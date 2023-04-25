台日樂天投手都出問題 打擊決定桃猿、金鷲戰績走向

跟中職一樣，日職的戰績也呈現膠著的現象，兩聯盟的前4名勝差都在2場以內，且勝率都超過5成，但同樣地兩聯盟的最後2名都是處於敗多於勝的狀況，墊底的分別是中日及火腿，這兩支球隊的排名不令人意外，但倒數第2名的巨人及樂天就跌破許多球評的眼鏡了，今天來談談樂天金鷲(以下稱樂天)。

樂天目前的戰績是7勝11敗，3成89的勝率在洋聯只贏過火腿，第5名的位置從4月初後就穩穩地不動，從數據來看，其實就很容易知道樂天戰績不佳的原因，首先是投手部分，樂天的團隊及先發投手的防禦率分別是3.60及3.54，只贏過火腿的3.62及4.22，前4名的這兩項防禦率則都不到3，至於後援投手防禦率，樂天是3.69，反而還輸給火腿2.60，險勝羅德的3.70，但羅德的先發投手防禦率是全聯盟最好的2.28，相比之下，樂天整隊的投手果然有些問題。

先發輪值中的大哥田中將大，本季先發4場為全隊最多，但除了6日對西武投到7局之外，其他3場都只投不到6局，21日對火腿更是投4又2/3局被打6支安打狂丟7分，優質先發率僅有25%，事實上田中從21年球季回歸樂天後，儘管都還有隊上最多的出賽數跟投球局數，不過壓制力逐年下降，被打擊率、WHIP都逐年上升；另一名狀況也不好的先發輪值是岸孝之，岸今年先發3場，首戰只投2局就丟掉6分，接下來2場雖都只失掉2分，投球局數卻也只有6局及5局，這兩年投球局數在隊上排前2名的兩人狀況不穩定，也影響了樂天的戰績。

樂天金鷲主力投手田中將大回歸日職後壓制力逐年下滑。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團

所幸另幾名主力先發輪值如則本昂大、早川隆久及16年第一指名藤平尚真的表現都還不錯，共同的缺點就是投球局數不長，先發投手平均投球局數為5.37局與軟銀並列全聯盟最少，後援局數卻是最多的3.52局，平均一場要用到4名牛棚投手，這也造成了後援投手防禦率高於其他隊的問題。

樂天的牛棚防禦率是全聯盟倒數第2差的3.69，後援投手中僅有弓削隼人、松井裕樹、伊藤茉央的防禦率在3以下，其餘5人都超過3，台灣旅日投手宋家豪也因為近幾場的失分而導致防禦率暴增至6.0，昨日被下放二軍；樂天近五年只有在19及21年球季兩度打進季後賽，這兩年後援投手防禦率都是全聯盟最佳，其他年球季都是後段班，後援投手與球隊戰績巧合地有正相關，當然樂天今年為止的戰績不理想與打擊也有很大的關係，2成09的團隊打擊率及45分的總得分都是聯盟最差，投打都有狀況。

台灣旅日投手宋家豪24日被下放二軍。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團

再來看中職的樂天桃猿(為區別故稱桃猿)，桃猿今年也遇到投手狀況不佳的大問題，目前的團隊防禦率是4.64，是5隊中唯一來到4字頭的球隊，先發投手的防禦率3.24表現尚可，後援投手卻是超過6.0，雖然這包括陳鴻文上週臨時頂替先發失掉的5分，但主力牛棚除了蘇俊璋是1.0之外，其餘防禦率都超過4，去年中繼王陳禹勳4.50、救援王豪勁7.11、許峻暘更是來到12.71，去年的鐵牛棚開季至今變成紙糊的牛棚。

火牛陣的問題尚未解決，原本表現不錯的先發投手群在上週又遇到更大的麻煩，頭兩場先發表現不錯的新洋投威達爾在近兩場像是變了個人似的，14日對味全6局被打11支安打，包括2支全壘打，21日對統一投4局被打8支安打，也有1轟，狂失10分中有6分自責分，後續狀況仍需觀察；而另兩名主力先發霍爾及陳鴻文在22日先後身體不適，霍爾是登板前突感心臟不適，接替他上場的陳鴻文則是在第3局因右肘不適而退場，兩人何時能歸隊還是未知數。

上週對統一唯一拿下勝投的黃子鵬，雖然奪勝，狀況卻不算調整好，投5局就用了近百球，被打6支安打失1分，投出1次三振卻有3次保送，近3場都投不滿6局，22又2/3局就投出13次保送，三振僅有9次，與上季96次三振對35次保送的比例有極大落差，先發投手會是桃猿近期遇到的最大難題，還好與樂天不同，桃猿的打擊成績在5隊中名列前茅，因此戰績還能維持住，不過以打擊掩護殘破的投手陣容畢竟不是長久之計，尋找投手群中的可用之兵仍是爭冠重點。