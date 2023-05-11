結束球季還是翻轉傳奇？柯瑞面對詹姆斯的命運對決

分區準決賽勇士對湖人陷入1比3的落後，若G5守不住主場，球季將就此結束。柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯（LeBron James）對決的場景，讓人想起了2016年的決賽，那時勇士取得3比1的領先，但最終是詹姆斯創造了逆轉奪冠的傳奇紀錄。而今歷史重演，但形勢互換，柯瑞能否回敬對手一個史詩級的演出？

雖然勇士和湖人不是在決賽碰頭，但此一系列賽的關注度已經被提升到總冠軍賽的級別。勇士並沒有像前一個系列賽那樣陷入零比二的開局，但卻在中段連輸兩場而瀕臨淘汰。

從比數來看，勇士在G2贏了27分，卻在G3倒輸30分，這種暴起暴跌的表現已經成了這一季浪花三兄弟的進攻常態。在改不掉客場軟腳症的情況下，居然還讓對手攻破自己的主場，如今才會面臨如此棘手的劣勢。表現不穩，客場低迷，加上主場出包，三大不利因素同時引爆，一下子把勇士的衛冕之路給炸得支離破碎，眼下只能回主場力求續命。

相對於湖人不需要靠詹姆斯(左)獨挑大樑就能贏球，勇士卻還是要靠柯瑞(右)拚死拚活才有勝算，這跟兩人過去對決時的狀況是完全不同。 美聯社

許多人立刻聯想到2016年的勇士，那時他們面對1比3的落後，成功地在主場取得G5的勝利，後來更是逆轉打敗雷霆取得西區冠軍。從系列賽的走向來看，那一年兩隊對決的歷程和目前的發展狀況確實極為相似。主場超強的勇士意外地在家輸掉首戰，後來在客場又連輸兩場而陷入困局，而勇士也曾在G2贏了27分之後在G3倒輸28分。

和當年相較，G4的勇士並沒有像今年這樣打出接近的比分差，而是遭到對手的連續痛擊，再度以超過20分的差距落敗，所以當時的媒體大半都認為這支73勝的勇士打不進決賽。

今年的勇士雖然只拿了44勝，但他們在湖人家裡的G4打得是有來有往，也有機會贏得比賽，最終是失誤導致了輸球的結果。這樣的表現也讓媒體多了點信心，認為他們也許能夠複製2016年的歷史。只是當年擊敗雷霆的要角之一的湯普森（Klay Thompson），在這次的系列賽當中表現不穩，他可以單場拿30分，也會低到只有個位數。當年的湯普森曾對雷霆單場拿下41分，下一戰對湖人他能否拿出相同的火熱手感，確實將左右勇士的命運。

勇士需要湯普森(右)有更好的發揮，如果他又被湖人小將里夫斯(左)給比了下去，那勇士真是凶多吉少了。 美聯社

說到命運，目前只拿1勝的勇士將在G5繼續對上詹姆斯，這也讓人想起那一年克服1比3落後而晉級決賽的勇士，後來就是對上了詹姆斯帶隊的騎士。而在勇士已經取得3比1的聽牌優勢之下，柯瑞對決詹姆斯居然無法順勢關門，最後讓詹姆斯打破歷史紀錄，不只打出三連勝，也打下騎士隊史的第一冠，徹底成就了詹姆斯的個人傳奇。

時隔七年之後，柯瑞其實有機會翻轉自己當年的命運，即使情況如此不利，但卻是證明自己，打破過往心魔的最佳時機。如果接下來的柯瑞能夠帶領勇士背水一戰，發揮個人的主宰力，同時又能帶動團隊的戰力，幫助球隊拿下三連勝，這不僅是讓自己在過去曾經跌倒的地方再站起來，也是標註出了他個人生涯的新高點。

在什麼樣的比賽裏挖呀挖呀挖？勇士想要在G5贏球，格林(左)不能再挖坑啦，而且應該要把2016年總冠軍賽時挖得坑給補回來，才能還柯瑞一個公道！ 美聯社

再輸一場就要回家的勇士，是否能夠重現2016年對上雷霆時的逆轉秀？再度對決詹姆斯的柯瑞，又是否能翻轉這一齣在同年上演的個人戲碼？2016年的勇士和今年一樣也是以衛冕軍的身份挑戰二連霸，而這一次在主場面對氣勢正旺的詹姆斯及湖人，柯瑞不只是要挽救球隊危在旦夕的球季，也得要翻轉上一次兩人對決的命運，才有辦法創造出另一種的個人傳奇。