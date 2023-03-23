泰源學長張育成當榜樣 北科附工王念好衝擊選秀首輪
今年高三應屆畢業生投入中職選秀人數不多，大物等級更是少之又少，其中北科附工王念好被看好有首輪實力，加上今年是選秀小年，甚至有機會挑戰前三順位。
不同於穀保家商、平鎮高中、高苑工商、普門中學等名校高關注度，王念好在北科附工養成，偏向美式打法，出棒乾淨俐落，加上擁有不錯的選球與長打能力，都讓王念好受到球探注目，除了預計旅外的穀保家商林盛恩外，有球探直指他是今年高三完成度最高的打者，未來希望能超越2019年狀元劉基鴻。
右打王念好的打擊具有幾項特色是獨到之處，首先，他的「反方向攻擊能力突出」，北科附工總教練林建男透露，王念好高一剛入隊時還沒看過他的狀況，就帶他到麥寮高中參加拱範宮媽祖盃，結果他第一個打席第一球就直接打到右外野全壘打牆邊，「當時我眼睛一亮，這個選手不簡單，以後應該可以為球隊、桃園市貢獻。」一般高中生以拉打掛帥，王念好力量夠，打擊更為廣角，被認為是目前反方向攻擊能力最好的高三打者。
再來就是「攻擊效率高」，以今年2月木棒聯賽第二階段北科附工對上玉里高中一戰為例，王念好該場3支3，包括一發全壘打，細看這三個打席，王念好前兩支安打都在第一球好球時出棒，第三次則是在三壞球後，相中一記好球直接開轟，等於是出棒三次都是安打，效率驚人，這也代表他有不錯的選球能力，才能毫不猶豫出棒。
而U18世界盃則是王念好升級的轉捩點，擠身中華隊中心打線，球探表示，北科附工在國內比較少遇到高強度投手，到U18世界盃可以說是真正試金石，感覺王念好回來後揮棒更有力量，U18對他的幫助很大。
北科附工教頭林建男說，王念好逐年在進步，高一讓他守游擊，打擊當時還不算很突出，之後移防到三壘，就有更多心力放在打擊，且高一、二加入U18桃園市聯隊，接受強權平鎮高中指導也有不同收穫，再來有了國際賽經驗，今年有機會再拚一次選拔賽，爭取更好身價。
王念好的位置以一、三壘為主，守備能力算是中規中矩，但在職棒內野角落守位，需要更好的打擊實力，王念好如能加強身體素質與肌耐力，才能培養打職棒更長足的本錢，林建男也期待他能挑戰隊史第一輪上榜的打者，跟同是泰源國中畢業的學長張育成看齊。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言