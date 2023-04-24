兩大球星打擊失靈 教士要靠金童塔提斯來拯救

今年大聯盟哪隻球隊實力最為堅強？在打了二十多場比賽後，最佳答案當然是光芒。因為他們開季13連勝，目前仍以18勝3敗的戰績獨走。有人可能會認為陣容最完整卻被低估的勇士（14勝7敗）才是真正的王者。不過如果回到球季開打前，更多人可能會選擇教士隊。因為他們除了團隊薪資攀升到全聯盟第三的2.49億美元，僅次於大都會和洋基兩大豪門外，陣容也絕對稱得上是天賦滿滿，尤其在進攻方面。除了去年季中換來超級球星索托（Juan Soto），去年冬天教士還簽下大咖自由球員兼明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）。再加上去年MVP票選第二名的老牌明星三壘手馬恰多（Manny Machado）、連兩年入選明星賽的二壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth，今年改守一壘）等球星。即便陣中最大牌的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）因使用類固醇遭禁賽80場，因而開季前20場比賽皆無法上場。許多季前預測仍不約而同地將教士放在國聯西區第一位。

然而球季打完前三週的此時此刻，教士非但不是國聯西區第一，甚至不到五成（11勝12敗）的勝率只排名國聯第九，而且上週一度七戰六敗。如果不是最近四場比賽贏了三場，他們的戰績還會更加難看。

現階段教士的問題明顯在於進攻不振。在投手方面，他們的團隊防禦率4.31雖不屬一流水準，但也還算中規中矩，至少比聯盟平均（4.34）要好。真正令人意外的是他們差勁的打擊表現。目前教士的團隊OPS .672在全聯盟排名倒數第七，甚至不比運動家的.661好多少。團隊OPS+ 90同樣是倒數第七——甚至比運動家的92還要糟。其他像是平均單場得分（3.70，倒數第五）、三振次數（207次，第四多）等進攻數據，也無一不在倒數之列。只有全壘打26發（並列第九）還算排名前段班。就連今年因改規則而大幅增加的盜壘次數，教士也只以9次與國民並列倒數第七。

教士團隊打擊率.215排名全聯盟倒數第三，只贏過皇家和老虎，打線中除了波賈茲表現特優外，其他球員幾乎都是相當低迷。 美聯社

儘管球季才剛開始不到一個月，但打者表現不佳的問題絕非教士可以等閒視之。即使在客觀上由於去年的戰力補強，教士贏得分區冠軍的可能性確實已超越道奇。但只要稍有差池，他們就很可能又會被道奇踩在腳下。這點教士過去可謂「經驗豐富」。過去兩年例行賽他們都開低走高，去年辛苦了一整季才在最後一週拿到外卡。前年更是遭遇堪稱史詩級的大崩盤——上半季勝率57%，下半季勝率卻僅有37.7%，九月更是打出無比難堪的6勝19敗。

有過這些前車之鑑，相信提心吊膽的教士迷們早已迫不及待地找戰犯。而戰犯不是別人，正是前面提到的兩大球星索托跟馬恰多。相較於他們兩位，今年新加入的波賈茲表現堪稱完美。目前波賈茲的.341打擊率、5發全壘打及12分打點三項成績全位居全隊第一。高達.983的OPS更是全聯盟游擊手第一位，而且以1.4的WAR（勝場貢獻值）名列全聯盟打者第四名。反觀守備時站在他右側的新隊友馬恰多OPS只有.543（全聯盟倒數第11），打了86個打數才擊出一支全壘打，與去年打擊三圍.298/.366/.531再攀生涯巔峰的表現簡直判若兩人。

教士三壘手馬恰多打了22場比賽僅有1支全壘打與4次保送，三振倒是吃了22次，打擊率僅有.221。 美聯社

至於原本被視為新生代球星中打擊能力最全面的索托，加入教士後雖說表現仍保持一定水準，但表現始終不溫不火。去年轉戰教士前索托的OPS仍有.894，而且342個打數就轟出21發全壘打；但加入教士後就下降到只有.778，全壘打數量也大為減少，182個打數才打了6支。進入季後賽後，索托的表現更遠不及國民時期的意氣風發，12場比賽下來OPS只有.727，明顯低於他當年幫助國民奪冠的.927。本季索托的打擊率只有.192，雖說選球能力猶在（上壘率.357且保送次數暫居聯盟第一），但OPS仍然只有.742，在左外野手只排得上第14位。

雪上加霜的是，這兩位大牌球星除了打擊表現不如預期外，守備數據也都不怎麼好看。索托的守備原就十分糟糕。根據大聯盟官方的守備進階數據OAA（出局製造值）統計，去年索托的-16在全聯盟倒數第二。換句話說，他比能力一般的外野手少接殺16球，造成球隊多失14分。一旦打擊表現不夠好，索托的價值便會大打折扣。目前他的WAR 僅達0.3，在全聯盟出賽數達標的68名外野手中排第30名，與他年薪2300萬美金且被視為未來自由球員最大咖之一的身價全不相符。馬恰多的表現甚至比索托更糟，目前他的WAR已經掉到變負值（-0.2），在全聯盟三壘手中排名倒數第五，簡直連替補球員都不如。

教士左野手索托是在外年季中才被國民交易過來，他在教士的52場比賽比在國民的101場已經是下降了一個檔次，本季開賽後他的打擊三圍竟然還是繼續全面下滑，而且還影響了守備的表現。 美聯社

也因此，不論是教士高層或球迷，不管他們能否原諒去年塔提斯因為使用禁藥及休賽季騎機車受傷浪擲一整年，無疑他們都迫切渴望這位金童早日歸來展開他的「贖罪之旅」。而塔提斯在小聯盟復健賽打擊率高達.515、33個打數就轟出7發全壘打的誇張成績也充分證明年僅24歲的他實力依舊，仍是前年單季42發全壘打的頂級打者。

當然，想必也有人會跳出來指責：塔提斯既然擁有如此驚人的天賦，為何還要使用禁藥？不管你相不相信他「為了治療皮膚病不慎使用含類固醇藥物」的說法，反正該坐的球監、該受的懲罰他已經承受。撒下大把銀彈的教士也無暇回顧這些風風雨雨。如今戰力不如以往的道奇因為新人奧特曼（James Outman）大放異彩，目前戰績還領先他們半場勝差。下個週末，他們就將與這個宿敵展開三連戰的正面對決。此時此刻的教士迫切需要塔提斯盡快進入狀況，帶領馬恰多、索托等一干打者逆勢反彈。面對如此熱切的期望，昨天比賽第二個上場打擊的塔提斯也以一棒轟出左外野的首發全壘打作為回應。接下來他能否不負所托，重新點燃教士打線的砲火，鐵定會是本季的一大看點。