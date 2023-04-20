松井秀喜20年前挑戰大聯盟 日本強打仍後繼無人

2003年是松井秀喜挑戰大聯盟的第一年，時至今日剛好屆滿20年。20年過去，日本打者挑戰大聯盟的比比皆是，但真正成功站穩大聯盟的卻屈指可數，更顯得松井秀喜的難能可貴。

綽號「哥吉拉」的松井秀喜是日本強力型打者的代表人物，自日本球員挑戰大聯盟的年代開始，除了大谷翔平這百年難得一見的奇才之外，大概無人出其右。他在日本讀賣巨人打了10年，累積了332轟、.304打擊率與.995OPS的可怕成績。他在日職的最後四年OPS都超過1，最後一年甚至高達1.153，全壘打則是完美的50轟，這是繼1986年落合博滿之後，再有日本本土打者達到單季50轟的紀錄，球季結束後順勢風光挑戰大聯盟。

在這之前，讀賣巨人曾開給松井6年6400萬美元的天價合約，但被松井拒絕。一心想挑戰大聯盟的他，2003年以3年2100萬加入洋基隊，算是低於讀賣巨人當初開給他的價碼，但仍如願由日本名門球團轉戰到另一支美國的豪門球隊。

松井秀喜一上大聯盟就站穩洋基左外野的位置，大部分的棒次是第5棒，排在索利安諾(Alfonso Soriano)、基特(Derek Jeter)、吉昂比(Jason Giambi)與威廉斯(Bernie Williams)之後。儘管他首年就因廣大的日本與洋基球迷灌票而取得明星賽先發，但整季的表現也讓人見識到大聯盟並不好混，全壘打數從前一年在日職的50轟銳減到16轟，曾在日職拿過三次金手套獎的他，卻發生了美聯外野手當中最多的8次失誤。不過他的106分打點數依舊相當搶眼，最終在美聯新人王票選中以4票之差敗給皇家隊的貝洛亞(Angel Berroa)。那年新人王票選引發了爭議，因為有兩位記者認為當年已29歲的松井年紀太大而不足以被稱為新人，最終導致松井敗北。

松井秀喜(左2)2003年在大聯盟的第一個球季就拿下美聯新人王票選第二名，美國職棒特地將隔年的開幕戰安排在東京巨蛋舉行，當時的總教練托瑞(左一)、松井的隊友基特(中)、A-Rod(右二)、李維拉(右一)不但早已在台灣爆紅，在日本也成為知名人物。 歐新社資料照片

2004年是松井在大聯盟表現最好的一年，繳出.298打擊率、.912OPS、31轟、108打點的成績，fWAR值5.0為美聯野手第9，各項數據幾乎無可挑剔，其中31轟原為日本打者在大聯盟的最高紀錄，直到2021年才被大谷翔平打破。2005年松井的狀態依舊理想，打點高達116，至今仍是日本打者在大聯盟的紀錄，而他在大聯盟共有四個球季的打點破百。

松井另一項難能可貴之處在於他連續出賽的鐵人紀錄。他在日職就已連續出賽了1250場，1994到2002年球季全部打滿，這在當時的日職已是史上第二的紀錄。他在洋基隊的前三年也持續打滿整季，並連續出賽了518場，這是大聯盟史上最長的生涯起始的連續出賽紀錄，而美日連續出賽場次也高達1768。他在大聯盟共打了10季，累積了1253安、175全壘打、760打點的成績，打擊率與OPS分別為.282與.822，平均每162場的全壘打與打點數為23與100，有著相當優異的生涯表現。

松井秀喜更是名大賽型的打者，尤其他在2009年世界大賽繳出.615打擊率、2.027OPS、3轟、8打點的恐怖成績，不但幫助洋基隊拿下冠軍，自己也拿下該年世界大賽MVP。他在第六戰一口氣灌進了6分打點，追平世界大賽單場最高的打點紀錄。他的生涯季後賽打擊率與OPS分別為.312與.933，明顯優於他在例行賽的表現，顯然是為大賽而生的打者。

松井秀喜(右)在2009年以瘋狂的打擊表現幫助洋基在世界大賽封王，他也獲選為世界大賽MVP，這是亞洲球員首次寫下這個光榮的紀錄。 歐新社資料照片

20年過去，除了二刀流的大谷翔平外，還是沒有日本巨砲型的打者足以和松井秀喜相提並論。事實上，多年來日本投手成功挑戰大聯盟的例子不勝枚舉，但打者卻是寥寥無幾，依舊只有鈴木一朗、松井秀喜與大谷翔平值得一提。成績排在這三人之後的是青木宣親，但實際表現卻差了十萬八千里。他在大聯盟打了6個球季，累積774支安打，打擊率與OPS為.285與.738，表現平平。但他當時可是被譽為鈴木一朗之後最好的安打型打者，還是繼鈴木一朗之後第二位在日職達成單季200安的打者。

安打數排在青木宣親之後的是松井稼頭央，他在日職曾兩度繳出單季30轟、30盜的成績，且鎮守游擊，當初有些球評甚至認為他有機會超越鈴木一朗的表現。但鈴木一朗終究只有這麼一位，與松井秀喜同姓的松井稼頭央總是開高走低，雖然連續三個球季都以首打席開轟作為開場，但表現並不理想，且還因守備不符大聯盟期待而被移防到二壘。

累計安打數在400支以上的前大聯盟日本打者還有福留孝介、井口資仁、城島健司與岩村明憲。福留曾在第一年入選明星賽，井口則是第一位拿下世界大賽冠軍的日本球員，兩人都是在被第一支大聯盟球隊交易後明顯走下坡，無法長期站穩大聯盟。城島健司算是比較可惜的一位，水手隊曾給他三年延長合約，但2009年球季後因為上場時間壓縮而選擇回到日本，只在大聯盟待了4年。

福留孝介在日職曾兩度拿下央聯打擊王，單季也曾有34轟、11支三壘打、30支二壘安打的驚人成績，但到了大聯盟之後，單季最多也只有13轟，打擊率更是離3成很遙遠，可見要在大聯盟立足之不易。 歐新社資料照片

日本打者來到大聯盟後的成績幾乎都會大打折扣，這也是為何季前紅襪隊與吉田正尚簽下5年8500萬的合約時會如此受到質疑，而目前吉田的表現顯然也有適應不良的跡象，挑戰失敗的案例有可能再添一筆。而曾創下日職單季最多安打紀錄的秋山翔吾在大聯盟更是一支全壘打都擠不出來，只在大聯盟出賽過兩季就黯然回到日本。

鈴木誠也目前看來是下一個希望，他去年曾拿下單月新人王，是繼鈴木一朗、松井秀喜及大谷翔平之後，第四位拿下這個獎項的日本打者，看起來頗有料。他去年因傷最終僅以14轟、46打點、.262打擊率與.770OPS坐收，但他今年才28歲，還是很有機會在大聯盟打出一番成績。而下一個松井秀喜會是誰？相信很多人會將目光擺在去年才打破王貞治本土單季最多全壘打紀錄的村上宗隆身上，可以期待再過幾年他能否真在大聯盟大放異彩。

鈴木誠日前因受傷而未能參加經典賽，新球季也到4月中才復出，目前打了5場比賽，打擊率.350、有1支全壘打。 美聯社

無論如何，看到20年來如此多失敗的例子，更顯示出松井秀喜是日本難得一見的一代強打。一個世代要出一位松井秀喜是多麼不簡單的事，接下來就看還有誰夠格成為松井的接班人了。