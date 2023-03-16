亞歷山大的快刀vs.唐西奇的雙節棍 不同切入模式卻一樣犀利

若以場均切入次數來排名，當今NBA的「切入三天王」分別是雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，24.1次），灰熊的莫蘭特（Ja Morant，21.1次）和獨行俠的唐西奇（Luka Doncic，20.1次）。目前除了這三人之外，聯盟中沒有其他人的平均切入次數能夠超過20次。

聯盟所採計的切入，是指球員在半場陣地戰時，利用自己的運球往籃框推進的進攻方式。這並不包括球員在接近籃框的位置接球，或是在空手走位時的接球進攻。而在這項數據上，亞歷山大在過去兩季都是年度切入之王，至於唐西奇則是在新人年之後，連續三季都在切入次數上居次，直到今年才被莫蘭特以些微差距超車，落居第三。

若要比較亞歷山大和唐西奇這兩人的切入風格，兩人無論是在變速技巧，切入後的助攻次數，和切入後的進攻終結方式上都有很大的不同。由於這兩人從身材、速度到球風都大異其趣，直觀上來說，亞歷山大是傳統的美式體能型切入法，唐西奇則是變種的歐式技巧派切入法。切法不同，但兩人各擅勝場。

亞歷山大的切法，其實和莫蘭特比較像。速度和體能條件是他最大的切入基礎，讓他的切入就像一把快刀，刀光可以在刀鞘裡留中不發，但只要一發動，常常刀光一閃就完成過人。慣用右手投籃的亞歷山大，居然從左切的比例要比右邊來得多，為的就是製造出更多突破對方防守的機會，這一點和莫蘭特也很相似。

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至於唐西奇的切法，則像是在使用雙節棍。他沒有驚人的速度甩開對手，但擁有出色的控球技巧和體型厚度，讓他可以利用快慢的兩段式節奏一步一步進逼籃框，也讓對手難以捉摸他的下一步。就好像他手裡拿著一付雙節棍不停的耍弄，要慢的時候可以慢慢地轉呀轉，想快的時候又能夠像蛇一樣出奇不意地攻擊。

從變速的角度來看，亞歷山大在切入時的變速，通常是在下球的第一拍完成。他主要是停頓之後的直線加速，對手只要一有遲疑，接下來就看到亞歷山大已經超了過去，一路打進籃下。亞歷山大有著超強的爆發力，可以輕鬆地完成從零到一百的快速變檔。

至於唐西奇的變速，則是破碎地分散在他每一次的切入過程之中。從他開始下球，一直到到他球離手之前，無論是出手投籃還是傳球，唐西奇都把節奏控制在自己手中。無論他的切入是跟隊友配合打擋拆，還是自己一人單打，他都可以不斷地變速和變向來找出空隙。

許多人看唐西奇的切入會覺得奇怪，為何整體速度看起來不快，但對手就是卡不死他，一路讓他滲透深入？原因就是對手抓不住他在快慢之間的節奏。從對手的防守心態來看，唐西奇和亞歷山大都一樣能給防守者帶來很大的壓力，但對手面對這兩人的思考過程和應對策略卻極為不同。

防守唐西奇的切入，就像每一刻都有機會擋住他，但一跟上去就會被他帶著走。至於防守亞歷山大的切入，則是只有一次機會，啟動的第一步沒抓中，接下來就只能期待背後的隊友能幫忙補防。

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亞歷山大的變速優勢，在於對手擔心跟不上他的第一拍而只好提前加速，結果就被他騙掉了重心而露出破綻。唐西奇的變速優勢，則是對手擔心封不到他突如其來的外線投射，放慢了沈退的速度，結果就被他拉出了空間。

面對亞歷山大的切入時，對手的防守心態可以賭一把，若是拼對了就有機會能夠擋下他，若是賭輸了就只能靠接下來的協防。相反地，面對唐西奇的切入時，對手常常找不到梭哈的機會，只能跟著他一路耗，到確定他要出手了才全力去撲防。

除了變速技巧不同之外，這兩人在切入之後的傳球比例都能超過三成，並不像莫蘭特那麼低。但唐西奇切入後成功傳出助攻的比例，就要比亞歷山大來得高。從這個數據來看，唐西奇比較有辦法利用切入來為隊友創造得分機會。

至於兩人在切入之後的進攻終結方式也不同，亞歷山大要比唐西奇更常站上罰球線，而且更傾向於出手，所以亞歷山大利用切入拿下的平均分數要比唐西奇多出快三分。

這兩人的身材條件都有足夠的對抗能力，在切入時能夠和對手碰撞之後出手取分。但相形之下，亞歷山大會有比較多的強行出手，而唐西奇靠著更多的變向來取得相對容易的出手空間，所以唐西奇在切入之後的出手命中率要比亞歷山大來的出色。

光從數據來看兩人的比較，許多球迷可能會覺得這和實際看他們打球的感覺不同。無論如何，亞歷山大和唐西奇都是切入的高手，大量地利用自己的切入來取得進攻上的優勢，而他們的切入風格也完全不一樣。即使兩人在切入的相關數據上各有千秋，但亞歷山大的快刀和唐西奇的雙節棍一樣犀利，讓對手難以拆解，也都是當今聯盟最有人氣的個人演出之一。

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