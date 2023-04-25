負荷管理能增加奪冠機會嗎？ 雷納德傷退成負面案例

洛杉磯快艇隊正與鳳凰城太陽隊激戰爭季後賽晉級，前兩戰表現亮眼的快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）又傷，直接缺席攸關重大的主場賽事，掀起體壇一片波瀾。球評各自表述，媒體再將負荷管理（Load Management）議題端出，顯然地快艇隊可能是失敗案例。

NBA退役的柏金斯（Kendrick Perkins）與毒舌球評史密斯（Stephen A. Smith）雙雙開砲，認為快艇隊投注雷納德的投資失利，建議老闆鮑默（Steve Ballmer）應修改以雷納德和喬治（Paul George）雙核心策略。柏金斯說：「這愈來愈荒唐，我不是在暗諷有人假傷，但這一對搭檔四個球季毫無成就，這對總教練泰隆盧（Tyronn Lue）不公平。」他直白指兩位球星在變老，卻沒表現出競爭力，老闆得捫心自問這兩人能贏總冠軍嗎？在喬治、雷納德因傷缺席下，快艇隊將重返鳳凰城爭晉級機會。第一輪系列賽前兩場，雷納德平均每場貢獻34.5分、6.5個籃板、6次助攻是絕對主力，如今後面幾戰陣容要怎麼擺，泰隆盧會很頭痛。

體育頻道ESPN的球評史密斯點名雷納德，形容對方是NBA有史以來「最糟超級巨星」之一，且在獲得負荷管理禮遇下，例行賽有多場輪休，但竟於攸關勝敗的季後賽缺陣，他抨擊說：「任何看籃球的粉絲都知道，我不是批評他的球技。身為一個天才、超級巨星，卻沒打出符合身價的表現，一肩扛起勝負令人唏噓。」史密斯說，數一數歷代超級巨星，誰告訴他有誰比雷納德離譜？列舉一個數據，雷納德2019年多倫多暴龍隊24場季後賽全勤奪冠，從2019-20年加入快艇隊至今，季後賽總共僅打了26場。

雷納德(中)近年無論是例行賽或季後賽都是打打停停，不像2019年季後賽全勤幫助暴龍隊一舉奪冠。 美聯社

一位不願具名的NBA高層主管受訪說，負荷管理目的是延續偉大球員的生涯，快艇隊雷納德恐成失敗案例。太陽隊的保羅（Paul Chris）14年前從膝蓋移除半月板，現年37歲仍在場上折返跑，杜蘭特（Kevin Durant）過去9年足部開兩次刀，包括影響極大的跟腱手術，現34歲依舊是聯盟最強得分好手。同樣地，勇士隊的柯瑞（Stephen Curry）35歲在場上無所不能，這些均算成功負荷管理案例。

或許雷納德是例外，因為他確有嚴重的腿傷史，負荷管理可能延續他的「賞味期限」好一陣子，只是季後賽關鍵時刻受傷，讓球隊衝總冠軍的希望岌岌可危。本季，雷納德和喬治一共領8600萬美元，雷納德例行賽打52場平均每場81.6萬美元，喬治平均每場領75.9萬美元。假設兩人全勤82場，每場平均薪資降到51.8萬美元。我們可假設，快艇隊簽兩人不是為例行賽，而是為了總冠軍不介意多給一點。但是，球迷應不會滿足於季後賽只看到雷納德兩場飆分，然後面對陣容完整的太陽隊於第一輪止步。

球評、教練、球團高層對於負荷管理各有看法，有的相信管理奏效才使得一些年過三旬的球星持續活躍，有的認輪休毫無科學根據，輪休成效純粹是運氣好壞而已。 美聯社

我不是武斷認為兩人是薪資小偷，而是討論負荷管理的真正成效。之前，曾執教NBA的教練范甘迪兄弟，就在TNT頻道和ESPN的廣播節目，質疑負荷管理的科學根據。若沒佐證，我們只能歸咎於球隊命運多舛，即使1月份放明星球員大假，他們仍可能3月底節骨眼受傷，摒除喬治、雷納德兩人，密爾瓦基公鹿隊的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antekounmpo）也是季後賽受傷實例。雷納德事件的結論是，球員多休息並不會提升奪冠機率，但不做負荷管理的話，他可能連例行賽都打不完。