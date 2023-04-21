熱火戰力三大不足 士官長的總冠軍夢還是幻影

熱火沒能把握公鹿MVP級前鋒安戴托昆波背部傷停形勢，被公鹿單場轟進25個三分，122：138輸掉七戰四勝系列賽G2，雙方打成1：1平手。

熱火「士官長」巴特勒表現出色，12投8中高效砍25分、3籃板，但熱火卻被少了安戴托昆波的公鹿狠狠痛宰，G2最多落後36分，上半場熱火就掉了81分，讓一向標榜鐵血風格、強調防守文化的熱火，一點都不像熱火。士官長的總冠軍夢，漸行漸遠，熱火「NBA教父」萊里逐鹿中原的布局、盤算，正在失去競爭力。

從雙方季後賽立場、形勢看，熱火做為東區第八種子，面對東區第一種子公鹿，熱火前兩戰取得一勝已經達標，剩下五戰三勝，熱火擁有三個主場。

熱火在公鹿主場能先取得一勝已是難能可貴，不過第一戰就讓公鹿受驚，後面注定就是場場硬仗了。 美聯社

從對戰內容看，熱火外線和戰術牽制點、主要輪換並沒有因為主力射手希羅右手指骨折季後賽報銷有所折損，三分射手羅賓森、替補後衛歐拉迪波都還能勝任扛下主要輪換位置。不管安戴托昆波G3能不能傷癒歸隊，熱火都還有全力一拚本錢。

熱火目前是有三個不足的地方

1、中鋒阿迪巴約攻防都缺少牽制力：對公鹿兩戰阿迪巴約場均20分、7籃板，投籃命中率5成6，表現水準以上，但數據並不能完美展現事實真相。阿迪巴約在附加賽表現平凡，對陣公鹿面對213公分中鋒洛培茲、211公分前鋒安戴托昆波、208公分前鋒波提斯三名長人，阿迪巴約在禁區攻防都很難做為熱火最重要內線支撐，這是殘酷現實。

熱火中鋒阿迪巴約(左)對上公鹿的長人陣是相當辛苦，拚盡全力也很難有太好的發揮，熱火的內線劣勢將在字母哥歸隊後更為傾斜。 美聯社

2、主力後衛羅瑞有一場沒有兩場：37歲羅瑞現在只能偶一爆發，他仍是熱火重要輪換和依靠，但熱火現在戰力和後場，羅瑞有一場沒兩場表現肯定很難幫助熱火突破現況。對公鹿兩戰，羅瑞一共只上場37分鐘，共摘下7分、6助攻，幾乎沒有存在感，年輕後衛角色球員文森、史特魯斯都可以取代他。2021年夏天熱火總裁萊里建構總冠軍球隊布局裡，巴特勒、羅瑞、阿迪巴約是三巨頭，希羅是進攻第六人殺手，再搭檔其他角色球員像羅賓森的三分、史特魯斯冷箭、文森替補控球、小前鋒馬丁的防守和3D對位功能。

但羅瑞近兩年狀況下滑太多，體重頻頻失控，阿迪巴約面對更高大、攻防更有統治力長人，像安戴托昆波、洛培茲、安比德、約柯奇都有明顯缺陷，加上進攻武器太單調，很難做為熱火禁區核心。

羅瑞早已不是2019年幫助暴龍拿下總冠軍的那個全能控衛了，他在本季後段更是上場時間大幅減少，現在要讓他再挺身而出就是強人所難了。 美聯社

3、熱火少了鐵血風格和防守：近兩年熱火最明顯少了什麼？答案就是「鐵血+防守」。熱火以鋼鐵防守和鐵血文化起家，打出最好防守效率，展現身體對抗和防守韌性，靠著傲人贏球意志、慢節奏攻防和低得分比賽勝出。現在的熱火更多跳投，三分球是最重要武器之一，一旦手氣撐不起來，攻防節奏打不快，命中率拉不上來，進入更多半場進攻泥沼，也只能靠士官長一個人背框硬鑿、單兵攻擊勉強支撐。

進攻、得分原本就不是熱火強項，熱火今年又打不出兩年前的防守強度和鐵血風格，只能跟對手拚手氣、賭三分，攻防兩端都失去對戰對位優勢。公鹿G2在沒有安戴托昆波情況下轟進25個三分球(49投25中)，上半場取得81：55領先，全場最多領先36分，熱火防線幾乎自爆。

34歲「士官長」巴特勒2021年8月跟熱火簽下四年1.84億美元合約才剛走完第一年，士官長的總冠軍夢現在看起來並不安全，丟了防守少了鐵血，三巨頭失其二，熱火再談爭冠都很虛。

熱火還沒輸，希望都還在，對巴特勒來說，他必須承擔更多，付出更多。但公鹿是一支更好、陣容深度更完整總冠軍級別球隊，安戴托昆波G3應該就會復出，決定這個系列賽最終結果。