勇士心魔再起 不做出調整很難過國王這關

勇士在客場二連敗之後，衛冕之路亮起了紅燈。在格林（Draymond Green）踩人的犯規爭議之後，雙方陣營的火藥味更是愈打愈濃。而能夠回到熟悉的主場，大概是勇士目前唯一的好消息，因為格林將被禁賽，所以勇士必須做出更有效的調整才能扳回一城。

勇士持續發揮本季的要命特點，他們的客場軟腳症到了季後賽依舊沒治好，連同例行賽已經在客場輸掉了32場比賽。原本期待勇士能夠開啟季後賽模式，重新拉高防守強度而把這個難解的例行賽症頭給解消，不過事與願違，在國王出色的發揮之下，勇士在前兩戰之中好幾次打起來的氣勢都被澆熄。

即使柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士從未在季後賽陷入0:2的落後，勇士仍有很大的機會贏得G3。其原因有二：

主場氣勢的加持

勇士本季在主場只吞下8敗，排名全聯盟第三，他們在大通中心的表現遠比客場來的優異，甚至對手來做客時的平均外線準頭都比較差。在主場作戰的勇士確實充滿優勢，尤其是球迷的加油助威，更形成球員們的堅強後盾。

除了數據和氣勢之外，勇士的角色球員在家也一樣打得比較好。其實這也是各隊的普遍現象，角色球員畢竟不像核心主將那樣穩定，他們的表現容易受到心理的影響而波動。而在家打球能夠獲得球迷的奧援，熟悉的籃框和場地也一樣能協助角色球員發揮更強的實力。這一點對於強調團隊戰力的勇士來說，也將是G3的一大加持。

勇士今年在客戰打得一團糟，還好靠著主場優異的戰績才能取得西區第六種子。他們到了季後賽在客戰還是一籌莫展，只能靠著溫暖的主場來想辦法扳回劣勢。 美聯社

心理壓力的反彈

說到球員心理，二連敗的壓力，對於第三戰的勇士來說會形成背水一戰的強大動力，這反而會讓他們更有機會在主場取勝。去年獨行俠對太陽也是一樣在客場二連敗之後，回主場順利開胡，最後擊敗太陽晉級。而2021年季後賽的公鹿，更是兩度克服零比二的落後，最後拿下當年的總冠軍。

柯爾（Steve Kerr）時代的勇士，在季後賽很少以客場開局。畢竟他們先前都是戰績出色，經常取得主場優勢。而前一次他們從客場打起的系列賽，就是去年第二輪對上第二種子的灰熊。但去年的勇士在例行賽的客場勝率仍破五成，所以他們能夠在曼菲斯的前兩戰取得一勝一負，回到主場之後重新取得系列賽領先。而今，勇士卻面臨在家被橫掃的威脅，這種前所未有的心理壓力，是有可能激出更強的反彈表現。

季後賽連輸2場來開局對勇士來說是太過失常，不過總教練柯爾(右)本來就擅長在困境中找尋契機，第三戰他應該會有對策來壓制國王銳氣。 美聯社

勇士雖然有不小的贏面，柯爾個人執教紀錄裡也不曾輸掉第一輪，但他們也同樣面臨許多不利的因素。其中以這三點的威脅最為巨大：

客場之王的氣勢

國王的客場戰績是全西區最強的25勝16敗，並列全聯盟第二。今年三月是他們本季唯一一場做客挑戰勇士，也照樣取得勝利。對東道主勇士來說，國王是本季他們最不想在主場招待的「奧客」。而陣中主將福克斯（De’Aaron Fox）在客場的得分表現一樣強勢，甚至他在三分外線的命中率還高過主場。面對「客場之王」的踢館，勇士是有可能翻船。

國王主力控衛福克斯(右)在前兩戰的表現優於柯瑞(左)，而他在例行賽時在客場也是打得很穩，如果還能搶下第三戰真的就是勝券在握了。 美聯社

歷史紀錄的心魔

雖然說勇士有背水一戰的正向動力，但心理壓力就是一把雙面刃，同樣會讓勇士陷入自己的心魔。過去以0:2落後的球隊，只有不到百分之八的機會能夠逆勢贏得系列戰，若是連G3都贏不下來，就再也沒有翻盤的可能。這種輸不得的壓力，也不見得是每一支球隊都扛得住的。這也不禁令人想起2016年的勇士，同樣挑戰衛冕的他們在決賽沒能撐住二連敗的壓力，即使回到主場也沒有辦法振作，不只讓對手騎士創下歷史紀錄，也丟掉了冠軍。一旦勇士被這樣的心魔給困住，他們在G3就會有大麻煩。

格林禁賽的缺口

因為踩人的犯規爭議而遭到禁賽的格林，確實是勇士打G3的不利因素。雖然許多人認為，暫時把情緒失控的格林按在板凳上，對於現在的勇士來說反而是一項利多，但是格林在攻防兩端所發揮的作用，確實是勇士在關鍵戰役贏球的要素。即使格林的個人得分不高，但有了他的策應、指揮和聯防，勇士更容易能夠打起團隊氣勢來贏球。現在他被禁賽，等於是柯爾得另外佈署來補上這個臨時的缺口，教練團能否及時應變？同樣會影響勇士的戰力。

格林(右)過去曾因脾氣問題而成為勇士的不定時炸彈，這次又因為踩了沙波尼斯而遭到禁賽，關鍵的第三戰不能上場，勇士這個坑不好補啊！ 美聯社

總之，勇士雖然面對許多不利因素，但他們是有很大的機會在主場贏回比賽。關鍵就在於他們是否能夠克服自己的心魔，若能及時應變就可能順利過關。而說到應變，為了避免陷入近乎無解的絕對落後，勇士必須做出明確的調整，來增加自己贏得G3的機率。而從前兩戰的狀況來看，勇士需要針對先前的缺失做出改變。

像是他們在G2發生了20次失誤，尤其是第四節最後四分鐘的連續失誤，就讓他們錯失了贏球的機會。而目前沒有打出應有表現的波爾（Jordan Poole）和庫明加（Jonathan Kuminga），也必須改變他們神隱的狀態。波爾G2只拿4分，三分球三投盡墨，而庫明加在G2只打了不到四分鐘，讓兩人在這個系列賽完全發揮不出贏球的作用。柯爾是否能夠幫助他們調整而在G3及時回神，也將是勇士想要取勝的關鍵之一。