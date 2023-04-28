巴特勒又化身神之子 打出再次邁向東冠的新開局

今年NBA季後賽首輪呈現近年難得一見的低順位球隊齊爆發盛況，熱火士官長巴特勒(Jimmy Bulter)封神般的系列賽表現，率隊締造史上第六次的老八傳奇，無疑是季後賽最被低估的超巨頭。今年季後賽最高的敬意該留給帶著一股永不服輸，堅韌戰鬥意志的士官長。

熱火先是在季末五戰四勝，卻爆冷在附加賽中敗給老鷹，巴特勒該場比賽明顯不在狀態內。瀕臨放暑假淘汰邊緣之際，巴特勒很快就找回他每當季後賽便化身神之子的動力，對公牛上陣全場最久的43分鐘，同時飆進全場最高的31分，硬是將熱火推進季後賽窄門。即便如此，跨進季後賽的熱火卻得面對全聯盟戰績第一，季後賽開打前過奪冠賠率第一名的大熱門公鹿。

熱火整體陣容高度、禁區護框能力在帳面上明顯和公鹿有段差距，公鹿例行賽的團隊籃板高居聯盟第一，擅長掌握制空權之後的防守反擊帶動進攻，場均得分排名聯盟前八，加上擁有字母哥為首築起的高牆阻擋著。反觀熱火卻是聯盟中最不擅於抓籃板與場均得分墊底的球隊，招牌聯防能帶來多少效益也是個問號。即使輪轉聯防禁區能起到保護內線的作用，但是面對公鹿單場三分球命中數高居第四的火力，熱火顧此失彼將很難招架。

熱火對公鹿有差距極大的身高劣勢，但靠著團隊合作的強力防守和三分球攻勢硬是扭轉過來。 美聯社

正因攻守兩端體質不如公鹿強健，系列賽開打前，一般預測熱火很難闖過整個球季表現穩定領跑聯盟的公鹿這關。但季後賽令人著迷的魅力，今年熱火活生生地寫下老八傳奇來示範，短期賽事實際打起來不完全是賽前數據分析說得出道理的。

本系列戰雙方呈現肉搏，兩軍先後傷了安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，赫洛(Tyler Herro)、歐拉迪波(Victor Oladipo)，傷兵問題擾亂了雙方的戰術配置。

系列賽除了第一場之外，其餘四戰熱火均在決勝節展現強韌的求勝企圖，全隊心態的武裝反映在他們比公鹿更會打第四節的事實。強度提升的團隊防守，更冷靜確實的執行戰術，還有更多虧場上的那個男人，巴特勒冷靜處理每一球又充滿激情的打法，完全展現令人信服的士官長風範。

熱火在落後追分時打得非常沉穩，冷靜執行各項戰術，不像公鹿屢屢出現慌亂的情況，顯示熱火球員們強大的心理素質。 美聯社

聽牌戰中，第三節打完公鹿還領先熱火16分，眼見著決勝節只要守成便能在主場延續戰線，但熱火將士用命，巴特勒延續前一場56分神蹟的主宰力，硬是率隊完成16分大逆轉，最後一擊的戰術佈署不僅到位，更在公鹿嚴防下，做到超乎預期的出手進球，才有後面的延長賽與淘汰第一種子公鹿的甜美果實。

不擅得分的熱火竟然在公鹿手中場均拿下124分，成為16支球隊之最，團隊三分命中率高達45%，高出例行賽10個百分點，命中數也比例行賽多個三顆之多。公鹿外圍防線與底角、弱邊的協防，換防溝通顯然出現問題，失分比例行賽多了10分之多。

即便巴特勒不喜歡投三分球，進攻模式集中於油漆區與中距離跳投，但是他的攻擊手段多變，進攻選擇合理，簡單又強硬的作風效率極高，就算無法進球也要打到你不斷犯規讓自己站上罰球線取分為止。巴特勒這種為了關鍵時刻而生的超級巨星特質，特別適合僵持戰。

因為巴特勒非人也的首輪精湛演出，幫助熱火以下犯上而成就了新南灘傳奇，即便這讓各界專家與球迷預測臉都被打腫了，也仍夠說服人能心甘情願替他喝采與激賞。畢竟，巴特勒這種宛如籃球大帝降臨的氣場，神之子決勝時刻主宰每一球的畫面真的讓每位喜愛季後賽場面的觀眾無不為此沸騰。

字母哥賽前雖然有拜拜，讓他在第5戰繳出38分20籃板的怪物成績，但臨時抱佛腳也出現了要命的7次失誤。 美聯社

放眼晉級下一輪將對上同樣以4:1淘汰擁有主場優勢騎士的尼克，這回熱火同樣沒有主場優勢，要說多被看好，面對首輪團隊發揮相當不錯的尼克來說其實戰力也是接近的。少了場均能貢獻20分的赫洛，射手鄧肯、主控羅瑞必然都得要像對決公鹿一樣挺身而出。阿德巴約(Bam Adebayo)更要設法牽制尼克有裡有外的明星前鋒藍道(Julius Randle)。

熱火的傷兵問題與內線輪換，即便跨越了公鹿這道難以突破的高牆仍不可掉以輕心，畢竟尼克同樣是和他們一樣不被看好，卻能更專注放開來打的球隊類型。如果說要預測兩軍交戰的走向，我會選擇擁有超級巨星爆發特質的巴特勒，更勝尼克所擁有的球星本質。巴特勒已向世人再次展示他被低估神之子主宰力，現在說他能在單一系列賽中發揮到甚麼程度，甚至是像去年在不被看好的情況下再次叩關東冠都是有可能的。

賽前預測：熱火4:3淘汰尼克

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