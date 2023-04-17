日職／牛棚大將叛逃還能頂住 中日洋砲不振才讓立浪抓狂

這個球季的中日龍隊，開季走得跌跌撞撞。首先是古巴籍的主力牛棚投手羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）在經典賽結束後沒有回歸母隊，而是叛逃到多明尼加，無論未來是否和大聯盟球團簽約，都已經不可能再回到中日龍。羅德里奎茲2022年在中日龍56場後援出賽，戰績6勝2敗39中繼，自責分率僅1.15。並曾在WBC的台灣A組預賽對荷蘭、日本8強賽對澳洲擔任先發，少了他中日龍戰力大大受損。

尤其是這幾年中日龍貧打問題嚴重，本來就是一支守優於攻、靠投手掩護打擊的球隊，羅德里奎茲是勝利組的重要一員，絕對大大衝擊教練團的戰力構想。

談到打擊，中日龍雖然靠著周末3連戰2勝1敗擊退巨人進補不少，不過實質的打擊問題是否因此獲得解決，其實還需要長時間去觀察。中日龍隊雖然目前0.254打擊率居中央聯盟第二，不過長打火力不足，團隊全壘打3支最少，總得分36分居聯盟倒數第二。尤其前10場比賽只得到18分，平均單場1.8分，對巨人3連戰進帳18分才止跌回升，只換回5勝8敗倒數第二的戰績，也不令人意外。

因為嚴重的打擊不振，監督立浪和義也很快就耐不住性子，11對廣島之戰將扛第四棒的洋砲阿奇諾（Aristides Aquino）下放到板凳，12日再將主砲畢謝德（Dayan Viciedo）從一軍登錄抹消，出手展現一連串大幅調整動作。第一年加盟的阿奇諾出賽10場，打擊率0.184、1支全壘打、6分打點，下放板凳後隔天的12日對廣島擊出加盟日職第一轟，就看打擊手感是否能夠抓回來。至於畢謝德雖然0.281打擊率並不差，不過得點圈7打數0安打，全壘打、打點也未開張。

阿奇諾過去在大聯盟雖然有展現一些長打能力，但近兩季的打擊率都不到兩成，中日龍賭他這一把看來是相當失算。 美聯社資料照片

阿奇諾年薪1億6,800萬，複數年約的畢謝德更是高達3億7,600萬日圓，兩名洋砲對打擊薄弱的中日龍來說相當重要，卻沒想到開季不到10場比賽就先後被教練團列入整頓。加上相隔3年回鍋的阿孟提（Zoilo Almonte）、新洋砲卡利斯提（Orlando Calixte）打擊率也分別只有0.188、0.172，對球隊無法帶來火力挹注。尤其是陣中擁有2022年安打王岡林勇希、2019-2020年安打王大島洋平，以及攻擊型捕手木下拓哉、高橋周平等巧打型的打者，球隊需要的是洋砲帶來長打威力，補足戰力缺口。

洋砲是個大失算之外，本土選手戰力也出現難題。最大的考驗就是王牌左投大野雄大在對養樂多隊投完一場7局1失分的好比賽之後必須進行左肘遊離軟骨的拔除手術，預計要到8月才會回歸戰線，投手戰力勢必受到影響，相對之下，打擊必須給予更多掩護，戰績才能提升。中日龍隊近幾年來投手相當出色，2021年團隊防禦率3.22是聯盟第一，去年3.28高居央聯第二名，不過排名分別是第五、第六，可見打線問題嚴重。無論是年僅20歲的WBC國手高橋宏斗、小笠原慎之介、柳裕也、今年交易加入的涌井秀章，最後一道防線又有去年救援王的古巴強投馬丁尼茲（Raidel Martinez）把守，都足以組成聯盟數一數二的堅強投手陣容。好不容易將墊底送給狀況更差的巨人隊，中日接下來要爬升還是要看幾名洋砲能否發威。

開季13場比賽有8場將對手得分壓在3分以下，投手問題不大，強打者出身的立浪和義監督，今年進入到帶兵第二年，如何善用投手戰力、挽救攻擊火力，將攸關他的帶兵之路能否成功。