖人最大變化是防守對位，尤其是戴維斯徹底釋放後，身為對手你除了祈禱當天手風順、百發百中外，想突破戴維斯取分相當困難，至少灰熊、勇士成員都知道對位戴維斯的痛。無論如何，我堅信湖人、金塊隊勢必分外激烈，雙方2019-20年季後賽就殺得難分難解，這一次估計一樣，若「老詹」、戴維斯發揮正常，加上其他成員維持拼勁，湖人隊應可在第七戰險勝對手上決賽舞台。