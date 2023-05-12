不迷信大牌才能成就殺手 季後賽竄出的四大神奇板凳

東西區季後賽第二輪進入最後聽牌階段，今年很特別的是，延續首輪出現組低順位種子的倒打戲碼，次輪的四個系列賽當中更是有三個對戰組合處於低順位種子隊握有聽牌領先的狀態。

觀戰重點除了各球星對尬的人氣號召外，在彼此實力接近，沒有任何一隊擁有壓倒性優勢的前提下，陣中副手，輪換名單的綠葉，甚至是從替補席上冒出的季後賽奇兵都不能小看，這些角色球員挹注的貢獻其重要程度絕不亞於頭號球星的發揮。只要教練團不過度迷信，狂操球星出賽時間，願意相信並放膽啟用手上的球員，才有機會可能在大賽中造就出崛起的板凳殺手。

舉例來說，湖人在今年季後賽的表現令人跌破眼鏡，先是以下犯上擊敗第二種子灰熊，第二輪對決衛冕軍勇士迄今也是保有聽牌優勢。除了詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)，扛著全隊的攻防外，替補席上在季後賽大復活的無疑首輪表現出色的八村壘(Rui Hachimura)。

八村壘在今年季後賽已出賽11場，其中6場客戰他的場均得分高達14.8分，投籃命中率64.2%、三分球命中率更是嚇死人的60.0%。湖人首輪能淘汰灰熊，他有相當大的貢獻。 美聯社

八村壘在例行賽逐漸跌出湖人教練團輪換名單，但依舊將自己的狀態準備得很好，當球隊需要兩大核心以外能夠衝擊籃框得分，能協防保護油漆區的人選，八村壘把握住機會跳了出來，在季後賽高強度的賽事中，場上每個動作細節毫不拖泥帶水，充滿信心，用實際成績贏回教練信任。

八村壘今年季後賽出戰11場全是替補，首輪前三戰接連得分上雙，最高得分29分，整個系列賽平均14.5分4.7籃板，還長出令人驚訝的三分球，場均投進1.8顆，命中率高達52.4%。雖然第二輪對決勇士的小球快速球風讓他的出賽時間下滑，但總的來說，八村壘能投籃，面對大個子能持球突破，防守端不懼怕身體對抗，願意做滿苦工。他上了場不管是在分擔戴維斯的體能，或是以防守組為目標上陣，八村壘都在季後賽展現了他的膽識與決心。我相信若湖人的前場在季後賽沒有八村壘頂上來，肯定球隊無法走到這步田地。

提到了湖人，那來看看對面勇士的板凳席。防守悍將小裴頓(Gary Payton II)這種已經跟隨著勇士拿過冠軍證明過實績的不講，體能勁爆的庫明加(Jonathan Kuminga)本該是更有機會把握住立足之地的奇兵，只是沒想到越站越穩的新生代卻是6尺5吋的穆迪(Moses Moody)。

穆迪(中)身為勇士最不起眼、最不受關注的球員，他卻能在季後賽有限的上場時間中，非常有效率地為球隊做好份內的工作，以57.9%的命中率平均每場投進一個三分球，並且在全部的12次罰球機會中投進11球。 美聯社

在普爾(Jordan Poole)第二輪對湖人場均僅8.6分，三分球命中率28%的起伏中，穆迪把握住機會搶進季後賽輪值。他在有限的替補時間內從防守做起，球賽閱讀能力不錯，總是能出現在球場中需要他的地方，身體對抗性強硬，防守拼命，進攻端又不佔球權。

穆迪遊走外圍的埋伏成功率不錯，雖然場均三分球出手不多，但次輪命中率高達75%，場均命中1.2記，整個季後賽至今11場，19投11中的高效率三分球，對勇士在場上的氣勢消長幫助許多。第五戰因為小裴頓攻守表現非常出色，穆迪雖只獲得10分鐘上場，但仍繳出三分球兩投俱中的穩定輸出，效率比同樣替補出發卻需要大量持球的普爾更出色。

穆迪在季後賽化身當初選秀被期待的替補射手，搭配他不俗的側翼防守，平均出賽時間隨系列賽增加，作為湯普森(Klay Thompson)、維金斯(Andrew Wiggins)的替補3D確實很可以。

西區另一組合太陽與金塊也是各有板凳殺出的可用奇兵。 太陽這邊在缺少保羅(Chris Paul)組織控場，只能由兩大攻擊武器杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)在場上燃燒著他們的各種進攻手段，才能和金塊勉強打到2比3。要不是主場連兩戰杜蘭特、布克的聯手爆發，太陽這系列賽以及令人堪憂的板凳深度早就被金塊完爆了。

太陽先發中鋒艾頓(Deandre Ayton)攻守明顯不在節奏中，他不敢對抗的疲軟、場上的走位判斷，甚至是速度跟不上對手，頻頻被穆雷(Jamal Murray)多次點名單打成功。杜蘭特、布克與艾頓的矛盾，甚至是艾頓和全隊的互動都讓他在季後賽的處境顯得尷尬。

比起畢昂波只能上來防守頂時間，另一替補蘭戴爾(Jock Landale)完全逮到艾頓在禁區對抗失去球隊信任的機會。太陽季後賽第一輪對快艇，蘭戴爾只出賽一場八分鐘，但在面對金塊時，連續兩戰出賽達20分鐘，6尺11吋的蘭戴爾不管是替隊友掩護或是籃底的卡位都相當積極，做足了內線髒活。他更在關鍵時刻取代艾頓留在場上，足見教練對他的滿意。

在隊友艾頓防守有些失靈的情況下，蘭戴爾(左)適時跳出來做苦工，幫助太陽穩住陣腳，堵住了團隊士氣可能崩盤的局面。 美聯社

蘭戴爾五戰下來場均14.8分鐘5.2分4.2籃板，命中率高達6成，雖然數據不搶眼，但是太陽板凳席真的需要這種Energy Guy。就算他沒有太出眾的體能爆發力，但是橫移速度與範圍不差，專注與積極度又不錯，換蘭戴爾上來除了保護內線外，也避免了艾頓一直被錯位打點又拿不出解法的窘境。面對沒有退路的下一場球賽，太陽想在自家將戰線拉長的話，蘭戴爾絕對會扮演關鍵的板凳能量，教練團甚至可以考慮將他的出賽時間拉到25分鐘。

至於已經聽牌的金塊相較之下，無論先發或板凳，可用兵源明顯優於太陽。金塊在板凳球員的運用中放棄替補控球的位置，收到相當棒的成效，直接讓具有撕裂對手防線能力的布朗(Bruce Brown)來持球過場，為金塊維持住穆雷不在時的進攻侵略性。布朗這類型的球員成為了金塊陣中的Energy Guy，能帶起氣氛，製造對手犯規，並做出抄截判斷等創造了球賽氣勢消長的幾個關鍵時刻。

從金塊首輪打灰狼開始，布朗(左)就展現他多樣的才華，能控球、能切入、能單挑禁區，讓金塊在主力球員下場後照樣保有侵略性。 美聯社

關鍵聽牌勝的上一戰布朗全場出賽27分鐘砍下25分5籃板，並且頻頻切入禁區製造犯規，有著全隊最多整場罰10中9的好表現。他在首輪對灰狼的封關戰全場也有8罰全進的關鍵命中，無疑是個能打高張力球賽的大心臟球員。布朗現在處於金塊替補席最重要的第六人，若下一場想直接在鳳凰城慶祝前進西區冠軍賽，球隊需要他這種攻擊侵略性持續發威。

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