中職／高國輝重現重砲本色 再成悍將打線定心丸

中職各隊陣中老將該如何調度，自張泰山、陳金鋒生涯末期就成為話題，許多球員不得已被迫引退，更慘的是直接遭球隊釋出。自味全成軍後，開始網羅資深球星，期待他們可以當領頭羊來傳承經驗，展現老將難能可貴的價值。因此這些年不少資深球員成為自由市場搶手貨，近二年就有胡金龍、林智勝、王勝偉、陳鴻文、林益全、王躍霖等改披其他球隊的戰袍。

去年季末眾多資深球星決定離開拚戰多年的母隊另覓發展，唯獨高國輝決定留在富邦悍將。他去年僅出賽38場，留下0.188/0.228/0.375的打擊三圍，球團原希望他轉任教練，因此未放在保護名單中，然而其他球隊有意爭取，悍將最終回心轉意，他也決定留下來再拚看看。

高國輝出身高苑工商、台北體院等棒球名校，原本就是中華隊常客，因此在2006年受到美國職棒西雅圖水手隊青睞。他的打擊能力被看好成為下一個陳金鋒，每到國際賽總是大放異彩，然而在小聯盟期間表現卻不穩定，因此6年生涯只升到2A。2011年他參加MLB全明星台灣大賽，因滑壘不慎造成左腳踝脫臼及小腿閉鎖性骨折，以致2012年整年都未能出賽。最後他決定返台參加選秀，在第二輪第一順位被甫成軍的義大犀牛選進。

或許是傷勢影響讓高國輝無緣首輪籤，但無損他的實際表現，加入中職第一年就展現極佳的打擊能力，各項成績都在聯盟名列前茅。2014年至2016年更達到生涯巔峰，3年間他只出賽2.5賽季就狂敲91轟，拿下全壘打王三連霸，至今仍是歷史唯一一人。而且其中2014年僅出賽半季就奪獎、2015年繳出破聯盟紀錄的39支全壘打、2016年與林智勝的全壘打王競逐，都是令球迷難忘的經典場面。

義大時期的高國輝(右)及林益全(左)曾是聯盟恐怖的重砲組合，只可惜到了富邦悍將時代，兩人都因為年紀與傷勢而表現不復當年，現只剩高國輝留下來繼續奮戰。 聯合報系資料照片

然而2017年隨著義大犀牛轉賣，高國輝改披富邦球衣後生涯開始出現不少變化。主要因為多年征戰，身上大小傷勢不斷，脊椎、手腕及腹部各種受傷接踵而來，讓他2017年至2019年無法正常出賽，連帶手感大不如前，表現大幅下滑，總共只有21支全壘打，沒有一年開轟超過雙位數，三振率反而提高不少。不過2019年下半季他就有復甦的趨勢，2020年洪一中總教練更是對他加強特訓，這年他繳出3/3/5的成績，而且擊出25支全壘打，讓他季末榮獲東山再起獎肯定。

不過好景不常，2021年聯盟更換新球，加上球團頻繁更換教練及訓練模式，讓悍將幾乎全部打者的成績都下滑。2022年球隊致力換血，更讓高國輝沒有機會，雖然還是擊出4支全壘打，但其他成績都是生涯新低。原本他就有意留隊，因此11月決定不宣告行使自由球員權利，但卻真心換絕情，收到戰力外通知，所幸最後球團不再堅持，讓他回到球隊而且維持球員身份。

2020年高國輝力拼東山再起時，就曾找過師大的運動科學訓練，加上教練團的協助，最後收到不錯的效果。今年則是嘗試鳥取「初動負荷器材」訓練，這是一種日本盛行已久的訓練模式，讓身體有不同的立體動作，尋求改善肌肉柔軟度，以及增加關節的活動角度，調整出更多的爆發力及運動能力。而恰好今年富邦找來日籍打擊教練，他也藉由檢測、訓練與教練討論來做調整。

透過運科訓練的幫忙，今年的高國輝很不一樣，逐漸恢復昔日恐怖的長打表現，有機會再次東山再起。 聯合報系資料照片

目前高國輝雖然打擊率看起來不算太高，但長打率驚人，現有的安打中超過一半是長打，11場出賽已有3轟暫居領先位置。但考量他過往的傷勢加上已經37歲，要維持整季巔峰仍有難度，但若出賽控制得宜，他應有機會再次繳出不錯的成績，希望他可以再次東山再起。目前悍將打線逐漸年輕化，過去的Key Man多已離隊，仍是需要老將適時跳出來當定心丸，找回重砲本色的高國輝，看起來就是那個關鍵的人物！