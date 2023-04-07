公鹿是季後賽最強球隊 總冠軍之路只有一隊可能擋下

東、西區季後賽卡位戰和附加賽割喉戰，牽一髮動全身。東區第四騎士和第六籃網都被當成軟柿子，西區第三國王還有點嫩，被視為季後賽第一輪最好吃對手，西區第四太陽得到杜蘭特，擁有黃金先發陣容，人見人怕。

那支球隊是NBA最好球隊？誰又是陣容、完整性、球星、經驗、團隊整體都是最好的奪冠球隊？

我的答案是：公鹿是今年總冠軍最熱門，安戴托昆波是NBA最具攻防影響力球員，公鹿兩年前奪冠，這是一支擁有足夠經驗、完美團隊、陣容深度最好爭冠球隊。

在一個系列賽想要淘汰安戴托昆波帶領的公鹿，簡直是不可能任務，因為今年公鹿比2021年奪冠那一年公鹿更強大、更完整。安戴托昆波今年場均31.1分、11.3籃板，得分生涯最高，籃板排名今年NBA第三，他也是今年球季唯一得分、籃板都排在聯盟前五球員。更成熟、攻防更有主宰力、打法更沒有缺陷的安戴托昆波率領公鹿打出聯盟最佳戰績，光憑這一點他就足以第三次摘下年度MVP。

安戴托昆波目前場均得分31.1分創下個人生涯新高，在全聯盟排名第5，籃板11.8則是排名第3。他在攻守兩端都展現強大的主宰能力，本季如果拿下年度MVP也不會讓人意外。 美聯社

公鹿今年比2021年更強大，還有一個關鍵因素，那就是控球後衛哈勒戴已經成長為聯盟一線球星，兩年前的哈勒戴充其量就是二線球星，但今年哈勒戴攻防表現全然不同，得分能力、攻防節奏掌控、關鍵球把握性都是聯盟第一級控球。哈勒戴今年場均19.3分、7.4助攻、5.3籃板，都是近四年最佳表現，他己經取代公鹿小前鋒米道頓成為公鹿第二號球星，也能在關鍵時刻決定公鹿比賽勝負。

公鹿還有一個場均14.1分、9.7籃板大前鋒波提斯，先發、替補兩相宜，防守、拉開空間、籃板都是第一流長人，融入團隊和拚戰意識都充滿能量，波提斯是那種不計個人數據，只想玩命、贏球的團隊型球員。

由211公分安戴托昆波、208公分波提斯、213公分洛培茲三名長人建構出來的公鹿禁區、防守、籃板和最後一道防線，高度、速度、經驗兼具，這也是公鹿未來面對塞爾蒂克、76人或是其他東區爭冠球隊最有效武器。

波提斯(右)不論打先發或替補都是拚勁十足，完全以球隊贏球為導向，與字母哥和洛培茲聯手展現公鹿強大的禁區壓制能力。 美聯社

公鹿打出聯盟最好戰績，擁有主場優勢，防守效率聯盟第三，超級球星安戴托昆波打得就像年度MVP，NBA最佳控球後衛之一哈勒戴，足以拿下年度最佳第六人獎項波提斯，還有接近完美的團隊、奪冠經驗和防守體系，公鹿不論從戰力、帳面，還是球星、天賦，攻防陣容完整性去看，都是爭冠最熱門球隊。

比禁區和內線、陣容深度，公鹿都略優於塞爾蒂克、76人。比防守和籃板，公鹿都比西區球隊更加出色。比球星主宰力和陣容完整性，公鹿仍是全聯盟對位、攻防最有優勢球隊。經驗和團隊就是公鹿即使面臨傷兵困擾，但還是能打出例行賽第一戰績最好證明。

公鹿這一切優勢都得歸功於安戴托昆波的帶隊能力和攻防主宰力，他具備「俠客」歐尼爾那種攻防統治力，更重要的是他能控制、創造各種機會和主導攻勢，這是當年俠客做不到的事，安戴托昆波對自己帶隊能力和公鹿戰力充滿信心。

今年NBA總冠軍預測，我會預測湖人或勇士，因為我一直很期待這兩支球隊真正爆發，打出更好防守和團隊合作。但論戰績、戰力表現和整個賽季的穩定性、韌性，公鹿才是那支更好、更完整球隊。

湖人若是完全發揮實力，是極少數比較有可能在季後賽打敗公鹿的球隊，不過兩隊要碰上就是在總冠軍戰了！ 美聯社

今年球季2022-23 NBA季後賽大預測

東區決賽：公鹿vs.塞爾蒂克

西區決賽：太陽vs.湖人

總冠軍賽：湖人vs.公鹿

總冠軍：湖人(儘管公鹿是陣容更好、更完整球隊)