衛斯特布魯克谷底翻身 重新贏得球迷尊重

今年季後賽首輪，西區最不公平的一場較量當屬快艇對上太陽。原因在於快艇雙星不能合體出賽，後來甚至雙雙缺陣，以這樣的陣容要對上太陽的四星聚會，球星威能大減的快艇最終以1比4被淘汰。沒有巨星壓陣的對決，也意外造就了衛斯布魯克（Russell Westbrook）谷底翻身的復出舞台。

喬治（Paul George）至今已經因傷缺陣五週，在G5賽前的早晨，媒體記者就已經從喬治口中聽到他說自己不會上場。喬治表示他的膝傷需要六周的復原時間，因此他希望隊友們能夠撐住，把戰線延長到下一週等他復出。系列賽只出賽前兩場的雷納德（Kawhi Leonard）仍是沒有上場，但喬治的其他隊友確實打出希望，即使在第三節丟掉了領先優勢，還在第四節被對手拉開到19分的差距，最後兩分鐘居然還能追到只差兩分。

喬治(左)在季後賽都無法上陣，雷納德(右)也只打了首輪前兩場，兩大主將缺陣，快艇在衛少等球員的努力下，沒有輸得太難看。 美聯社資料照片

在快艇的絕地大反擊之中，衛少並不是主攻手。這次演出的劇本並不是他一人扛起追分大旗，萬夫莫敵地一路殺翻敵陣，最終力竭倒下的落寞。相反地，衛少這場比賽「只」拿下14分，也「只」出賽了39分鐘，都是最近三戰的最低。甚至在只差兩分的那一次重要的防守，衛少只能看著對手布克（Devin Booker）在他面前拔起來出手得分，動彈不得。

若是在過去，光是這一球的失守，賽後的衛少就會被各種指責的聲音淹沒。但這一次，球隊在首輪失利之後，卻是沒有人把帳算到他頭上，快艇球迷反而是慶幸有他。

衛少自從離開雷霆之後就一路掉價，無論是火箭、巫師還是湖人，全數雷聲大雨點小，到了湖人時期更是雪上加霜，那時的毒舌批評已經全數針對他個人而來，衛少不只是被列為戰犯，還被潑髒水，認為他是休息室的毒瘤，不願改變打法，提升能力，配合教練及成就隊友。這些批評愈演愈烈，形成了巨大的旋渦，最後造成了他被交易後買斷的結果。

沒想到已經跌到谷底的他，聲勢還能繼續下探。湖人戰績在他離開之後觸底反彈，從附加賽邊緣一路走高，成功打進季後賽之後還有下克上的可能。這樣的發展等於是坐實了之前各方對衛少的質疑。

湖人開季後戰績一路長黑，衛少經常被當成戰犯，讓他在場上打起球來動輒得咎，直到轉戰快艇後才開始由黑翻紅。 美聯社資料照片

沒有衛少後，湖人果然變得更好。當然這樣的低點對他不公平，衛少從來就是這樣打球，他的強項和弱點一直就是如此。他確實不適合湖人這個球隊，也沒有把球隊帶起來，但這並不代表他不是一個好球員。只能說人紅的時候，衛少做自己的態度是特立獨行，一旦掉下神壇，一樣的行為就會被說成自私和死性不改。

誰也沒料到，這樣的衛少會在季後賽重新找回球迷對他的尊重。當快艇陷入困境，是衛少扛起進攻的大旗。從G2開始，衛少接連拿下28分，30分再到37分，出賽時間也衝破單場40分鐘。就算哨音對他不再有利，G6的衛少一次也沒站上罰球線，依舊單場拿下37分。沒有巨星等級的禮遇哨音，對這位前任MVP來說是一種不熟悉的反轉。但也正好沒有任何水份地展現出他的個人實力。

說實話，衛少也已經34歲了，他早已經過了生涯的黃金時期，極吃體能和爆發力的打法，過了一定年紀之後效能就必然會下滑。一切都站在衛少的對立面，但他已經找到自處之道。曾經令他覺得陌生的場上噓聲，後來已經熟悉到可以視做空氣。曾經他再熟悉不過的喝采助威，季後賽打到後來總算重新出現。

縱然強碰杜蘭特、布克、保羅三大名將，衛少也展現了「雖千萬人吾往矣」的拚勁，值得球迷為他狂吃一盒鍋貼。 美聯社

回頭想想，如果你要一個成名多年的球員改變打法，那就好像是要一家成功的公司改變他們過去的競爭模式，重新在市場上取得優勢。這樣的比喻聽起來很合理，但球員不是公司，生涯有年限的他們並沒有那麼遠的未來，可以一再改造自己，重新定位再出發。很快地他們就會時不我予，被迫謝幕下台。

對太陽的系列賽，衛少並沒有徹底地改變自己的打法去迎合球隊，他只能以自己擅長的方式去幫助球隊和隊友。G6衛少是全隊上場時間最長的一人，雖然比不上年輕的對手布克，也比不上前隊友杜蘭特（Kevin Durant），得分也遠低於這兩人，場上正負值更是難以相提並論，最後球隊還輸掉比賽，但不再有人抓著這些數字去指責衛少了。

他已經上場打球，傾其所有。即使快艇從他開始爆發的G2就沒有贏得任何比賽， 衛少也重新贏得了球迷的尊重。