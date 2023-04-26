中職／400轟、200勝遙不可及 生涯成就難拼受四大因素影響

今年可說是中華職棒的紀錄之年。先是陳韻文拿下生涯第130次救援成功，成為新科中職救援王。接下來林智勝敲出生涯300轟，將中職全壘打紀錄推進到新境界。除此之外，若是未來潘威倫的勝投，以及陳禹勳的中繼等紀錄有機會再向上爬升，也都會創下中職另一個高標。

另一方面，若是我們將這些中職數據拿去和國外對比，不免稍微覺得「是不是有點少」。像在日本職棒，光是生涯500轟的球員就有八位，400轟俱樂部則有二十位，300轟只能排到第45名。就算條件放寬到日職現役球員，也暫時落後中村剛也（457轟）和松田宣浩（301轟）排第三。另外，日職還有6位投手生涯300勝以上、24人200勝以上。中職勝投王潘威倫目前的148勝，在日職歷代中僅排第52，現役第5。

究竟為什麼，中職的選手生涯累計數據，好像和國外比就是差了一截。以下就分析中華職棒，不利累積成就的幾個原因。（註：本篇數據皆截至2023年4月23日賽後為止）。

1.比賽場次少

場次少是最顯而易見的因素。中職目前單隊一年例行賽會打120場，早期則可能是再更少的100場或90場。日職近二十多年來，則幾乎都在140場以上，就算追溯到兩聯盟制以來，大多數年份也以130場居多。代表一年下來，中職就起碼比日職少打了20多場，甚至更多。

或許一年少20場，看起來好像沒什麼。不過，當我們討論起累計數據時，這些傳奇選手的年資肯定都是十年起跳。一年少20場，光十年下來就少了200場，幾乎相當於兩個球季的長度了。

日本職棒目前共有九人生涯打席數破萬，最高的野村克也，生涯共拿到11970個打席，現役球員則是以栗山巧的8724個最多，次之的坂本勇人也有8630個。而中職史上最多打席的張泰山，「只有」7675個打席而已，現役最多打席的成員，則是高國慶的6771個，其次則是林智勝的6630個。

出賽機會明顯較少的狀況下，當然不利於爭取紀錄。何況選手每年狀況不同，年齡也有影響下，同樣數量的比賽，是分成兩年打完還是三年打完，意義也不相同。在精華期少掉的上場機會，損失又更顯得可惜。

張泰山生涯在中職打了20個球季，是目前留下最多打席紀錄的打者。 聯合報系資料照片

2.現代棒球強弱差距小 難刷數據

過去職棒的制度面、訓練後勤等條件都相對不足，造成球員強弱差距相對明顯，因而有助於高天分的選手「刷數據」。好比說，早期日職並沒有選秀會，球團都得自己去業餘球界探尋好手。再加上日職一開始的營利模式，是讓戰績好的球隊能分到比較多的收入，戰績差的就分到的比較少。這兩個因素下，導致強隊戰績好，拿到的錢比較多，又可以再花大錢去簽好的球員，弱隊則是陷入戰績差又沒錢補強的惡性循環。

結果，強隊恆強之餘，強隊球員也等於更容易碰到次級的對手，更有助於打出好表現。直到1965年，選秀會才總算在日職登場，才稍微平衡了球隊間的戰力。不過當時已經造就了不少「上古神獸」，除了救援之類的數據以外，其他成就的榜中，都不難看到被一票早期球星佔滿。

另外，相對完備的二軍、現代化訓練等因素，也拉近了前後段選手的差距。特別是投手部分，在以前「死球年代」，一位天分好的強力王牌，就能夠幾乎場場完投，中間甚至也不太需要休息，對手也未必能打得好，於是一個球季就能累積20甚至30勝以上。但到了現代棒球，投手光是丟破100球，或是先發間隔少休了一兩天，狀況僅僅只是下滑了一點點，就很容易遭到對方痛擊，不再隨隨便便就能宰制賽場。

中華職棒早期也有點處於「死球時代」的環境。不過畢竟1990年才成立，等於相對更早走進了現代棒球的領域。早期可能還有像陳義信一樣，能夠一年丟出20勝及250局以上的人，但進入到千禧年後的投打環境而言，已經很難再出現類似的投手了。

中職現在已經難再出現像陳義信一樣的投手，單季投250局並拿下20勝已成不可能的任務。 聯合報系資料照片

3.旅外因素

就算中職真的出現了一個水準特別突出的選手，也很可能打一打之後，就立刻引起外國職棒的注意被簽走。近年的代表例子王柏融，他在中職僅打3年多，就留下573安打、86轟的成績。若是沒有旅日並健康打下去，絕對有機會挑戰各項打擊數據。

或像是達成300轟里程碑的林智勝，生涯其實也有幾次差點赴美或赴日的機會。如果他真的旅外成功，少了幾年的成績，那麼搞不好現在的中職全壘打王，依然是289轟的張泰山。

雖然說要透過在中職打出表現，再旅外可能比較困難，不過國內的業餘好手本來就以先拼國外職棒為目標，使得很多高天賦的球員可能到了生涯中後期，接近30歲了才回來加盟中職。即使表現不錯，但以年齡考量來講，能再打個十年就算超乎預期了，自然很難和生涯都在中職效力的球員拼累積數據。

優秀的業餘好手會優先選擇旅外，在中職就不容易累積數據。 聯合報系資料照片

4.假球案影響

中華職棒過去曾數度發生大規模的簽賭放水事件，不只造成球隊解散，也有許多涉案選手因此黯然離開職棒舞台。這些球員之中，不乏潛力無窮，假以時日必成大器的年輕好手。

例如前時報鷹隊的陳慶國，當初以強打少年之姿登場，但因為受到學長的影響涉入了簽賭放水事件，只打了一年多一點就離開職棒舞台。資深球評曾文誠曾經評價陳慶國，認為他如果進到不同球隊裡，沒有受到假球案紛擾的話，搞不好就會像張泰山一樣，成為中職許多打擊紀錄的締造者，還認為他和廖敏雄並列，是受假球案影響最大的兩位明星球員。

日本職棒裡頭，同樣也有因為假球事件而中斷生涯紀錄的好手。例如前西鐵獅隊的投手池永正明。池永入職棒前五年就豪奪99勝，一度被認為是有可能挑戰生涯300勝，或甚至金田正一400勝大紀錄的年輕強投。但隨後日職爆發假球案「黑霧事件」，池永被認為有放水嫌疑，儘管他堅決否認，但還是在1970年被逐出了職棒圈。

直到2005年，聯盟才終於恢復池永的清白。時隔35年，池永當然已經沒辦法再重回球場了，而他的職棒紀錄，就永遠停在累積至1970年季中的103勝而已。日職尚且如此，何況中職假球案裡波及的球員更多，肯定有或許能挑戰紀錄的好手，就在風波裡黯然消逝。

球評曾文誠認為廖敏雄和陳慶國(圖)是受假球案影響最大的選手。 聯合報系資料照片

以上四點就是為什麼中職紀錄比較難以累積，到現在還是缺乏像是四百轟、兩百勝這種選手的主要原因。當然，除了這些因素之外，還有許多無法窮盡的個別狀況，可能會影響到選手的表現，就恕不一一列舉。

儘管從數字上來講，中職紀錄可能沒有國外職棒那麼耀眼，不過紀錄就是紀錄，中職好手在相對不利的條件下，還是盡可能地打出好表現。現在能夠親眼見證新紀錄的誕生，絕對可說是現代球迷之福。