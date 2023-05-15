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日職／橫濱灣星想重返1998年榮耀 強打之外還要靠投手爭氣

聯合新聞網／ Hiyan
2020年美國職棒國聯塞揚獎強投包爾是橫濱爭奪的秘密武器，目前先發2場，戰績1勝1敗、防禦率4.85，尚未發揮他正常的水準。 擷圖自橫濱灣星官方推特
2020年美國職棒國聯塞揚獎強投包爾是橫濱爭奪的秘密武器，目前先發2場，戰績1勝1敗、防禦率4.85，尚未發揮他正常的水準。 擷圖自橫濱灣星官方推特

曾經拿下安打王、打點王各兩次、打擊王一次的經典洋將羅斯（Robert Rose）將重返日本，受母球團橫濱DeNA海灣之星隊之邀出席6月2日至4日的『GET THE FLAG！SERIES 2023』交流戰活動。這次對西武的三連戰，包括羅斯以及監督三浦大輔都將穿上1998年與西武獅隊打總冠軍賽的復古球衣。

現在橫濱DeNA陣中還有鈴木尚典、石井琢朗、齋藤隆等教練團成員，都是當時陣中主力，也是深受橫濱球迷喜愛的明星球員，曾經帶給橫濱球迷無限的美好回憶。然而，也就在1998年之後，橫濱DeNA就再也沒有嚐過優勝滋味，中間還歷經了很長的一段低迷期。橫濱在1998年權藤博帶領之下獲得日本一優勝之後，別說優勝，過去24年間只有6年進過A級球隊，2000年之後有11次在中央聯盟墊底，包含平隊史最慘的連續10年B級隊伍（2006-2015年），只有2017年以央聯第三之姿在CS季後賽過關斬將打進總冠軍賽，是近期唯一讓橫濱球迷值得回味的球季。

不過今年的橫濱DeNA不一樣了！他們雖然開幕在客場遭到阪神虎隊三戰橫掃，但不久之後就站上首位，一路在中央聯盟領先群雄。雖然剛在週末系列賽被阪神橫掃讓出龍頭地位，不過投打的戰力都是近年來最佳，因此讓橫濱球迷嗅到了橫濱奪冠的味道。搭配『GET THE FLAG！SERIES 2023』的活動，請回隊史的經典洋將OB，也看得到球團上下對今年球季的期待以及信心。三浦監督形容現在的DeNA有一種「1998年的感覺」，當時他以球員身分拿到日本一，而現在的團隊氣氛與25年前很相似。

橫濱灣星總教練三浦大輔(中)想帶領球隊找回25年前的榮耀，當年他在陣中投出12勝7敗、防禦率3.18的好成績。 擷圖自橫濱灣星官方網站
橫濱灣星總教練三浦大輔(中)想帶領球隊找回25年前的榮耀，當年他在陣中投出12勝7敗、防禦率3.18的好成績。 擷圖自橫濱灣星官方網站

橫濱團隊打擊0.263在中央聯盟一枝獨秀，很有1998年橫濱機關槍打線的味道。除了宮崎敏郎繼續以4成以上的打擊率高居第一之外，佐野惠太、牧秀吾、桑原將志等主力狀況都很出色，職棒第10年的外野手關根大氣今年打擊率一路維持高檔，他的崛起讓後段班打線實力增強更是重要。

以成熟度、串聯性來說，橫濱打線都絕對稱得上是央聯第一。而且最可怕的是洋砲奧斯汀（Tyler Austin）即將歸隊，等到他重新回到打線，橫濱的攻擊力會更加恐怖。不過投手戰力可能會是橫濱能否奪冠的最大關鍵，尤其面對的爭冠主要對手阪神虎隊，擁有兩聯盟數一數二的投手陣容實力，橫濱接下來將面臨更嚴苛的考驗。

橫濱在剛結束的週末對阪神三連戰遭到橫掃，投手群3戰合計丟掉28分，團隊防禦率從四月的2.63漲到五月的6.33，賽季團隊防禦率漲到央聯倒數第二的3.76，顯見投手是一大罩門。1998年橫濱奪冠當時，雖然打線的威力令人印象深刻，不過團隊投手戰力也相當出色，團隊防禦率3.49高居中央聯盟第二，陣中野村弘樹（13勝）、三浦大輔（12勝）、齋藤隆（13勝）3名10勝投手，還有45次救援成功的大魔神佐佐木主浩，因此堅強的投手戰力是一大屏障。

今永昇太、東克樹、石田健太等優質左投在陣，橫濱先發投手不缺，網羅2020年美國職棒賽揚獎的強投包爾（Trevor Bauer），看得出橫濱球團爭冠的決心以及企圖心，不過他出賽2場時好時壞，狀況仍有觀察。比較頭痛的是勝利方程式的兩員大將，包括守護神山崎康晃、左投艾斯科巴（Edwin Escobar）今年狀況都不佳，防禦率分別高達5.93、15.63，如果他們無法調整回來，勢必增加伊勢大夢、入江大生的負擔，牛棚戰力的重整速度會是接下來觀察的重點。

棒球專欄 日本職棒 橫濱海灣之星 今永昇太 包爾 山崎康晃

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