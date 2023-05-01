中職／2013年高中選秀梯隊 范玉禹是獨特的存在

2013年中華職棒開放高中球員選秀，很快地，10年時間一下就過去了，當年這一批高中選秀球員境遇大不相同，其中多人已離開職棒圈，當然也有人發光發熱。

2013年別開生面的中職高中球員選秀，統一獅第2至4輪指名左投黃靖幃、外野手張竣凱、內野手李文傑，3人都是台南在地南英商工選手，結果黃靖幃在一軍只投4.2局，就在2017年球季結束被釋出，張竣凱僅在一軍打4個打席，2018年季後轉任獅隊行政人員至今，李文傑一軍出賽紀錄更是一片空白，2017年開季前離開獅隊，3名南英同窗在職棒圈發展並不順遂。

當年高中選秀獅隊第一指名西苑中學左投江承諺(原名江辰晏)就好上許多，2015年開始單季登板先發都在兩位數，一直是球隊先發輪值人選，生涯出賽165場其中118場先發，戰績33勝48敗9次中繼成功、防禦率5.00，考量他進職棒有幾年歷經「彈力球年代」，這樣的成績算是中規中矩，今年的月薪也有30萬元。

江承諺是在2013年中華職棒高中生選秀中，被統一獅在第一輪選中。本季他因傷還無法出賽，他過去在一軍已出賽達165場，投球球局697局，是統一獅相當倚重的本土先發投手。 聯合報系資料照片

至於Lamigo桃猿則挑高苑工商內野手梁家榮當選秀狀元，前幾年他出賽機會並不多，經過長久磨練，近年他已是球隊不可或缺的當家三壘手，去年出賽100場為個人生涯新高，桃猿長期養成終於開花結果。

桃猿原本在第2輪指名高苑工商外野手陳子豪，只是兄弟象也同時指名，經抽籤由兄弟拿下，桃猿補選台中高農(現興大附農)投手朱俊祥，他進職棒流年不利，受車禍和大小傷勢不斷影響，一直無法長期待在一軍出賽，去年50場出賽寫下生涯新高，生涯防禦率4.07，拿下54次中繼成功，其實算是還不錯的成績，只要身體健康，未來他仍是桃猿倚重的牛棚主力；第3輪桃猿指名高苑投手王朝民，不過未通過體檢沒有加盟。

陳子豪是2013年中職高中生選秀中第二輪被兄弟選中，他是同梯中表現最好的球員，生涯已經有111轟，最快明年球季就有機會達成千安里程碑。 聯合報系資料照片

那一年選秀兄弟首輪選走成功商水投手李啟文，只是簽約條件沒談攏無緣披黃衫，他選擇讀嘉義大學，畢業後也沒再挑戰職棒；兄弟在第2輪抽籤拿到陳子豪，不用多說，他是球隊長期所仰賴的重砲手，前年季末達成生涯百轟里程碑，也與球團簽下複數年約，明年的月薪來到60萬元。

兄弟在第3輪指名平鎮高中投手王則鈞，他在加盟隔年就獲得21場出賽，其中11場先發，總計投73.2局，戰績2勝5敗、防禦率4.64，以一名剛進職棒的高中投手，這樣的表現算是相當不錯，可惜成長幅度不如預期，接下來在一軍只投16.8局，生涯剛好投滿百局，前年季後遭釋出。

第4輪兄弟選南英捕手蔡瑋泰，但他經長考決定先讀大學，畢業後在甲組成棒球隊沉潛，2019、20年兩度叩關選秀都落榜，現效力台南市成棒隊。

最後來看義大犀牛，當年義大只選2輪，其中第2輪選進的高苑投手林樺慶，只是雙方未能達成加盟共識，他選擇先到開南大學就讀，隔年選秀獲桃猿第2輪指名，生涯表現平平，前年底離開職棒圈，目前和蔡瑋泰同在台南市成棒隊發展。

義大首輪指名花蓮體中投手范玉禹，持平而論，青棒時期范玉禹表現並無特別突出之處，球速也不快，不過身高超過190公分，身材條件不俗，又有前旅日名投郭源治舉薦，剛進職棒被視為天花板很高的投手。

然而，范玉禹在職棒表現並不出色，生涯在一軍出賽80場有9場先發，總計投119.1局，戰績6勝3敗8次中繼成功、防禦率高達7.99、每局被上壘率1.78，去年也只投9局，今年還沒在一軍亮相。

范玉禹在義大犀牛時代就已經是冬季聯盟的「三朝元老」，直到近幾年才在二軍有較為穩定的表現，但一升上一軍控球就容易出問題，這是他急待解決的問題。 聯合報系資料照片

范玉禹保有多項中職二軍投手歷史紀錄，包括先發77場、面對2349打席、總計投球數8317球、投了535.2局、被敲出608支安打、挨了45發全壘打、飆出310K、265分責失，拿過二軍勝投王和奪三振王；寫下多項二軍投手紀錄當然不是什麼好事，代表這位選手長期窩在二軍，上一軍的機會有限，才有辦法累積這麼多數據。

范玉禹9月就是打職棒滿10週年的日子，生涯浮浮沉沉，未曾大紅大紫，職棒之路走得還算長，但讓人記憶的點並不多，上週剛滿28歲的他看似還年輕，然而職棒是很現實的舞台，如果沒有突破性進展，今年有可能是范玉禹職業生涯的關鍵年。