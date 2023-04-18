角色球員出頭天 湖人脫胎換骨找回奪冠氣勢

新湖人體質更好，表現脫胎換骨，讓人眼睛一亮。西區季後賽第一輪七戰四勝系列賽G1，湖人客場128：112力克西區第二種子灰熊。這一勝扭轉湖人近兩年刻板印象，新湖人陣容、體質、攻防、持球點更多更合理，湖人展現非凡競爭力。

對灰熊這一勝，湖人贏在整體性，先發完整，湖人雙星詹姆斯、戴維斯都有穩定輸出和關鍵表現，但湖人卻是贏在幾個重要角色球員超完美發揮。先發後衛里夫斯23分、4助攻，第四節5投5中砍14分、2助攻，成了湖人贏球關鍵先生。新湖人另一個贏球關鍵是替補前鋒八村壘，八村壘替補上場30分鐘，14投11中，其中三分球6投5中，攻下29分、6籃板。

湖人後衛里夫斯(右)是生涯首次打季後賽，但卻毫不怯場，全場攻下23分，其中有14分是在第四節拿下，關鍵時刻連續5次出手都命中。 美聯社

八村壘對位、攻防表現超水準，讓灰熊內線優勢和防守出現破口，精準三分拉開空間，迫使對位、換防的灰熊211公分長人傑克森不能縮在禁區，穩定中距離跳破幾無失手，灰熊全面壓迫湖人三分空間和緊縮籃下防守策略形同失效。

詹姆斯、戴維斯生涯幾乎不曾在第四節和決勝期扮演防守工兵和配角，甚至犧牲球權，眼睜睜看著隊友一球一球打，一次又一次殺死對手。對詹姆斯來說，這是他生涯從來沒有過的奢侈幸福。

詹姆斯16投8中，21分、11籃板、5助攻，進攻表現正常，但三記追魂鍋讓人重新對詹皇燃起奪冠熱血。當詹皇只需要努力防守就能幫助湖人贏球，這對38歲體能、狀況都在退化的詹姆斯是最佳助力。

隊友有能力大量得分，詹姆斯(中)只拿下21分就收手，花更多心力去做苦工，他搶下11籃板，並且有2抄截和3阻攻。 美聯社

戴維斯22分、12籃板、7火鍋，打出年度最佳防守球員影響力和侵略性，17投10中高水準命中率教訓灰熊禁區，在各種對位、換防中展現全面壓制優勢，防守固若金湯，湖人最後一道防滴水不漏。新湖人這一勝，關鍵先生是里夫斯，超凡奇兵是八村壘，但單場MVP是戴維斯。

38歲老詹很幸福，他得到各種最得力助手和非凡隊友，組成不容被低估的球隊，新湖人另外還有兩個穩定持球點，先發主控羅素和替補控球施羅德下半季表現和個人狀況都在水準以上，老詹不需要再大包大攬，累死球場還要承擔輸球。

防守端新湖人有兩個3D工兵203公分前鋒范德比特、198公分小前鋒布朗，身高、對位都不吃虧，可以承擔3-4個位置全面換防，不佔球權、運動能力和對抗性都很出色，外線偶有佳作。

湖人還是需要三分冷箭，畢斯里是重要板凳奇兵，替補定位和不確定角色讓他很難找到三分手感和出手信心。但畢斯里必須要適應湖人全新角色，每個系列賽湖人仍需要他替補上場，靠投籃和信心瘋狂準個2-3場幫助球隊，這是新湖人對畢斯里最大期許。

湖人還有一位板凳好手畢斯利尚未發揮，如果他也能跳出來當奇兵，湖人可能會在季後賽展現可更怕的威力。 美聯社

老詹現在有一群不平凡隊友，MVP規格一線長人戴維斯，三名出色後衛瑞夫斯、羅素、施羅德為他分擔控球和進攻、組織、防守，還有兩名防守工兵范德比特、布朗，八村壘是顆活棋，攻防兩端都有穩定角色和功能性。

新湖人現在這套陣容比起2020年湖人奪冠那一季，天賦、人手、攻防戰力毫不遜色。