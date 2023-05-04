太陽不是紙糊的老虎 回到主場有能力扭轉局勢

面對西區第一種子，太陽前兩戰連續失手，陷入零比二的落後劣勢。這個系列賽太陽在客場失分高達111分，最重要的是自己的進攻也打不出來，G2居然只得87分。太陽四星沒能夠合力扛起球隊，只流於單打突圍的格局，甚至熟悉的保羅（Chris Paul）受傷劇本又再度上演，錯失了扳平系列賽的機會，也因此眾多媒體開始質疑太陽接下來的表現，認為他們很可能會遭到金塊的橫掃。

不可否認，金塊真的是打得很好。從首輪就已經展現出輾壓對手的實力，在臨場發揮上完全不手軟，以約柯奇（Nikola Jokic）為核心運轉的體系極為順暢，而二當家穆雷（Jamal Murray）更是和葛登（Aaron Gordon）聯手殺翻對手，其他角色球員也有稱職表現。金塊的進攻點讓人防不勝防，防守也壓得對方喘不過氣來。首輪灰狼一票成名球星打不出威能，次輪太陽這一票升級版的巨星居然也施展不開，足見金塊泰山壓頂的重量有多麼沈重。

葛登、約柯奇、穆雷(左至右)在季後賽展現絕佳攻守默契，對手是不論是灰狼還是太陽都被打得潰不成軍。 美聯社

太陽本身也確實面對極為不利的狀況，這是他們隊史第14次陷入零比二落後，而先前從未有逆轉贏得系列賽的紀錄。而今保羅受傷，最新的評估是他可能要得等到G6才能上場。就算保羅想要帶傷硬打，今年已經出現老化衰退徵兆的他恐怕也不容易演出驚奇，加上主力替補控衛佩恩（Cameron Payne）在傷癒復出之後還沒打出個人狀態，太陽接下來的利多因素並不多。

講到替補，佩恩低迷的狀況只是冰山一角。太陽因為杜蘭特（Kevin Durant）交易案而付出了板凳深度不足的代價，先前面對雙星缺陣的快艇還可以靠四星聚會一舉蕩平對手，但換成陣容整齊的金塊之後，太陽過於倚賴先發四星的缺點就被放大。雖然太陽換來杜蘭特之後，例行賽只要有他出陣就是勝利保證，但在季中換角之後，太陽沒有杜蘭特出賽的18場比賽吞下11敗。也就是說，太陽不再是先前團隊戰力平均的格局，而是偏斜到單一球星的頭重腳輕。

太陽替補控衛佩恩(15號)傷勢剛復原，季後賽只打了3場，全部上場才25分鐘，想要即時恢復身手恐怕是相當困難。 美聯社

到了季後賽，太陽也把贏球的希望押注在球星身上，至今杜蘭特7場季後賽出場，就有5場打到44分鐘以上，而他今年例行賽只有三次出賽超過40分鐘。另一球星布克（Devin Booker）更是每一場都打到40分鐘以上，兩人成為近九年來第一對能在季後賽首輪平均出賽達到43分鐘的組合。雖說布克才26歲，但杜蘭特已經快35歲了，這麼吃重的比例，對年輕的布克來說都已經有點過勞，何況是年歲已長的杜蘭特？

太陽在G2共有六名板凳球員替補上場，但總得分只有可憐的4分，看起來會讓人覺得總教練威廉斯（Monty Williams）想要將攻守分開，由先發球星主攻，而盯人防守的體能粗活交給板凳來分擔處理。雖然這可能不是總教練的本意，但從數據和場上實際狀況來看確實有這樣的分配感。畢竟威廉斯一直在強調防守，這批替補球員也只是在貫徹他的意志。

在保羅受傷之後，原本負荷已經超重的杜蘭特(左)和布克(右)勢必要更辛苦了，太陽需要有其球員跳出來分擔壓力。 美聯社

這麼看下來，太陽沒有了保羅，又只能靠燃燒杜蘭特和布克來單打，加上板凳群接應不上來，先發和替補失衡，進攻和防守亂調，是否就要一路輸到底？情況也不盡然，接下來回到主場的G3他們很有機會搶下第一勝。

首先是太陽總算離開了丹佛。太陽本季的主場戰績雖不到30勝以上的等級，但仍在西區排在第四。回到主場只是小利多，最大的優勢其實是他們不用在金塊主場打球。金塊在波爾球場（Ball Arena）的表現是34勝7敗，除了主場氣勢之外，海拔5,883英尺的高度對於客隊來說確實很難適應，這也是金塊的主場戰績能取得全聯盟第二的原因之一。太陽現在離開了極為難打的客場，而最近兩場例行賽對金塊他們都在主場拿勝，太陽在G3的表現有望重新展現應有的水準。

第二是太陽還有艾頓（Deandre Ayton）這個先發中鋒。前兩戰艾頓都拿下14分，相對他本季平均的18分，可以說還有繼續往上發揮的空間。雖然各方都不認為艾頓的防守能夠限制住兩屆MVP的約柯奇，但艾頓個人在低位的進攻確實具有威脅性，就連約柯奇也無法完全壓制艾頓。如果他這個點打開了，前兩戰三分外線熄火的太陽就有更穩定的進攻能量。而隨著艾頓在內線的牽制力增加，太陽在外線的空間也能被拉大，射手們更有機會找回應有的手感。

太陽反攻的希望很大一部份要靠艾頓(左)幫忙，在防守上他要能牽制約柯奇(右)，在進攻上也要攻下更多的分數。 美聯社

太陽並不是紙糊的老虎，即使少了保羅，其他三星還是有足夠的能力在主場帶隊贏球。太陽最大的挑戰並不是贏得G3，而是該如何找回自己的進攻火力，先在主場連贏兩戰扳平局勢，接下來再去想辦法破解金塊的主場障礙。然而，想要逆勢贏下系列賽，還是先得避免陷入零比三的落後，這也更讓人期待太陽在G3的強勢反彈。