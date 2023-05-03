太陽主帥無止盡秀下限 進攻累死雙槍、調度混亂已近黃昏

在結束系列賽的前兩場比賽之後，目前金塊暫時以2:0領先系列賽，而且坦白講，已經沒有太多所謂運氣甚至是其他非比賽因素造成的干擾，但前兩場比賽打下來，兩隊在場上表現出的差距確實比想像中的還大。

而造成這個差距的主因，除了金塊看起來確實是有備而來以外，太陽總教練威廉斯（Monty Williams）這幾個球季始終頭鐵，反射弧遠比一般所謂反應慢的教練還要慢上許多的執教缺陷，也在這個階段全面反噬。

如果接下來回到鳳凰城仍然無法有效應對，還是只會用燃燒主將的方式苦撐的話，也許這個系列賽，會遠比大家以為的要短。

而除此之外可能會遠比大家以為的更短的，或許還包括威廉斯在太陽執教的日子。

Monty在太陽的日子開始倒數了嗎？

如果還記得我在賽前分析時特別花了一整段的篇幅聊威廉斯，主要是想向大家解釋這幾年來他講好聽點是堅持，但講白一點其實是多麼死腦筋的一名教練，有句成語「不到黃河心不死」，甚至都不足以形容Monty這種可能人都快被沖進海裡了才會考慮做一點點調整，而且真的只是一點點，還不敢說一定有效果呢。

或許有很多人已經聽膩了他的愛將沙米特（Landry Shamet）在此之前是如何在場上弄出進攻四打五、防守也四守五的效果，至少在太陽本季打了六場季後賽之後，威廉斯終於捨得在系列賽第二戰做到我早就講快兩年的事情，也就是把沙米特冰起來。

所以這部分就不多聊了，不過太陽在調度上的問題絕對不是只有沙米特而已，只是他的部分最簡單易懂，不要讓他上場就好，如果季後賽會碰到的每個問題都這麼好解決就好了。

如何壓制約柯奇對太陽來說是極為頭痛的問題。 路透社

舉例說明，比如說太陽的替補中鋒畢永柏（Bismack Biyombo），確實，雖然技能包很有限，但是幾乎每一項都很符合現代籃球需求的情況下，在領底薪的情況下畢永柏一直都是一名性價比相當高的替補中鋒，某些情境下看起來甚至比技能包看起來很多，但似乎始終不知道要如何善用、甚至該擔心可能連Monty都不太會用的艾頓（Deandre Ayton）看起來還好用一些。

但是所謂的「某些情境」，指的就是這一兩年打下來，畢永柏最致命的缺陷，就是雖然擁有不錯的運動能力和一雙長臂，讓他在對位身材相仿或較差的對手時相當具備優勢，但是畢永柏一直都不太會應付那種手舉起來比他還高的大型中鋒，更別說是約柯奇（Nikola Jokic）這種豈止是比他高，根本全方位碾壓的對手。

這也就是我在賽前分析提到，對金塊這個系列賽不要太期待畢永柏和蘭德爾（Jock Landale）兩名替補中鋒的主因，在低位他們就是被約柯奇吃乾抹淨的份，只有艾頓還能稍微在低位帶給約柯奇一點威脅。

當然在金塊整體陣容相較前兩年全面進化之後，現在的約柯奇只要先把艾頓帶離禁區，靠著和隊友擋拆逼艾頓必須考慮協防、或至少不能全部注意力都留在約柯奇身上時就能創造許多得分機會，但最起碼他還得先做以上這些步驟，而不是低位拿到球就直接打掉。

但是，在前兩場比賽我們都看到了，威廉斯仍然堅持他的鐘點換人大法，只要鬧鐘一響，無論約柯奇是否還在場上，時間一到他就是要把艾頓換下去讓畢永柏上來，然後在約柯奇打得很開心要下去休息的時候，Monty的換人鬧鐘剛好也響了，在約柯奇退場休息的時候又把艾頓換回來消耗無意義的體力甚至犯規次數。

類似這樣的案例，在這兩三年太陽的季後賽真的只是冰山一角，我甚至不清楚威廉斯究竟有沒有搞清楚例行賽與季後賽的差別，甚至從系列賽第一場太陽看起來休息了幾天卻毫無準備，完全用跟前一輪相同的模式然後被金塊針對到全面崩潰的時候，我甚至懷疑他有沒有搞清楚這一輪的對手已經是金塊，而不是雙星缺席的快艇嗎？

杜蘭特(左)和布克(中)拚命燃燒卻難以改善太陽整體進攻狀態。 路透社

杜蘭特和布克還能燃燒多久？

在過去兩年的季後賽中，每當我們發現對手開始針對太陽的打法特點開始做出不同的防守配置，讓太陽進攻越來越不順手的時候，比起嘗試採用不同的進攻模式，威廉斯絕大部分的情況下都會選擇增加主將的上場時間，維持相同的攻擊模式，頂多是把幾個當下手感欠佳的綠葉換成另外幾個上來試手氣。

講難聽一點就是賭布克（Devin Booker）、或者現在加上杜蘭特（Kevin Durant）能不能在被針對的情況下，還是靠著個人能力硬碾過去。而這樣的使用方式，也直接造成了即使是第一輪快艇雙星缺陣的情況下，杜蘭特和布克還是出賽了非常長的時間。

在這個系列賽金塊協防來得相當堅決，基本上兩個人一拿球就是重兵包圍，雖然兩側底角露出非常多空檔，但是尤其第二戰無論換誰來都投不進的情況下，杜蘭特和布克只能一再去硬碰金塊防守最嚴密的區域，雖然在前三節苦苦撐著比賽，但到了第四節很明顯可以看出，他們兩個的體能是真的幾乎耗盡了。

而在兩場的賽後記者會上，都看到威廉斯仍然在強調防守，而鮮少提到太陽其實更大的問題是投不進球，尤其是無法為杜蘭特和布克創造舒適進攻空間的時候，不難看出他可能被「防守贏得總冠軍」這句雖然不能說全錯，但絕對不是全部、頂多只是一半事實的謬論毒害多深。

洛斯(中)和華倫這兩位具進攻威脅性的得分好手，在季後賽近乎遭到棄用。 法新社

事實上即使第二戰兩隊得分看似都不高，但比起所謂的防守成功，更重要的因素其實是兩隊手感都相當冰冷，太陽這邊傳到底角幾乎都投不進，甚至部分球員後面開始出現大空檔還不敢投的畫面，而金塊這邊手感也相當冰冷，前三節與其說防守大戰，事實上更像是明明有很多空檔的打鐵大戰，這也就是第四節凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）突然開始進球之後，太陽會瞬間崩潰的主因。

而在金塊第二戰手感已經冷成這樣，太陽還無法偷到一場的情況下，接下來太陽仍然要面對兩名主將被嚴防後，其他人根本無法自行創造攻擊機會的問題，而這個問題我們也已經講爛了，你板凳上還坐著兩個正常情況下應該要是太陽的第六和第七人，但是季後賽被Monty當成第14和第15人在用的華倫（T.J. Warren）和洛斯（Terrence Ross），到底什麼時候要拿出來？

講白一點，以金塊目前的陣容完整程度，或者是太陽本季防守全面下滑的情況下，所謂的守住基本上完全不可能，唯一的出路就是擺上你全部的攻擊球員跟金塊對轟拼得分，我知道洛斯和華倫也不是每場狀態都一定很好，尤其洛斯這種手感大好大壞的神經刀，無法保證他們是不是擺上去就一定能改變局面，但是在你已經把自己弄到沒什麼退路，而且現有陣容確定已經無解的時候，你還有其他選擇嗎？

或許威廉斯真的覺得他還有空間吧，畢竟就像我剛剛講了那麼多，前兩場替補中鋒他就是要先上畢永柏，發現不行了才願意放上蘭德爾這個至少攻擊能力比較好、可以打幾個回來的選項，顯然他可能還沒有意識到這個系列太陽的本質是應該比得分這件事，甚至有時候會讓我有種錯覺，怎麼好像我比你還清楚你手上球員的優缺點啊？

保羅這一傷恐怕讓原本就是缺陷的後場戰力更加舉步維艱。 美聯社

保羅又受傷了

而在第三戰賽前的壞消息，就是由於第二戰比賽時一次搶籃板落地後扶著大腿退場，後來沒有回到場上的保羅（Chris Paul），賽後確定腹股溝拉傷，預計在一週後重新評估傷勢，換句話說應該至少會缺席接下來的系列賽第三戰到第五戰，當然，如果這系列還有第五戰的話啦。

這對於太陽來說無疑是雪上加霜，雖然本季狀態肉眼可見的退化，但保羅仍然是太陽場上最可靠的指揮官，就像我這兩三年常說的，很多時候他還比Monty更像教練，而在太陽後衛線其實很薄弱的情況下，保羅的受傷表示自己也剛傷癒歸隊、而且第二戰明顯狀態還很差的替補控衛佩恩（Cameron Payne）會需要負擔更多時間，然後我們更擔心的，其實是替補控衛的時間怎麼辦......

如果這時候威廉斯講一句，反正第二場沒上沙米特還不是輸，那第三戰我們重新啟用沙米特吧，這個系列賽可能就已經實質上結束了，以我們這幾年對威廉斯的瞭解，真的永遠不要低估他的下限究竟能有多低。