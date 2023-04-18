林智勝300轟可能後無來者 日職全壘打紀錄也遇同樣障礙

味全林智勝在16日對樂天的比賽中上場代打擊出3分砲，成為中職史上首位300轟的球員，其實他早在去年的9月24日就已打出個人第299轟，但在接下來的18場比賽都沒有全壘打，本季前9場也沒有開轟，直到上週作客樂天的最後一場才終於到達歷史的里程碑，在生涯待了最久、打出207轟的老東家的主場完成這項紀錄，接受主客隊球員及球迷的共同祝賀，也算是棒球之神給林智勝打出300轟的最好祝賀。

林智勝在去年9月底就已打出299轟，第300轟的里程碑讓球迷等了好一陣子。 味全龍／提供

林智勝的300轟是現役且是中職生涯最多轟的紀錄，而日職生涯最多轟的就是世界全壘打王王貞治的868支，接下來是野村克也的657支及門田博光的567支，直到張本勳的前8名都超過500轟，不要說那些名列排行榜前幾名的上古神獸了，就連現役最多的西武中村剛也，日職未來10年要有人能夠追上的機會都不大。

先來看看中村，打職棒第22年的中村，生涯就拿過6次全壘打王，有3季更是超過40轟，總計455支全壘打支數暫列史上第14名，離前一名差9支，但中村近幾年因傷及體能退化，自從20年球季之後單季的全壘打就未再超過20支，要完成500轟的目標可能還需要再4到5個球季，是個不小的挑戰；現役接下來的是松田宣浩的301支、中田翔的292支等，這些球員都已打了10年以上，別說500轟了，在剩下的生涯中連要追上中村都沒有機會，還有些希望的是養樂多的山田哲人及中村的隊友山川穗高，30歲的山田已累積273轟，31歲的山川則是218轟，至於去年打出日本球員單季最多轟紀錄的村上宗隆，在過去短短5個球季已累積160轟，今年也已有2轟，才23歲的他，即使有強大的長打能力，要進入日職的500轟俱樂部卻希望不大，原因之後一併討論。

中村剛也是日職現役最多轟打者，但要到達生涯500轟恐怕是很困難。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

回頭來看中職，林智勝的300轟紀錄不但前無古人，恐怕也會後無來者，現役最接近他是林益全的205支及林泓育的196支，兩人要在剩餘的職棒生涯中再打出近100轟是完全不可能的事，接下來的高國輝、張志豪、朱育賢及周思齊等都只有近一半，且都已邁入生涯後期了，加上這兩年更有比賽用球的彈性係數變動，導致去年全壘打王竟只有14支的外在變動因素，目前比較有希望的是中信的陳子豪及統一的蘇智傑，還未滿30歲的兩人，都已有百轟紀錄，只不過都曾因傷所困，如何健康再戰十年，是能否追上大學長腳步的關鍵之一，另外，造成未來二度300轟的紀錄非常難達成的最大原因與日職的問題也大同小異。

未滿30歲的中信陳子豪是現役最有機會300轟的打者，但即使身體健康，困難度也十分高。 聯合報系資料照片

之前提到堪稱近期日職最強力長打者的村上為何進入500轟俱樂部的機會不大，主要就是現今有不少打出成績的球員，都想趁著巔峰之際挑戰更高等級的大聯盟殿堂，不管是待遇或實力都稍差的日職自然留不太住人，何況近幾年大聯盟對在日本表現出色的球員早已虎視眈眈，村上更是被一提再提，如果成功站穩美國，紀錄就會以美日通算來統計，並不會單純更新在日職的紀錄中，即使挑戰美國失利，回到日本後能再找回往昔身手的例子並不多，並也已花費多年，造成日職紀錄只會越來越難被刷新；同樣的，中職也面臨到好手前往美國挑戰的問題，只不過是高中或大學階段有出色表現的潛力年輕球員，在尚未進入職棒前就已被大聯盟球隊簽走，這一去一回也是好幾年光景，身體也或多或少帶有傷勢，要在中職創紀錄也是十分困難，在這種情況下，下一個中職300轟真的會後無來者了。