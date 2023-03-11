經典賽／張育成連日砲轟直升五星 吳哲源接棒呂彥青再當奇兵

報告班長，育成二兵以火力掩護隊友，成功攻破荷蘭投手陣，拿下關鍵戰役的勝利，替台灣保住一線晉級的生機。

本屆經典賽前兩場比賽，中華隊雖然丟掉19分，但總共也得了多達16分，團隊打出4支全壘打則在A組中領先其他各隊，10日對上義大利的比賽，同樣是靠著打線在比賽後半段的發揮，後來居上贏得首勝，前兩場比賽的內容完全可以確定這次中華隊要贏球就是要以火力掩護投手，唯有從對手手上多得分，帶給投手安定感，得分多過失分，才有獲勝的機會，這場比賽就是典型的模式演繹。

張育成就是執行這項勝利模式的主要程式碼，10日的比賽在6局下打出追平比數的2分砲，今天的比賽更是在2局下就打出超前的滿貫砲，從此讓荷蘭士氣一瀉千里，最終就以4分差贏下這場關鍵之戰，讓人不禁想到如果當初張育成堅持婉拒參賽，那台灣的戰況只會更艱辛，當然中職球員林立、陳傑憲兩人也不讓旅外隊友專美於前，其中陳傑憲揮別首場4打數無安打的惡夢，在這兩場比賽打擊復甦，兩場共打出5支安打，今天的比賽林立、陳傑憲分別有3安及雙安的表現，與張育成一起成為中華隊的攻擊發動機。

中華隊先發投手黃子鵬主投2.2局被打2支安打，三振與保送各2次，失掉2分中有1分是非自責分。 記者余承翰／攝影

先發投捕黃子鵬與吉力吉撈·鞏冠在前兩局的搭配默契不算太好，吉力吉撈甚至還發生了3次捕逸，由於有不少邊邊角角的球沒有受到主審青睞，加上自己的控球也有點狀況，雖然對手沒有攻下太多分數，黃子鵬在第3局用球數就已過多，教練團繼前一場後果斷換投，換上來的吳哲源表現沈穩，接替投球4.1局就丟出4次三振，荷蘭攻勢從此受阻，是今天獲勝的另一功臣，他也是繼隊友呂彥青後，連續2場經典賽拿下勝投的中信投手，兄弟連線守住台灣的兩場重要勝利。

吳哲源中繼4.1局僅被打出1支安打，飆出4次三振、送出2次保送，沒有任何失分，強勢封鎖荷蘭隊的大聯盟級打線。 記者余承翰／攝影

當然，休兵日對於首戰大挫敗的中華隊來說，現在看來是一個重大的轉捩點，首戰調度引起極大的討論後，第2場比賽教練團在陣容上的變動，及調度上的果斷，就都收到了不錯的效果，對於球員來說，在經過首戰大場面的洗禮，沈澱一天心情後，第2戰開始無論是投手或打者都開始享受在主場2萬名球迷歡呼下打球的感覺，也都發揮應有的實力。

中華隊游擊手江坤宇（右）與二壘手鄭宗哲（左）在5局上合力完成雙殺守備。 記者余承翰／攝影

台灣今天獲勝之後，戰績來到2勝1敗，明天中午將面對1勝2敗的古巴，如果獲勝就會帶著3勝1敗，分組第一的戰績前進東京；如果不幸落敗，那有可能形成A組5隊都是2勝2敗的情勢，這種狀況下就要比失分率，由於台灣首戰丟掉12分，情勢十分不利，不過台灣在今天的比賽只使用了5名投手，最後一戰包括江少慶、王維中等先發投手都還可以上場，投手戰力仍算充足，在這兩場共打出25支安打的打線也已發揮正常的攻擊能力，唯一要擔心的就是晚接午的體能狀況了。

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