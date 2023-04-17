老投手難適應新規定 投球時鐘難倒薛則等名將

大聯盟新球季開打，最引人注目的不是大谷翔平等球星，也不是光芒平紀錄的開幕13連勝，而是今年開始實施的投球時鐘（Pitcher timer）、壘包加大及禁止守備佈陣等新規定。其中又以投球時鐘對比賽內容的影響最大，也確實有效縮短了過去一向被詬病的冗長比賽時間。去年平均每場要花費3小時6分鐘的球賽一下子縮短為2小時38分。不但大聯盟官方感到滿意，球迷看得開心，就連原本被認為會有反彈聲音的球員也都同意投球時鐘讓比賽更為緊湊好看。更何況此舉還能縮短他們的「上班時間」，何樂而不為？

不過儘管嘴上不說，大受影響的投手們當然不可能個個都打從心裡贊成這項新規定。不論是生理或心理上，投球時鐘都帶給投手不小的壓力。由於無法像過去一樣充分休息後再出手投球，體力勢必更快消耗，同時也不可能再好整以暇地思考配球。最重要的是對投手來說，眼前的投球時鐘就像是一個無時無刻催促自己的拘束器，一不小心就可能帶來一壞球的懲罰，這樣的無形心理負擔無疑會對投球內容造成一定影響。

大都會老將薛則過去從來沒有被年紀與傷勢打倒，但本季卻在新制中投得有些掙扎，他平均每九局的三振數一口氣少了3次，保送多了2.4次，被全壘打則多了1.4支。 美聯社

也難怪新制一上路，違反規定的投手並不算多——目前222場比賽中總計出現122次違例，平均每32局才出現一次——但投手投出四壞保送的次數卻明顯變多了，每九局保送3.59次的數字不僅較去年（3.10次）上升達16%，如果持續下去還將創下2000年以來的新高。與此同時，投手被轟出全壘打的比例（每九局1.18支）也較去年（1.09支）為多，顯見不是投手們投得更閃，而是時間限制的壓力造成他們不得不倉促出手，因而出現更多的失投。

這其中又以年長投手所受的影響最大。一般來說，投手的表現平均在26到28歲之間達到巔峰，之後便開始逐年下滑。不過由於近年來訓練方式及運動醫學日新月異，下滑的程度已減緩不少。就以去年為例，34歲以上的投手防禦率僅有3.90，甚至低於聯盟平均水準（3.97）。從韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）及韋恩萊特（Adam Wainwright）等人老當益壯的表現也可看出現役投手「抗老」的能力越來越強大。

但今年一開季，不少老投手就紛紛落難。34歲以上投手的防禦率一下子飆高到5.49，遠高於33歲以下的4.32。像是43歲的現役最年長投手希爾（Rich Hill）前兩年總計投了283局，防禦率4.04不失為中上水準，耐戰度更是遠勝許多年輕投手。但今年一開季他的曲球卻大為失靈，目前防禦率高達7.20（全聯盟倒數第五）。另外新加入紅襪的37歲老投手克魯柏（Corey Kluber）也頻頻遭殃，不但前三戰全部吞下敗投而且防禦率高達6.92。前面提到的38歲老將薛則開季也異常不順，第二戰投5.1局掉了五分不說，還慘遭釀酒人砲轟三發全壘打，目前防禦率4.41仍遠高於他的生涯水準（3.12）。

紅襪老將克魯柏在不得不加快投球節奏後，三振／保送比由去年的6.62急速下降到2.17，平均每九局被打全壘打也增加1.7支。 美聯社

而老投手也比年輕投手更容易觸犯投球時鐘的規定，前面提到現階段平均每32局才會出現一次違例，但34歲以上的投手每投23局就違例一次，遠高於33歲以下投手的34局。即便小心翼翼不違反規定，對老投手來說，投球時鐘也更像一個無形的緊箍咒給予他們更大壓力。像是希爾，他今年的投球節奏其實遠比其他投手為快。不但不曾違例過，而且壘上無人時平均每6.1秒就出手投球，在全聯盟排名第11快。但不知是不是「呷緊弄破碗」，反倒使他表現大為失常。就連過去投球節奏並不慢的薛則都認為，投球時鐘是他開季表現不佳的重要原因。而他的隊友——現年36歲的卡拉斯科（Carlos Carrasco）更是三場先發中違例兩次，目前防禦率高達8.56，與去年防禦率3.97贏得全隊勝投王的表現判若兩人。

大都會另一名老將卡拉斯科(右)明顯也是非常不適應計時新制，他的三振／保送比由去年的3.71遽降為1.00，平均每九局被打全壘打也由1.0支變成2.0支。 美聯社

由於大聯盟自2015年起就開始在小聯盟試辦投球時鐘的規定，許多年輕投手早已因此習慣加快節奏，今年新制在大聯盟開辦對他們自無太大影響。反之過去總有餘裕，隨時可以視狀況休息的老投手則明顯被新規定逼得喘不過氣來。話雖如此，球季畢竟才剛開始，許多投手甚至是打者也都還在適應期。如何調整好自己的投球或打擊節奏，已成為本季所有球員的一大課題。