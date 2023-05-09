哈登的好安比德最懂 再現吉諾布里+鄧肯神之組合

沒多少人認為76人能在季後賽闖過塞爾蒂克這關，最多不會超過三成。大多數不看好76人原因有幾個，第一是76人後衛哈登季後賽經常掉鏈子，很多人對哈登沒有信心，第二是76人中鋒安比德膝傷，很難全程健康出賽，第三是教練瑞佛斯，綽號「老河」的瑞佛斯執教生涯一向不擅長從板凳和角色球員中挖掘最大潛能，尤其是季後賽旗鼓相當對決。

76人對塞爾蒂克G4，哈登砍42分，延長賽比賽終了前16秒投進逆轉三分球，幫助76人拿下勝利，七戰四勝系列賽雙方打成2：2平手。這個系列賽76人贏的兩場球全靠哈登「神仙球」，G1哈登砍45分，G4哈登砍42分，帶領76人拿下寶貴勝利。只要哈登打出神仙表演，76人未必會輸掉系列賽，塞爾蒂克也未必能笑著進東區決賽。

76人中鋒安比德透露：「我告訴哈登，不用管外界說什麼，更不必理會任何酸語評論，你只要保持攻擊力，積極投籃完成各種進攻就對了，我們需要你的攻擊、得分」。76人老大是安比德，球隊領袖是安比德，戰術核心是安比德，但76人贏球密碼是哈登。76人想要逆轉戰局淘汰塞爾蒂克，除了安比德展現攻防主宰力，76人必須贏在哈登。

哈登(1號)在G1以56.7%的命中率攻下45分、在G4則是以69.6%的命中率攻下42分，在季後賽對上塞爾蒂克這樣的強悍球隊還能這種飆分法，實在是讓人感到震驚！ 美聯社

塞爾蒂克想都沒想到，哈登是塞爾蒂克打進東區決賽最大「絆腳石」。當塞爾蒂克全力夾擊、圍堵安比德，擒賊先擒王，塞爾蒂克打76人關鍵決勝防守策略就是夾擊、控制安比德攻防宰力，只要削減安比德籃下得分和禁區威脅，76人戰力就失大半，塞爾蒂克也能掌控比賽和系列賽局勢。沒想到哈登挺身而出，G1和G4都打出神仙球，幫助76人搶下勝利，把系列賽帶進「難以預期」均勢。

76人教練瑞佛斯說：「我們對哈登的進攻和投籃很有信心，他必須挺身帶領球隊，尤其是在安比德遭到塞爾蒂克全面圍堵、包夾時，哈登就是我們取勝之鑰，他有這樣的能力，球隊對哈登關鍵決勝能力充滿信心」。

安比德和哈登的關係和角色，有點像當年顛峰馬刺鄧肯和吉諾布里，哈登進攻手段和得分方式甚至更加恐怖、難以阻擋。鄧肯是馬刺攻防基石，全隊戰術核心，但負責改變比賽，打出破口，為馬刺打造勝利元素的人就是吉諾布里。哈登進攻火力更瘋狂，製造犯規能力和創造力都是聯盟一線球星等級，他的進攻方式和能力更勝吉諾布里。

哈登和安比德的完美合作，不禁讓人想起前馬刺球星吉諾布里(20號)和鄧肯(21號)過去在季後賽攜手的神級演出！ 歐新社資料照片

塞爾蒂克防守戰略布署，戰術運用，顯然低估哈登在比賽中的影響力。76人對塞爾蒂克系列賽四戰，除了G2、G3哈登投籃低迷，進攻當機，出手和進攻欲望都受到影響，只要哈登全力進攻的比賽，塞爾蒂克都難以招架，防守端遭受巨大威脅。對塞爾蒂克來說，在防守、部署、戰略全面夾擊安比德同時，根本不可能有再多人力和輪轉去限制哈登，這就是現在塞爾蒂克防守顧此失彼的「痛苦」。

再完美的超級球星都會失準、失常，再偉大巨星、射手也會遇上低潮和手感失溫，哈登也不例外。但76人因為哈登超凡得分表現，給情勢更好的塞爾蒂克帶來莫大壓力，為系列賽投入最大變數。

哈登(右)真的又老又廢了嗎？當眾多球評、球迷都對他沒有信心時，只有安比德知道他是寶刀未老，盡全力給他最好的配合，他就能證明現在還是一尾活龍！ 美聯社

不要低估哈登，哈登絕有實力和能力再抓狂兩場，76人也有能力淘汰塞爾蒂克，這是NBA季後賽最吸引人的劇本。