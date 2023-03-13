經典賽／換血、外銷實力都出問題 南韓與日本差距越來越大

南韓隊在12日的經典賽以7比3擊敗捷克，本屆經典賽首勝終於到手，但晉級之路仍然路途險峻，必須13日擊敗中國，再靠捷克擊敗澳洲，並且比較失分率等結果才有辦法逆轉晉級。一旦遭到淘汰，對南韓棒球界來說來說絕對又將是一大重創。

除了淘汰與否之外，對南韓來說另外一個顏面大失的就是對日本隊的戰果。南韓隊自從2009年經典賽第二輪以2比6輸給日本之後，到3月10日的經典賽預賽以4比13差點遭到提前結束，近期在重大國際賽中對戰日本8場的戰績竟然是1勝7敗。反觀在此之前南韓包括北京奧運兩度獲勝對日本戰績是6勝4敗，情勢逆轉，加上2019年預賽以8比10敗給日本隊之後最近吞下4連敗，這對一向視日本為世仇的南韓來說，絕對是相當難嚥下的一口氣。

這中間南韓唯一取勝的比賽是2015年11月19日的世界12強日韓大戰，該場比賽日本隊先發投手是赴美之前的大谷翔平。他先發7局0失分，只被擊出1支安打，帶著11次奪三振的優異成績退場，不料則本昂大痛失4分慘遭逆轉。這是這14年來頂級國際賽事中南韓隊唯一擊敗日本隊的比賽。不過當時打第四棒貢獻2分打點的李大浩已經引退，打第三棒也有1分打點的金賢洙則已經高齡34歲，這次經典賽還扛第五棒，對日之戰4打數0安打。而這次扛第四棒的朴炳鎬已經高齡36歲，2打數0安打，中心打線只有第三棒的24歲的李政厚算是「才正要起飛」的選手。

反觀日本隊當年12強比賽的三棒到五棒打者：山田哲人、筒香嘉智、中田翔都已不在現在的先發打線上，甚至只有山田哲人入選。日本武士隊的中心打線已經換成大谷翔平（28歲）、村上宗隆（22歲）、吉田正尚（29歲）聯手扛下。最年輕的村上宗隆只有22歲，大谷翔平、吉田正尚則是正值高峰期30歲前後。兩相對照，日、韓兩隊世代交替的速度呈現明顯落差。

南韓中心打者金賢洙、朴炳鎬(圖)都已超過34歲，與日本隊相比較，世代交替的速度有一段差距。 美聯社

以10日的日韓之戰來看，日本隊只差七局下只差岡本和真的一記安打，就將送給南韓提前一場結束。南韓隊先發投手金廣炫是2008年南韓隊打敗日本，拿下北京奧運金牌的英雄。縱使去年他復活投出13勝，加上國際賽經驗豐富，不過經過了將近15年，對日本隊的先發還是金廣炫，突顯了南韓投手世代交替的速度的確緩慢。當天金廣炫的表現並不差，球速大約在140後半段，加上頗具威力的滑球當武器，可以維持住比賽。不過因為65球的球數限制，後面上來的南韓投手球速大約在145公里上下，沒有特別突出的變化球。以現在日本職棒來說，勝利組的後援投手動輒球速超過155公里，兩相比較之下，南韓隊的投手能有幾人在日本職棒站穩一軍，令人懷疑。南韓隊前兩場比賽合計掉了22分，成了2連敗的敗因。

2006年以及2009年，日本完成經典賽二連霸，不過南韓也是不遑多讓，第一屆打進四強，第二屆則是第二名，經典賽可以快速在亞洲成為受到高度關注的國際大賽，如果說日本是最大推手，南韓也絕對不會差第一的日本太多。但是仔細回顧，南韓這次如果再過不了第一輪，在經典賽已經連續3屆第一輪就遭到淘汰。加上2021年東京奧運接連在重要比賽敗給日本、多明尼加，只拿到第四名無牌而歸，在南韓國內遭到相當大的批判，幾年前國際賽的風光場面已成過去式。

另外就是選手「外銷實力」下降，也突顯了近期水準下滑的現狀。南韓幾年前還有李承燁、林昌勇、李大浩等投打好手活躍於日本職棒，但近年來不僅已經沒有南韓選手在日本職棒有好的表現，南韓職棒KBO產出的外籍洋將更是紛紛陣亡。羅薩里歐（Wilin Rosario）、小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）、坦姆斯（Eric Thames）、桑奇斯（Ángel Sánchez）、阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）等一大票從KBO轉戰日本職棒NPB的高薪洋將陸續遭到解約。從今年日職各球隊之中已經相當少見KBO轉戰的洋將，可以看出韓職KBO經驗的洋將在日本評價大幅滑落的趨勢。

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