快訊

俄媒：習近平已抵莫斯科 將與普亭一對一會談、共進晚餐

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

普丁逮捕令：國際戰爭罪通緝，但該如何捉拿普丁？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽熱潮再造中職榮景 卻潛藏不可忽視的危機

聯合新聞網／ Ramos
中華隊在經典賽打出超過球迷預期的表現，不但在台灣引爆經典賽熱潮，而且預估這樣的熱度將會延續到即將開打的中華職棒新球季，更多球迷願意花錢進場看球。 美聯社
中華隊在經典賽打出超過球迷預期的表現，不但在台灣引爆經典賽熱潮，而且預估這樣的熱度將會延續到即將開打的中華職棒新球季，更多球迷願意花錢進場看球。 美聯社

這屆WBC世界棒球經典賽中華隊戰績2勝2敗，比較失分率排名A組墊底，雖然無緣進軍東京巨蛋、前進邁阿密，不過對義大利、荷蘭都打出令球迷相當感動的經典戰役，有機會繼2013年經典賽熱潮，再度拉抬中職票房。

2012年中職票房跌落谷底，平均每場觀眾人數只有2433人，隔年經典賽中華隊打出一場場經典好球，特別是對日本武士隊，差1顆好球就能贏球，更是經典中的經典，也帶給國內球迷無限希望。

2013年經典賽熱潮加上曼尼旋風，該季場均觀眾人數飆升至6079人，成長幅度是破紀錄的150%，這是從來都不曾發生過的事，往後幾年中職場均都一直維持在5000人以上，直到2020年才因疫情關係掉到3573人。

經典賽的魅力，還有掀起的熱潮對中職票房影響顯而易見，去年場均觀眾人數回升到4903人，較前一年成長54%，今年經典賽除了張育成強勢發揮，其實不少中職球員都表現不錯，包括吳哲源呂彥青、陳禹勳、林立陳傑憲、江坤宇與吉力吉撈．鞏冠都有好表現，這都會為中職帶進新的球迷。

本屆經典賽幾位中職球員打出精彩表現，其中江坤宇、林立、陳傑憲、吳哲源(左至右)都可望吸收不少新球迷。 聯合報系資料照片
本屆經典賽幾位中職球員打出精彩表現，其中江坤宇、林立、陳傑憲、吳哲源(左至右)都可望吸收不少新球迷。 聯合報系資料照片

今年球季中職場均突破5000人大關應不成問題，能否向5500人甚至單場6000人叩關，達到10年前的巔峰值得關注，如果能突破6079人的天際線，中職將邁向新的里程碑。

為什麼要特別提到今年？這是因為明年在第6隊台鋼雄鷹首度投入例行賽，意謂新球隊可能會稀釋票房，場均觀眾人數下滑的機會不小，如果今年無法達成「6」開頭的目標，未來幾年要達標的難度不低，這是新球隊加入前幾年都會面臨的問題。

另一方面，在國內職棒榮景再現的當下，還有一個問題必須正視，那就是中職本土投手真的要加油了，這屆經典賽中華隊投手群幾乎都來自中職，團隊防禦率破7，平均不到2局就出現1次保送，壓制力和控球都不理想。

2013、2023年經典賽中華隊有許多名場面讓球迷有記憶點，但不可否認的是，過去5屆經典賽中華隊有3屆墊底，包括這一次參賽，5屆投手累計防禦率是破表的7，未來我們要打進八強複賽，與列強有一搏的能力，真的要好好提升投手的質與量，否則很難在經典賽這樣的大舞台打出好成績。

台鋼雄鷹在明年加入中職一軍之後，短時間內勢必會拉低平均票房，同時由於戰力的落差，應該也會有很多被打爆的比賽。 聯合報系資料照片
台鋼雄鷹在明年加入中職一軍之後，短時間內勢必會拉低平均票房，同時由於戰力的落差，應該也會有很多被打爆的比賽。 聯合報系資料照片

近年中職已調降比賽用球恢復係數，和彈力球年代相較，比賽型態對投手算是相當友善，照理說，領高薪的投手理當投出佳績，成為獨當一面的強投，至少與聯盟洋投平均數值不能差距太多，如果沒辦法繳出好成績，是否該檢視哪裡出了問題，導致表現不如預期。

中職本土投手真的要加把勁，如果在國內職棒無法壓制打者，奢談入選國家隊面對各國頂尖打者，即使在中職繳出不錯的成績也不能自滿，必須時時精進自己的身心技，畢竟在國際賽場光有球技還不夠，具備強大的心理素質才是能否更上一層樓的關鍵。

2017年經典賽南韓在預賽慘遭淘汰，當時名教頭金星根重砲抨擊：「韓國職棒選手只在乎身價，卻沒有職業使命感，球迷陶醉在被塑造出來的盛況，但不一定看得出技術本質問題，球員和球團也缺乏提升這方面的意識。」

南韓棒球近年發生的問題，也同樣出現在台灣身上，值得深思。 美聯社
南韓棒球近年發生的問題，也同樣出現在台灣身上，值得深思。 美聯社

那一屆經典賽南韓缺乏新生代強投壓陣，導致兵敗高尺巨蛋，金星根說：「幾年前我就提出警告，柳賢振、金廣鉉之後就沒有再培養出新世代王牌，沒人去探究原因和危機，少棒投手投過多變化球，青棒球隊數不足，職棒卻增加場次，投手戰力才會青黃不接。」

當年金星根這一席談話，值得現在啦啦隊女孩應援當道的中華職棒省思。

WBC專欄 經典賽 WBC中華隊 中華職棒 吳哲源 呂彥青 林立 陳傑憲 鞏冠

相關新聞

經典賽／美國衛冕之路險象環生 好運能撐到與日本對決？

八強賽最後一戰的八局上半，美國隊以5:7落後，只差六個出局數他們的衛冕之旅就將被至今未嘗一敗的委內瑞拉給終止掉。委內瑞拉的天使隊救援投手奇哈達（Jose Quijada）很快堆滿三個壘包。就跟一週前的

經典賽熱潮再造中職榮景 卻潛藏不可忽視的危機

這屆WBC世界棒球經典賽中華隊戰績2勝2敗，比較失分率排名A組墊底，雖然無緣進軍東京巨蛋、前進邁阿密，不過對義大利、荷蘭都打出令球迷相當感動的經典戰役，有機會繼2013年經典賽熱潮，再度拉抬中職票房。

里拉德打出生涯年抱季後賽夢想 現實是拓荒者下季請早

本季例行賽接近尾聲，西區7到10名的附加賽圈競爭激烈，就連暫居11、12名的爵士、鵜鶘也都還保有一線生機。六支球隊間的勝場差僅1.5場，各隊剩餘賽事約12、13場，最終的排名變化還有著瞧。至於暫居西區

經典賽／岡本和真、村上宗隆大復活 日本奪冠信心大增

要打敗侍JAPAN實在不容易，即使今天先發的大谷翔平先發狀況不是非常理想，日本仍在今晚於東京巨蛋開打的經典賽八強賽中擊退義大利，達成前進美國邁阿密的階段性目標，只要再贏兩場，就能奪回世界一的榮耀。

中職34年開打專題／打造兄弟王朝 邁向三連霸

【撰文・鄧心瑜】 苦盡甘來奪二連霸，對中信兄弟來說不是終點，上至領隊、總教練，下至球員、行政團隊目標皆相同，雄心直指三連霸，要打造最強王朝從春訓即刻準備，新球季再度從零開始備戰。 在大年初五，

卡洛爾腦袋跟球技一樣好 親自操盤締造新人合約紀錄

去年十二月，響尾蛇隊的副總經理索戴（Amiel Sawdaye）和CAA公司的經紀人厄鵬（Joe Urbon）一起在聖地牙哥散步時，索戴丟出一句話，「我們有意跟卡洛爾簽長約，你覺得如何？」厄鵬說：「當

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦