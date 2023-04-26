巴特勒天神降臨熱火聽牌 公鹿攻防體質仍在尚未絕望

頂著全聯盟第一的戰績，陣容完整的公鹿又再一次強勢問鼎季後賽，面對的在附加賽先輸了一場、好不容易才殺出線的熱火，開賽前應該沒有多少人對熱火抱持太多期待，畢竟公鹿本季陣容幾乎毫無缺陷，整個球季也幾乎一路領先，有非常充裕的空間讓核心的三劍客調整。

反觀熱火身為第八種子，在附加賽第一場就被老鷹打爆，靠著第二場淘汰了公牛才保住季後賽席位，怎麼看公鹿都是狀況比較好的一方，理論上熱火整個系列賽能拿下1-2勝應該就已經是可以交代的成績。

然而四場比賽打完，公鹿已經被逼到了懸崖邊緣，只要再輸一場，今年的季後賽之路將就此劃下句點，讓熱火寫下相隔超過十年，以往僅出現過五次的『老八傳奇』。

公鹿出了什麼問題？

公鹿這幾年的防守策略一直都沒有改變，靠著哈勒戴（Jrue Holiday）、米道頓（Khris Middleton）甚至艾倫（Grayson Allen）都有相當好的防守能力，以洛培茲（Brook Lopez）和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的雙塔組合來加強保護禁區，不會過多的協防到外圍，這一策略在2021年奪冠時看起來確實是奏效了，也確實沒有多少球隊能應付這樣天羅地網式的防守陣型。

但在隨著時間推演，聯盟外圍投射的比率與進攻速度都來到歷史新高，這個系列賽公鹿確實受到比較大的挑戰。

洛培茲(左)移動速度相對緩慢的缺陷，容易成為對手的攻擊標的。 路透社

目前進入的四場比賽熱火每一場的三分投射命中率都在40%以上，首戰甚至高達60%，雖然其中或許也有手感爆棚的因素，同時公鹿系列賽約37%的三分球命中率也算水準以上，但一再被熱火三分雨澆熄氣勢，防守策略或許需要做出調整。

確實本季的最佳防守球員熱門人選，包括洛培茲和灰熊的傑克森（Jaren Jackson Jr.）等人，在例行賽靠著強大的禁區協防能力與站位獲得極高的防守評價，但就如同前幾季的戈貝爾（Rudy Gobert），或者說這年頭幾乎每個中鋒多少都會面臨的，就是禁區的攻防在季後賽幾乎完全不是決勝關鍵，反而是長人普遍移動速度相對緩慢的缺陷，會成為各隊非常好的攻擊標的，而公鹿能否在第五戰做出關鍵性的調整，以機動性更高的陣容去對應熱火的外圍進攻，可能會決定公鹿今年季後賽的命運。

只是布丹霍澤（Mike Budenholzer）一直是一個很鐵齒的教練，從以往的對戰紀錄來看，臨場應變也不是他所擅長的，他更加信任自己所打造出來的體系，不過在陷入絕境的情況之下，就看布丹霍澤會不會再次大膽啟用讓安戴托昆波擔任中鋒、或者至少讓運動能力較好的波提斯（Bobby Portis）取代洛培茲的作法，還是繼續選擇用既有的系統、賭熱火不可能場場投射都這麼準，或許我們很快就能知道答案了。

熱火展現攻守韌性，有機會挑戰史上第6次「老八傳奇」。 路透社

熱火真的穩了嗎？

雖然取得3:1領先，但帳面上熱火的陣容和公鹿確實有段距離、主力也相對不健康，包括赫洛（Tyler Herro）和歐拉迪波（Victor Oladipo）都確定無法繼續出賽，加上羅瑞（Kyle Lowry）的年紀因素已經很難要求他在這種強度的比賽長時間上場。

從帳面陣容看，熱火怎麼看都還是比較不利的一方，哪怕目前已經聽牌，但最好能在第五戰和第六戰、尤其是回到主場的第六戰之前能設法過關，萬一被拖入第七戰，人手相對充裕，又有主場優勢的公鹿到時肯定就會是比較佔據優勢的一方。

從比賽內容來看，熱火已經很難再做得更好，要更進一步限制公鹿的進攻是不可能的，唯一能寄望的就是持續目前火熱的進攻狀態，利用大量的擋拆與遞手，讓巴特勒（Jimmy Butler）能找到他最舒適的對位，再透過他的單打找到更多的機會，尤其即使是攻下56分的第四戰，公鹿也沒有過多的對巴特勒採取包夾，若之後採取不顧一切阻止巴特勒進攻的防守模式，這時其他球員是否能夠跳出來穩定取分，就是熱火能不能闖過第一輪的最大關鍵。

這已經是兩隊四年來第三次在季後賽的舞台對決，算得上是非常熟悉彼此的老對手，有趣的是自從2016-17球季開始，這已經是公鹿連續第七年打進季後賽，這只是他們第二次在前四場陷入1:3的絕境，巧合的是，上一次就是2020年的熱火，當時熱火最後也順利淘汰了公鹿。

安戴托昆波首戰就掛傷也對公鹿整體表現造成巨大影響。 路透社

不過公鹿本賽季的狀態比當時好上許多，加上熱火實際上其實完全無法限制住公鹿的進攻，因此目前雖然看似取得聽牌優勢，但也不過就是在搶下對方一場主場拿到主動權，即使公鹿確實陷入未來三場必須全勝的絕境，但畢竟剩下的三場系列賽中有兩場是主場，從前面的對戰情形來看，哪怕是已經3:1領先，但要說熱火已經穩了，恐怕是還言之過早。

當然，對熱火來說、或者對這個系列賽來說最關鍵的人物，肯定就是你永遠都可以在季後賽相信他的巴特勒了，或許他的體力條無法讓他每場都像第四戰那樣無雙放不用錢的，但是接下來的三場比賽只要他還能有一次類似的神蹟演出，是否就能幫公鹿敲上最後一根釘子呢？