國王見招拆招、小將前仆後繼 勇士依賴浪花陷空前危機

勇士國王第六戰，國王歷經三連敗，竟然能在客場打出一場大捷，將系列賽扳回3：3，即將回到主場進行終極生死戰。

以今年戰績的飆升、布朗（Mike Brown）教練榮獲年度最佳教練，乃至季後賽逐漸擺脫生澀，與衛冕軍激戰至搶七，國王無疑已是本季最成功的NBA球隊之一，但球員的渴望肯定不僅於此，能否把這「16年磨一劍」更上一層樓晉級次輪，且看明朝！

來聊聊第六戰國王得以大勝背後的調整，以及進入第七戰的意義！

三分好，國王年輕體能就能好

回顧第六戰，國王勝利的關鍵很直觀：三分外線投開了。前幾戰已足讓世人明白，單純拉開單挑或者有空間的切入突破，勇士相對年邁的主力陣容，已然跟不上國王年輕人的腿，尤其是福克斯（De'Aaron Fox）與蒙克（Malik Monk）雙槍。

勇士採取的應對只能整體內縮，然後靠積極輪轉壓縮切入空間，同時伺機搶板打反擊，國王雙槍因此有逐步被壓制之感，國王的回應是做好中長距離投射準備，亦見成效，唯前兩戰都功虧一簣憾敗。

到了此戰，國王再次變招，進攻端很篤定就是要做出機會給三分空檔，把勝負賭在自己背水一戰的外線命中率，誠然以前五戰準頭，這不啻是個高風險賭注，可戰術眼光確實無誤，只要能拉開勇士防守空間，己方優勢的切入突破，甚至是沙波尼斯（Domantas Sabonis）強打禁區，就能獲得解放，且能與三分投射成為彼此幫忙牽制的正向循環。

蒙克如利刃般不斷捅穿勇士防線。 美聯社

就結果來看，第六戰國王投開三分的戰術方針確實大成功，最具戰術意涵的底角三分全場18投9中（勇士只有2投1中機會），Wide Open三分更達到23投10中的質量兼具高水準 （勇士同樣僅可憐的5投1中），若再算上防守者在4~6呎的Open出手，國王42投16中逾37%命中率，三分投射的空檔品質著實樂勝對手，也無怪乎能於系列賽第二次於三分準度勝出。

其中最具指標意義的調度，就是拉下連恩（Alex Len），直接讓首戰吹起反攻號角的大功臣萊爾斯（Trey Lyles）打起小球五號，同時也解凍壯碩的後衛戴維斯（Terence Davis），簡單說，就是銳意跟勇士拼小球。

前者尤其關鍵，這位能投三分、也能打面框的前鋒頂上小球五號，搭配前兩戰為了以中長程外線破內縮而回溫的穆雷（Keegan Murray），等於一口氣國王有了兩個能打「Pick and Pop」的延伸中前鋒，對於空間正是最好的拉扯。

某程度或許也可說是有些幸運因子，全場國王三分也不能算是多突出，下半場穆雷還6投0中，但光這兩位上半場展現出能投進三分的威嚇，就已為勇士種下不能不防的陰影，也為下半場福克斯與蒙克更進一步的切入爆發，埋好伏筆。

事實上全場不僅三分，國王對於出現機會的投射，也都做足了準備，全場Catch and Shoot得分與勇士是懸殊的45：17，一舉分出勝負。

國王逐場有效應變，與衛冕軍一路周旋。 美聯社

這套大膽假設、小心求證的小球套路，成功的不僅進攻，即使只擺上萊爾斯與穆雷，面對純正禁區僅魯尼（Kevon Looney）與格林（Draymond Green）的對手，也足以抗衡，遑論國王還不時因應對手調度，伺機擺上沙波尼斯與萊爾斯，身高更勝的雙塔，造成全場籃板，尤其是進攻籃板的大勝（雙方二次進攻也有18：8差距）。

防守端且反因沙波尼斯時間減少，增加速度略勝一籌萊爾斯以及更多小陣容的時間，促成輪轉與換防品質的提升，更難被勇士尤其是柯瑞（Stephen Curry）針對打點，也能更好地應對前戰勇士面對國王夾擊浪花兄弟，屢屢透過魯尼或格林中傳分球或跟進的破解攻勢，這些從Boxscore都看得出成效。

最熟悉的陌生人，給布朗教練一些掌聲

到第六戰都還能做出有效變陣，本季最佳教練布朗，無疑在這系列賽洗刷了過去「西瓜」評價。儘管或許與長期勇士助教淵源不無關係，但首輪面對柯爾不斷出招，布朗屢屢奏效的攻防鬥智確是居功厥偉。

首戰面對勇士對國王擅長手遞手、沙波尼斯中軸體系的有備而來，臨場改為主打切入突破有成；勇士改限制切入，則先後讓沙波尼斯強攻禁區、全隊主打中距離投射，乃至本戰提升三分投射的佈局，皆有理有據。

防守端針對勇士主打浪花兄弟，尤其是近幾戰柯瑞進一步聚焦無球跑動、接球就投的得分手角色祭出換防與夾擊，並於此戰用小陣容，進一步透過更快速輪轉，減輕勇士靠浪花兄弟強大磁吸力創造的無球Easy Basket傷害-這也反映在第六戰勇士Spot Up、Cut與Off Screen盡皆下滑。

雖然不是每場都能盡如人意的取勝，但國王確實不斷有效應變（也所以前兩戰才都僅惜敗），絕對是能走至今天，乃至放眼第七戰的最佳資產。無論搶七最後結果如何，布朗總教練這個系列賽，真的值得多一點的喝采。

關鍵人物或許仍非沙波尼斯莫屬。 法新社

勇士的陣容危機，第七戰雙方的關鍵球員

囿於薪資結構，本季勇士陣容確實少了些禁區與側翼深度，同時也有青黃不接、缺陣磨合的問題，但手握柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）兩大射手，憑藉兩人史上最強創造空間能力，加上團隊傳導跑動的傲人默契，仍無人敢輕視這隻衛冕軍。

同樣在系列賽求快，國王卻明顯另番風格，一字排開更多年輕體能佔優的持球進攻者，如果說勇士是靠拉開空間後流暢的小組配合、無球跑動偷襲，國王就是靠拉開放單後的個體進攻優勢。

儘管如此，強大如浪花兄弟，終究還是要靠隊友把他們創造的機會給投進，可系列賽下來，呈現的卻是國王輪替越來越多，且板凳得分勇士僅贏了第三戰，到第六戰沙加緬度改打小球後，且是落差最大的52：21。

湯普森能否在搶七大戰再次發揮逆境爆發力。 路透社

輪替欠缺能跳出來的人，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）自然只能多倚賴主力（第六戰下半場勇士進攻端的變招，也只能改讓格林控球遞手擋人，讓浪花兄弟更專注出手），系列賽格林、魯尼與維金斯（Andrew Wiggins）也都不能說表現不佳，惜屬性問題，除維金斯偶能分擔第三得分點，進攻奧援著實有限。

要知道整個系列賽柯瑞與湯普森聯手每場都能繳出49+分以上，已是極其穩定，可對手國王不僅有持續高檔的福克斯，幾乎每場還都有不同球員冒出。

特別布朗在季後賽還把球隊帶到原本最弱一環的防守也顯著升級，限制無球漸入佳境，如果回到雙方比拼單點進攻優勢，對手還呈防守難以捉摸的多點開花，絕非勇士樂見。

更添隱憂的是，從第六戰勇士Hustle相關數據觀之，無論是對球擾斷、干擾防守與掩護質量，都看不出金州軍在主場有望收官情況下，有所鬆懈或不夠積極，這某程度也反映了國王屢屢拆招，尤其到使用小球，進攻端真非易與。

波爾的甦醒回穩與否將牽動勇士整體。 路透社

只要手握「浪花兄弟」，一切都還有希望，我們都看過無數次兩人於絕境爆發的神射奇蹟，但特別在年長的現在，他們更需要支援。期望球隊祭出更高強度的輪轉防守，期望維金斯承擔更多進攻打點責任外，最關鍵的當然是那個男人─浪花小弟波爾（Jordan Poole），敢不敢打出爆發一戰？

波爾系列賽除第四戰，其餘僅53投15中，命中率不足3成，三分球23投5中，更是連25%都沒有。甚至不用到期望繳出亮眼火力，光是減少失誤與出手選擇等犯錯，就能幫上球隊大忙，畢竟這些往往都是國王提速轉換的養分；而看來勇士進攻端剩餘能信賴的，也就唯他而已。

對國王而言，除了同樣祈求團隊攻守正常發揮外，關鍵人物或許仍非沙波尼斯莫屬。進攻端被高位放空，防守端成為勇士打點錯位的針對者，換句話說沙波尼斯的表現與專注度，將直接決定金州軍攻守策略的成敗。雖然第六戰擺小陣減少些許時間，憑藉其高度、籃板與低位能力，沙加緬度不可能不持續重用，能否又一次將計就計，逆襲倒打勇士，第六戰且看這位球星的決心了！