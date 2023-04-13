湖人挺過灰狼挑戰 首輪遇灰熊仍難過關

西區附加賽第一場湖人克服了大半場的落後，在最後讀秒階段成功超車，雖然灰狼幸運地靠著罰球把比賽逼入延長，最終湖人還是在主場勝出。湖人在驚濤駭浪之中鎖定第七種子，接下來將對決第二種子的灰熊，而這場附加賽的勝利方程式是否能讓湖人完成下剋上？

完成季中交易的湖人，在全明星賽之後成功整合戰力，打出16勝7敗的戰績，領先西區其他對手。反觀灰熊雖然也有16勝9敗，但因為接連折損了亞當斯（Steven Adams）和克拉克（Brandon Clarke）兩大內線，此一不利因素被TNT球評巴克利（Charles Barkley）視為硬傷，認為禁區高度不足的灰熊將無法贏得季後賽首輪。

灰熊兩大中鋒亞當斯(中)和克拉克(左)都因傷無法參加季後賽，球隊無法發揮正常戰力，讓湖人有機可趁。 美聯社資料照片

灰熊沒有這兩大內線雖然明顯吃虧，但亞當斯早在一月底時就沒再上場，而克拉克在三月初受傷之後，灰熊在沒有這兩人的狀況下一共打了20場比賽，依舊拿下13勝，這段期間的勝率還高於他們本季的平均表現。換句話說，戰力整齊的灰熊並沒有因為內線高度降低而失去競爭力。

況且，在兩大內線受傷之後，主將莫蘭特（Ja Morant）還接著被禁賽九場，在這樣的情況下只在客場吞下三敗，更說明了灰熊做為第二種子的陣容深度。靠著小傑克森（Jaren Jackson Jr.）和貝恩（Desmond Bane）的突出表現，短期間接連損兵折將的灰熊仍然能夠挺過種種風波。

這麼看來，湖人是否已經毫無勝算？那也不盡然。如果湖人能夠打出他們的兩大優勢，複製他們在附加賽之中的勝利方程式，紫金軍團確實仍有機會完成逆襲。

湖人優勢一：主力球星更為成熟穩定

詹姆斯(右)和戴維斯(左)都是實力超群、季後賽經驗豐富的可靠老將，兩人同時大失常的機率可能比兩人都因傷不能出賽還要低。 美聯社

湖人最明顯的優勢就是兩大成熟球星，詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）曾經搭檔奪冠，在兩人健康出賽的前提之下，湖人這樣的雙人組合確實要比單核新星帶隊的對手來得有優勢。詹姆斯和戴維斯的合作經驗和打進關鍵球的能力，在季後賽的割喉競爭當中扮演著關鍵的決定性因素。如果雙方在最後關頭戰況緊咬，這兩人都有能力跳出來鎖定勝局。

相形之下，灰熊莫蘭特年紀輕，經驗嫩，又是一人帶隊。一旦被季後賽等級的防守鎖定，加上協防陷阱及包夾干擾，他驚人的切入破壞力將被大幅限縮。莫蘭特在去年季後賽確實打出統治級的個人表現，灰熊也得以屢屢過關，一度對勇士造成巨大威脅。然而，湖人成熟雙星的存在，確實是灰熊難解的課題。

湖人優勢二：內外線進攻交替更流暢

詹姆斯和戴維斯本來就有萬夫莫敵之勇，近來施羅德的切入和里夫斯的三分球又開始加溫，讓臨時抱佛腳的湖人內外線進攻交替更為流暢。 美聯社

湖人在經過交易改造之後，在三分外線的準星和內線籃板的鞏固獲得改善，加上防守能力大幅提升，成功壓低了對手的平均得分，這才讓湖人在明星賽之後的戰績扶搖直上。現在的湖人有了足夠穩定的外線，可以拉開對手的防守圈；也有足夠的切入和內線攻擊能力，可以給對手帶來禁區的壓力，再加上湖人雙星本身就有內外雙修的進攻能力，這些個人和團隊特色，都讓湖人現在能夠在內外線流暢地交互攻擊。

湖人之所以能在附加賽擊敗灰狼，就是先一路加壓防守，擋下了對手的火力之後慢慢追回落後的分數。到了決定勝負的關鍵時刻，詹姆斯先以三分追平，再用切入後傳球的方式給施羅德（Dennis Schroder）在外線得手而超前。手氣搭配士氣，防守搭配進攻，球星搭配團隊，內線切入搭配三分外線，這樣的勝利方程式是目前湖人的優勢。

反觀莫蘭特雖然個人的切入次數在聯盟高居第二，但和切入次數相近的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和唐西奇（Luka Doncic）相較，莫蘭特切入後成功傳球的比例極低，這讓他的切入成為單向性質的進攻，無法為隊友製造出更多在外線出手的空檔，也降低了灰熊串聯內外線交替攻擊的機會。

莫蘭特(右)之前因亮槍事件遭到禁賽，復出之後狂傲態度已有所收斂，如果能因此與隊友在季後賽打出更好配合，對灰熊來說反而是件好事。 美聯社

至於湖人帶來的內線壓力，也會讓原本就容易陷入犯規麻煩的小傑克森更加頭大。小傑克森本季的個人犯規平均高達3.6次，高居全聯盟第一。第二名是國王沙波尼斯（Domantas Sabonis）的3.53次，但沙波尼斯要比小傑克森多出賽了16場比賽。而且，小傑克森面對那些不常收到有利哨音的球隊時一樣容易吞下犯規，這表示他本身對於防守界線的掌握還不成熟，並非全是不利哨音作祟。一旦小傑克森早早因為犯規麻煩而被按在板凳上，灰熊的內線就更加脆弱，湖人也就更容易掌握戰局。

話雖如此，湖人自己並非沒有弱點。成熟雙星即使在大賽經驗和合作綜效的評比上佔優，但傷病的高風險如影隨形，只要其中一人倒下，湖人的戰局就會嚴重吃緊。另外，湖人在這個系列賽畢竟還是少了主場優勢，若是戰局被逼入搶七，將無法像附加賽這樣在主場作戰，一旦沒有搶得先手，就很難靠著全場加油助威的氣勢來逐步扳回落後的局面。

總之，湖人若是繼續打出自身的兩大優勢，在目前士氣正旺的情況下，對戰灰熊確實有機會演出下剋上。然而，面對傷病的威脅，又少了關鍵的主場優勢，一旦戰線延長，年輕的灰熊更有本錢守住系列賽。

賽前預測：灰熊4：3淘汰湖人