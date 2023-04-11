勇士回神踏上衛冕之路 衰尾國王毫無勝算

西區季後賽前六種子排名、對戰組合確定，終結連續16年未能打進季後賽噩夢國王完美翻身，拿下第三種子，季後賽第一輪將對戰第六種子衛冕軍勇士。應該沒有人認為國王可以淘汰勇士，即使國王擁有主場優勢。

今年西區季後賽有三個主旋律，一躲勇士，二避湖人，三最好不要先打太陽，儘管湖人還要打附加賽，尚未確定晉級西區季後賽。

國王第一輪就碰勇士運氣真的不好 有幾個原因

1、季後賽拚防守，沒有防守就很難挑戰王者。國王例行賽進攻效率聯盟第一，靠著出色三分球和投籃命中率，從點到面的多樣進攻選擇，國王教練布朗(Mike Brown)反其道而行，不再強調自己的防守體系，反而用高效進攻、得分為國王重新塑身，建立球隊新文化。但國王防守效率排名倒數第六。

勇士就是NBA王者，儘管勇士今年防守並不出色，但經驗、奪冠防守為底，勇士季後賽防守強度和團隊肯定不會像例行賽那般鬆散，國王想要靠瘋狂進攻和高效得分壓制勇士，實在太難。

國王雖然是例行賽進攻最強的球隊，勇士排名第2，但季後賽往往是靠防守決勝負，國王遇上季後賽經驗豐富的勇士將處於很大的劣勢中。 美聯社

2、國王第一輪如果打快艇都有可能會贏，快艇雖然球星、天賦、經驗都優於國王，但國王這種年輕、以積極進攻和多個得分終結點為主打法，只要不遇上爭冠王牌球隊，他們都有機會闖關。

3、當代NBA就是這樣，例行賽沒人在跟你認真，季後賽才是真槍實彈比真實力。國王季後賽第一輪就先碰衛冕軍勇士，對位、經驗、防守和團隊各方面國王都毫無勝算。千算萬算，沒有人算到勇士居然只能爬到第六種子，國王難得打進季後賽就只能一輪遊，只能說實在太衰了。

勇士逐漸回神 有幾個關鍵細節和現象

1、防守效率明顯回升。勇士今年客場戰績一團糟，關鍵在防守不用心，專注力和緊迫性不足，這種精神面大缺口出現在勇士這麼有紀律性總冠軍球隊，確實讓人很難理解。但明星賽過後勇士防守效率一路提升，傷兵歸隊是關鍵，但上緊發條，保持緊迫性，勇士正在重新回到防守至上路線。兩個月前勇士防守效率還在第22-24掙扎，過去一個半月勇士防守效率已經回到前15。

勇士在下半季的調整策略很成功，防守功力恢復，他們也越打越好。 美聯社

2、4-5名重要角色球員歸位。勇士核心陣容是柯瑞、湯普森、格林、普爾和魯尼五人組合，三名關鍵角色球員小裴頓、庫明加、迪文森佐明星賽後陸續回歸，並打出最完美狀況，全新勇士攻防兩端和角色球員都已經回到衛冕軍規格。勇士二線替補前鋒格林(JaMychal Green)、射手穆迪( Moses Moody)、防守苦工蘭普(Anthony Lamp)也都能擺進主要輪換，勇士攻防兩端可用之兵陣容深度更勝以往。

3、柯瑞狀況一流。柯瑞整個賽季表現和投籃狀況都不亞於他摘下MVP那兩個賽季，關鍵球更有把握，進攻和得分效率更高，如果不是勇士戰績一直很掙扎，柯瑞個人表現和數據也是年度MVP規格。一個狀況更好、更穩定、更有牽制力柯瑞，國王很難有機會突破重圍，但勇士身上挖鑿開缺口。

柯瑞(右)本季的投籃手感一直維持在高檔，投籃命中率是驚人的49.3%，三分球命中率則是42.7%，國王想要讓他失常是非常的困難。 美聯社

賽前預測：勇士4：1淘汰國王