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中職34年開打專題／第一再攀顛峰 全猿準備總冠軍

聯合新聞網／ 職業棒球雜誌
樂天桃猿開訓，新球季「全猿準備Ready」。 中央社
樂天桃猿開訓，新球季「全猿準備Ready」。 中央社

【撰文・石毓琪】

去年早早出發，樂天桃猿拿下年度第一，卻在台灣大賽敗下陣，與總冠軍盃擦身而過。今年開訓齊喊「全猿準備」，揮別懊悔捲土重來，再次挑戰總冠軍。

樂天迎來接手第4年，儘管過程有成功也有遺憾，今年度口號「READY」揭露「準備好了」之意，領隊浦韋青勉勵教練團和選手，職業球員天職即是永遠處在準備好的狀態，期望春訓努力，整體上下唯有準備好才能面對失敗、挑戰成功。副董事長川田喜則也說，每一年都是重要一年，2023年是樂天勝負一年，「一軍主力要想辦法站穩，年輕選手要拿出必死決心，搶占一席攀上一軍。」同時表示今後針對二軍教練團做改變，強化二軍、打造銅牆鐵壁守備，依序在棒球場上努力，拿下最後目標──總冠軍。

去年摘下年度第一，優勢未能一路延續到最後，總教練曾豪駒坦言，爭取總冠軍是每支球隊每年競逐目標，「上季失利，讓我們知道不足地方，回歸到最基本，才能在場上爭取最好表現。希望選手多給自己『不舒適』，在場上才能從容面對，一起把去年沒完成的拼圖完成，站上頒獎台。」

教練團異動 守備先治本

樂天桃猿隊一、二軍教練團齊聚。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊一、二軍教練團齊聚。 聯合報系資料照

因應日籍教練西村弥回歸東北樂天金鷲、外籍打擊教練鮑伊未續聘，樂天調整教練團，邀請前東北樂天金鷲首席教練真喜志康永強化內野守備、跑壘，二軍守備教練延攬經驗豐富的鄭兆行擔任，蔡明晋出任二軍投手教練，客座教練陳瑞振轉任二軍總教練，一、二軍打造深厚實力、育成執教協助球員成長意味不在話下。

教練團變動不小，曾總表示，成員其實互相熟悉、理念一致，磨合時間不會太長，「每位教練都非常有經驗，希望在二軍能夠有更扎實訓練，當選手訓練量拉上來、場次比賽拉高，讓年輕選手可以趕快接上一軍腳步。」二軍總教練陳瑞振素有「鐵血教頭」之稱，他和教練、選手共勉，去年年度第一，代表樂天是具備實力球隊，但總冠軍差一步，表示沒有做到完美，「魔鬼藏在細節中，差一點，就是沒注意細節，在球場上計較一點，不要覺得『這樣就可以了』，每個PLAY都要很計較。」

鄭兆行認同振總看法，來到樂天希望幫助二軍選手能力，讓整體戰力提升，「會著重在要求觀念建立和技術提升，尤其技術提升會從細節著手，例如動作精進，當基本動作、觀念建立後再和比賽經驗結合，球隊素質、穩定度都會向上，樂天打擊本來就好，如果守備提升，實力一定更好。」

樂天在上季台灣大賽鎩羽而歸，守備占部分因素，鄭兆行強調，不光是季後賽，例行賽往往守備瑕疵改變戰局，「有時過於注重打擊而忽略守備，但守備穩下來，對球隊幫助更大。沒人願意發生失誤，練習時就要求到最好，不管一、二軍，選手生涯還有好幾年要打，建立守備觀念很重要，如此也能增加投手安定感。」他補充，雖然主要訓練對象是年輕選手，求知欲、態度都很好，不自恃年輕有時間摸索，一開始就想學好的企圖心強烈。

全文未完，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第492期)

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