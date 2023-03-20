經典賽熱潮再造中職榮景 卻潛藏不可忽視的危機

這屆WBC世界棒球經典賽中華隊戰績2勝2敗，比較失分率排名A組墊底，雖然無緣進軍東京巨蛋、前進邁阿密，不過對義大利、荷蘭都打出令球迷相當感動的經典戰役，有機會繼2013年經典賽熱潮，再度拉抬中職票房。

2012年中職票房跌落谷底，平均每場觀眾人數只有2433人，隔年經典賽中華隊打出一場場經典好球，特別是對日本武士隊，差1顆好球就能贏球，更是經典中的經典，也帶給國內球迷無限希望。

2013年經典賽熱潮加上曼尼旋風，該季場均觀眾人數飆升至6079人，成長幅度是破紀錄的150%，這是從來都不曾發生過的事，往後幾年中職場均都一直維持在5000人以上，直到2020年才因疫情關係掉到3573人。

經典賽的魅力，還有掀起的熱潮對中職票房影響顯而易見，去年場均觀眾人數回升到4903人，較前一年成長54%，今年經典賽除了張育成強勢發揮，其實不少中職球員都表現不錯，包括吳哲源、呂彥青、陳禹勳、林立、陳傑憲、江坤宇與吉力吉撈．鞏冠都有好表現，這都會為中職帶進新的球迷。

本屆經典賽幾位中職球員打出精彩表現，其中江坤宇、林立、陳傑憲、吳哲源(左至右)都可望吸收不少新球迷。 聯合報系資料照片

今年球季中職場均突破5000人大關應不成問題，能否向5500人甚至單場6000人叩關，達到10年前的巔峰值得關注，如果能突破6079人的天際線，中職將邁向新的里程碑。

為什麼要特別提到今年？這是因為明年在第6隊台鋼雄鷹首度投入例行賽，意謂新球隊可能會稀釋票房，場均觀眾人數下滑的機會不小，如果今年無法達成「6」開頭的目標，未來幾年要達標的難度不低，這是新球隊加入前幾年都會面臨的問題。

另一方面，在國內職棒榮景再現的當下，還有一個問題必須正視，那就是中職本土投手真的要加油了，這屆經典賽中華隊投手群幾乎都來自中職，團隊防禦率破7，平均不到2局就出現1次保送，壓制力和控球都不理想。

2013、2023年經典賽中華隊有許多名場面讓球迷有記憶點，但不可否認的是，過去5屆經典賽中華隊有3屆墊底，包括這一次參賽，5屆投手累計防禦率是破表的7，未來我們要打進八強複賽，與列強有一搏的能力，真的要好好提升投手的質與量，否則很難在經典賽這樣的大舞台打出好成績。

台鋼雄鷹在明年加入中職一軍之後，短時間內勢必會拉低平均票房，同時由於戰力的落差，應該也會有很多被打爆的比賽。 聯合報系資料照片

近年中職已調降比賽用球恢復係數，和彈力球年代相較，比賽型態對投手算是相當友善，照理說，領高薪的投手理當投出佳績，成為獨當一面的強投，至少與聯盟洋投平均數值不能差距太多，如果沒辦法繳出好成績，是否該檢視哪裡出了問題，導致表現不如預期。

中職本土投手真的要加把勁，如果在國內職棒無法壓制打者，奢談入選國家隊面對各國頂尖打者，即使在中職繳出不錯的成績也不能自滿，必須時時精進自己的身心技，畢竟在國際賽場光有球技還不夠，具備強大的心理素質才是能否更上一層樓的關鍵。

2017年經典賽南韓在預賽慘遭淘汰，當時名教頭金星根重砲抨擊：「韓國職棒選手只在乎身價，卻沒有職業使命感，球迷陶醉在被塑造出來的盛況，但不一定看得出技術本質問題，球員和球團也缺乏提升這方面的意識。」

南韓棒球近年發生的問題，也同樣出現在台灣身上，值得深思。 美聯社

那一屆經典賽南韓缺乏新生代強投壓陣，導致兵敗高尺巨蛋，金星根說：「幾年前我就提出警告，柳賢振、金廣鉉之後就沒有再培養出新世代王牌，沒人去探究原因和危機，少棒投手投過多變化球，青棒球隊數不足，職棒卻增加場次，投手戰力才會青黃不接。」

當年金星根這一席談話，值得現在啦啦隊女孩應援當道的中華職棒省思。

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