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中職／頂薪集團降臨 「億元男」不再是稀有品種

聯合新聞網／ Ramos
中職近年在環境改善之後，各球團都不吝於大幅提高薪資。像兩位資深球星林智勝(左)與潘威倫(右)不斷寫下各項紀錄的同時，生涯總薪資也都超過了1億元里程碑。 味全龍球團提供、聯合報系資料照片
中職近年在環境改善之後，各球團都不吝於大幅提高薪資。像兩位資深球星林智勝(左)與潘威倫(右)不斷寫下各項紀錄的同時，生涯總薪資也都超過了1億元里程碑。 味全龍球團提供、聯合報系資料照片

味全龍「大師兄」林智勝日前達成生涯300轟里程碑，成為中職史上第一人，他也是台灣職棒唯二的「億元男」，也就是生涯累計薪水破億元，這還不包括簽約金、勝場獎金、激勵獎金和廣告代言、出席活動相關收入，另一人則是統一獅「嘟嘟」潘威倫，兩個用紀錄寫日記的男人堪稱名利雙收。

職棒早期選手月薪偏低，導致「億元男」相當稀有，隨著中職在2013年開放高中球員選秀，加上近年邁入「大頂薪時代」，選手待遇愈來愈好，未來可望誕生更多「億元男」。

在潘威倫、林智勝之後，中職第3位「億元男」可能是林益全，今年他從富邦悍將轉戰統一獅，簽下月薪25萬元的1年合約，等到這一張合約走完，若不加簽約金，林益全生涯累計薪水達9060萬元，有機會在退休前晉升「億元俱樂部」。

林益全(右)本季就有機會達成生涯2000安成就，再打個3、4年也很有機會成為中職史上第三個億元男。 聯合報系資料照片
林益全(右)本季就有機會達成生涯2000安成就，再打個3、4年也很有機會成為中職史上第三個億元男。 聯合報系資料照片

新生代好手也有幾人未來有機會進入「億元俱樂部」，好比說中信兄弟當家游擊手江坤宇，年僅22歲月薪高達44萬元，今年底他生涯薪水已進帳近1500萬元，只要保持身體健康並穩定輸出，未來月薪可望持續攀升，當「億元男」不是夢想而是目標。

27歲的統一獅守護神陳韻文本季以130次救援成功獨居中職史上第一，2020年初他簽下2年複數年合約，月薪依序為34萬元、43萬元，2022年初他再簽下一張複數年合約，3年總值1980萬元，平均月薪55萬元，光這兩張合約就進帳近4000萬元。

同樣地，只要陳韻文生涯不要受重大運動傷害，成績維持一定水準，他應該可以追隨潘威倫的腳步成為「億元男」；當年陳韻文從屏東高中畢業有機會旅美發展，但他一點都不心動，唯一目標就是挑戰中職，一開始先發、救援兩頭跑，投得跌跌撞撞，後來找到合適定位，成為近年獅子軍倚賴的守護神，也賺進大把鈔票。

陳韻文放棄赴美機會，在中華職棒及早找到適合的定位，不到10年的打拚就成為中職史上救援王，未來也有機會加入億元男俱樂部。 聯合報系資料照片
陳韻文放棄赴美機會，在中華職棒及早找到適合的定位，不到10年的打拚就成為中職史上救援王，未來也有機會加入億元男俱樂部。 聯合報系資料照片

另外，高中畢業就進職棒的陳子豪，統一獅「外野三帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可，樂天桃猿強打林立，還有現在領百萬月薪的江少慶、王維中，未來都有機會挑戰億元關卡。

早年中職球員月領50萬元簡直是天文數字，例如林智勝生涯邁入第12年，月薪也才43萬元，張泰山生涯最高月薪38萬元，黃忠義則是35萬元，「恰恰」彭政閔打到第10年才有50萬元，潘威倫55萬元已達天花板。

彭政閔打到生涯第10個球季，已拿過5次打擊王，月薪才提升到50萬元。有這些前輩的努力，讓後來的球員更加幸福。 聯合報系資料照片
彭政閔打到生涯第10個球季，已拿過5次打擊王，月薪才提升到50萬元。有這些前輩的努力，讓後來的球員更加幸福。 聯合報系資料照片

物換星移，這幾年中職球星月薪超過50萬元宛如「基本配備」，逾70萬元也大有人在，領高薪球員愈來愈多，除了現在各隊都是大企業在經營，給球員高薪不手軟，加上近年職棒環境好轉，經紀公司如雨後春筍般冒出，這些都是大頂薪時代降臨的要件。

棒球專欄 中華職棒 潘威倫 林智勝 林益全 彭政閔 陳韻文 陳子豪

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