經典賽／史上10大演出 大谷、羅尼、巴倫汀最完美

本屆經典賽圓滿落幕，最終是以萬眾期待的大谷翔平對決楚奧特(Mike Trout)，並以大谷三振楚奧特作為結局，上演比漫畫還要誇張的情節。在經典賽再度展現二刀流完美實力的大谷毫無懸念拿下MVP，他在本屆如此鬼神般的表現能在經典賽史上排在第幾？而經典賽史上的10大演出又有誰？以下就來回顧經典中的經典！

10. 2006年松坂大輔

松坂大輔 歐新社資料照片

「平成怪物」松坂大輔是第一屆經典賽的MVP，該屆賽事共拿下3勝，其中2勝包括小組賽面對中華隊及冠軍戰面對古巴。他共主投13局只失掉2分，防禦率僅1.38。松坂在這次經典賽後聲名大噪，多支大聯盟隊伍爭相爭取他入隊，最終紅襪隊以5111萬美元的天價取得交涉權，也開啟松坂的旅美之路。2007年他成為史上第一位曾獲得經典賽及世界大賽冠軍的球員，而2009年他再次獲得經典賽MVP，且再度取得3勝0敗的佳績，但相較之下還是2006年表現更佳。歷史上只有松坂及2013年的史卓普(Pedro Strop)在單屆寫下3勝0敗的紀錄，而松?一個人就辦到兩次。

9. 2023年吉田正尚

吉田正尚 美聯社

吉田正尚賽前才以5年9000萬美元合約加入紅襪隊，由於這紙合約遠高於外界預期，也讓吉田的能力備受質疑，但本屆賽事似乎證明了紅襪的眼光沒有錯。吉田本屆繳出.409打擊率、1.258OPS、2轟、13打點的鬼神成績，其中1發全壘打還是在準決賽面對墨西哥隊轟出的追平3分砲，此外他還打破單屆最多打點的紀錄，是日本隊奪冠的大功臣。

8. 2009年岩隈久志

松坂雖然憑著3勝的戰績再度拿下2009年經典賽的MVP，但該屆表現最好的投手其實是岩隈久志。他在該屆賽事共主投3場，並創下單屆最高的20局投球局數。他在小組賽面對韓國隊主投5.1局只失一分，但由於日本隊該場遭到完封，岩隈只能苦吞敗投。而他在第二輪面對古巴主投6局無失分，在冠軍賽面對韓國則取代日本隊原先設定的王牌投手達比修有擔綱先發，結果他在7.2局的投球只失2分，幫助日本隊蟬聯經典賽冠軍。

7. 2013年卡諾

2013年多明尼加以全勝之姿拿下經典賽冠軍，終結了日本的連霸，超級明星卡諾(Robinson Cano)絕對居功厥偉。卡諾在該屆賽事繳出.469打擊率、1.295OPS、15支安打、2發全壘打與6打點的成績，其中15安在當時創下單屆最高紀錄，後來才被荷蘭重砲巴倫汀(Wladimir Balentien)給超越。卡諾毫無懸念獲選該屆MVP，並成為繼松?之後同時拿過經典賽與世界大賽冠軍的球員。

6. 2013年前田健太

前田在2013年經典賽的表現只能用神乎其技形容，他共主投3場、15局只掉1分，三場的對手分別是中國、荷蘭與波多黎各，他在準決賽面對波多黎各主投5局失掉唯一的一分，卻也因日本打線熄火承擔敗投。前田因該屆經典賽的好表現受到大聯盟球探的高度關注，甚至有媒體因為他精準的控球拿他與麥達克斯(Greg Maddux)做比較。前田在該屆賽事的三年後加入道奇隊，完成他挑戰大聯盟的目標。

5. 2006年李承燁

李承燁 歐新社資料照片

還記得這位韓國國民打者嗎？李承燁在2006年經典賽展現出與其他亞洲打者完全不同檔次的打擊火力，寫下.333打擊率、1.372OPS、5轟、10打點的成績，其中拿下該屆的全壘打、打點雙冠王，單屆5轟的最高紀錄直到本屆經典賽才被透納(Trea Turner)給追平。李承燁在該屆的精彩表現也讓大聯盟球隊簽下他的傳言出現，但最終並沒有實現，該年他還是繼續留在日本替讀賣巨人隊效力。

4. 2023年透納

透納 美聯社

透納(Trea Turner)是近三年大聯盟通算WAR值最高的游擊手，但在眾星雲集的美國隊卻只能打第9棒，直到冠軍賽才被提升到第6棒。他在本屆經典賽繳出.391打擊率、1.483OPS、5轟、11打點的成績，並追平了李承燁所保持的單屆5發全壘打紀錄，其中包括八強賽面對委內瑞拉那石破天驚的滿貫砲，無疑是本屆表現最搶眼的打者。

3. 2017年巴倫汀

2017年的巴倫汀(Wladimir Balentien)大概寫下經典賽史上最狂的打擊表現。他在該屆繳出.615、1.792OPS、16安打、4發全壘打、12打點與10得分的成績，其中安打、全壘打、打點與得分都是該屆榜首，成為打擊4冠王，而他的16安打至今仍是單屆最高紀錄。若不是荷蘭在該屆以一分之差敗給波多黎各止步四強，巴倫汀的恐怖紀錄還有機會能推進。

2. 2013年羅尼

羅尼 歐新社資料照片

提到經典賽史上最狂投手表現，2013年多明尼加的終結者羅尼(Fernando Rodney)恐怕當之無愧。多明尼加在該屆8戰全勝的所有場次，羅尼都有上去投球，且誇張的是他拿到7次的救援成功，且主投7.1局一分未失。羅尼在2012年球季才創下救援投手史上最低的0.60防禦率，2013年他則在經典賽延續前一年的絕佳狀態，創下經典賽史上最不可思議的紀錄。由於並非每場球賽都有辦法達到救援成功的條件，且要在經典賽這種高張力的賽事場場拿下救援成功更是不容易，因此羅尼這紀錄可說是前無古人、後無來者。此外羅尼在場上也是位相當有戲的投手，他在該屆經典賽球員介紹時還會面對鏡頭拿出香蕉，在冠軍賽救援成功後則與隊友一起做出招牌的拉弓箭姿勢，可說秀味十足。

1. 2023年大谷翔平

本屆經典賽MVP大谷翔平的表現肯定比前面幾位選手更狂，他在投、打方面都有頂級的表現，連在經典賽都能展現二刀流的完美實力，可說是所有棒球選手的典範。他在打擊方面繳出.435打擊率、1.345OPS、10安打、1轟、8打點與10次保送的成績，其中安打和保送數都是本屆之冠，而保送數則追平柯瑞亞(Carlos Correa)2017年所保持的單屆最高紀錄。在投球方面，大谷主投9.2局，寫下2勝0敗、1救援成功、1.86防禦率、0.72WHIP、11三振的紀錄，其中他的勝投、局數都是本屆最高，最後還登板救援三振掉天下第一人及大聯盟隊友楚奧特。這樣的表現連漫畫都畫不出來，未來想要再看到或超越，大概也只能期待下屆的大谷能自己超越自己了。

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