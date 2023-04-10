日職／5億投打表現比去年更慘 巨人軍面臨劇烈變動期

巨人隊這個開季走得相當辛苦，4月9日逆轉敗給廣島之後吞下5連敗，暫時以3勝6敗居中央聯盟倒數第二，只比墊底的中日龍隊稍佳。雖然球季才剛開始，不過依照態勢看來，尋求三連霸的養樂多燕子隊以及經驗老到的65歲監督岡田彰布重掌兵符的阪神虎隊，應該會是央聯雙強，巨人隊別說爭冠，恐怕連進入季後賽都會陷入苦戰。

苦戰的原因，除了連續兩個球季帶隊勝率都不到5成的監督原辰德，帶兵功力逐漸受到質疑，肩負球隊支柱的中心選手，隨著年紀漸長身手退化，狀況甚至比去年更加惡化也相當致命，巨人軍正面臨劇烈的變動期。

年薪分別高達6億、5億日圓的坂本勇人、菅野智之兩大支柱，這個開季之後毫無貢獻，甚至無法成為一軍戰力，說明了巨人軍低迷的現狀。

菅野智之原本被原辰德監督設定為2023年開幕戰先發，結果3月18日對日本火腿隊的熱身賽之前突然因為右手肘拉傷只投1局21球就退場，因為調整不及，別說開幕戰先發，開季連一軍都不見他的身影，還在二軍調整。這是菅野智之職棒生涯11年球季首度開季在二軍出發。

菅野智之2020年球季以14勝拿下生涯第三座勝投王之後，隔年年薪來到生涯最高的8億日圓，一度在田中將大返回日本樂天之前寫下日職最高薪紀錄，並且還提出申請透過入札制度向大聯盟挑戰，但最後經過交涉之後選擇續留巨人隊。但續留之後，菅野智之2021年球季投出生涯最差的6勝7敗，去年雖然回升到10勝7敗，不過已經不見極盛時期的主宰力，連續兩季都遭到減薪之後今年年薪降到5億日圓，而同時巨人隊也已經連續兩季爭冠失利。同時間去年以154次奪三振拿下個人獎的23歲右投手戶鄉翔征，加上今年入選WBC經典賽，已經逐漸取而代之，成為巨人隊的第一號投手。

另外就是當家游擊手坂本勇人，已經連續3年打擊率未達3成，去年因傷在一軍只出賽83場比賽，0.286打擊率、5支全壘打、33分打點，中斷連續13年球季雙位數全壘打紀錄，打點也寫下新人球季之外的生涯單季新低。加上被日媒爆料，對一位年輕女性採取粗暴性行為，並且要對方為他墮胎，更加使得這名身價6億，巨人第一高薪的明星球員形象大傷。

坂本勇人能否復活，緊緊牽動到巨人隊接下來是否有機會能夠走出谷底。 擷圖自讀賣巨人官方推特

坂本勇人熱身賽開始就打擊不振、打擊率0.111引起討論，開季之後還是不見好轉，直到8日對廣島的本季第23打席才出現第一支安打。儘管首安就是一支全壘打，不過攻、守明顯都已經走下坡，因此加速世代交替，重用門脇誠（2022年選秀第4順位）、中山礼都（2020年選秀第3順位）等新秀的聲音不斷出現。巨人隊5連敗期間得分都在3分以下，合計只得到6分，在坂本勇人低迷不振情況下對打線的影響的確相當大，能否及時抓住機會重新贏回球迷對他的信心，以及原辰德監督何時會大刀闊斧做出調整，巨人隊往後的用兵調度受到關注。