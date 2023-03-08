練出投手獎、防禦率不到1 高龍偉如何帶東體出投天

「不管他們畢業後有沒有要繼續打球，我希望他們離開東體的時候是健康的…」─台東體中教練高龍偉。

在高中木棒聯賽創下季軍隊史最佳成績，台東體中寫下新的一頁，不斷被總教練陳峰岳提到的，就是團隊不到1的防禦率是關鍵，他歸功於投手教練高龍偉，令人不得不佩服這位昔日統一獅強投的教球功力。

台東體中在今年木棒聯賽的團隊防禦率0.84，在所有球隊中僅次於普門中學的0.60，甚至還優於冠軍隊穀保家商的1.25，總共91.2局也只比壽山高中的93.1局少，可以說是貨真價實，投手獎由獨拿4勝、防禦率僅0.24的陽崧儒帶走，難怪教頭直言，「只要贏2分，我就有信心贏球。」

台東體中陽崧儒拿下投手獎。 學生棒球聯盟／提供

「防禦率不到1耶！我還有什麼不滿意的？」高龍偉笑說，這次帶了8名投手，2人狀況不理想，1人則要身兼野手，能繳出這麼低的防禦率的確意外，「打7局比較好調配投手，盡量讓投手平均使用，不要只依賴幾名投手，大家都是王牌。」

高龍偉坦言，台東體中算是中上球隊，投手素質有時無法像A級球隊這麼突出，不過他很注重投手健康，在上學期打地方盃賽時會輪流帶不同投手出來，以循環賽制的比賽來說，一名投手控制在10到12局，注意丟的數量，「投手有週期性，按照訓練規劃在走。」

除了技術外，高龍偉也很重視投手的心理層面，曾出奇招來練他們的膽識，讓投手站在打擊區模擬打者，自己在投手丘用球棒擊球到打擊區讓投手體驗強度，「投手不敢投進好球帶，因為怕打到打者，我想讓他們知道，其實打者比你還要怕。」

高龍偉(左)很重視投手的心理層面。 王偲潔／提供

「球是圓的、棒子也是圓的」，高龍偉說到，打者打好也沒那麼容易，畢竟打擊率3成是高，代表10次還有7次會失敗，因此要投手不要怕，「控球準、穩定性最重要，用木棒一定要確實擊中才會飛得遠，不用怕被打。」

「相信我的投手，帶出來就是最好的」，高龍偉提到，打出漂亮一戰，是這批選手3年來共同目標，未來不論是否繼續打球，都希望選手帶著健康身體從東體畢業。