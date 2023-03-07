經典賽／彈力球惡夢悄悄襲來 中華隊熱身賽全勝卻無法樂觀

2023第5屆經典賽A組預賽在台灣將於8日開打，兩天的官辦熱身賽也在昨日結束，各國隊伍在這兩場賽事中有勝有敗也有和局，只有中華隊兩戰全勝，中華隊從2月14日、16日兩度對上味全，17日對台鋼，19日對富邦，21日對統一的閉門練習賽，到25日對樂天、26日對中信及27日對味全，3場開放球迷進場的自辦熱身賽，最後是這兩天對中信及富邦的2場官辦熱身賽，在正式開賽前的熱身賽已拉出一波10連勝，就連日本隊在熱身賽都曾輸給中日過，中華隊的帳面戰績看起來十分強悍，但從細部數據來看，中華隊的部分投打其實都尚未調整到位。

就從25日開始的自辦及官辦熱身賽來看，中華隊在3場自辦熱身賽打下15分，得分能力看起來不錯，但那3場比賽打擊有發揮的幾乎都是旅外球員，這點在上週的文章中已提到，這現象在這2場官辦熱身賽中有改善的跡象，包括上季全壘打同樣是聯盟最多的林立及吉力吉撈．鞏冠都有安打及打點貢獻，林立更有開轟紀錄，同樣在自辦熱身賽打擊手感冰冷的陳傑憲，也有單場雙安的表現，中職打者的打擊逐漸加溫，不過仍有幾位打擊不佳的球員在官辦熱身賽中沒有充足機會調整，如范國宸、林岱安及打、跑都有狀況發生的郭天信等。

中華隊在這幾場自辦及官辦熱身賽雖然都是對上台灣國內的職棒球隊，但面對的投手卻都還不算是隊上的主力投手，首場對上樂天的是上季在一軍出賽12場，0勝3敗6.75防禦率的林子崴；第2場是中信的去年的第一指名鄭浩均；第3場是味全上季僅在一軍出賽1場，防禦率6.0的曹祐齊；首場官辦熱身賽對中信遇到上季出賽4場，防禦率5.17的魏碩成；最後1場則是富邦的江國豪；中華隊在這5場也僅在面對有旅美經驗的鄭浩均及可望進入本季富邦先發輪值的江國豪先發時較為苦手，其他幾名先發投手就發揮得還不錯，但這樣的對手強度是否足夠就是個問號了。

鄧愷威在首場官辦熱身賽首度出賽，控球就發生很大的問題。 記者蘇志畬／攝影

另外一個重點就是先發投手的安排，在張奕及曾仁和接連傷退的情形下，原本就被筆者認為可能是中華隊罩門的投手部分更加脆弱，尤其江少慶、鄧愷威在官辦熱身賽由於控球出問題、保送過多而導致用球數過多的狀況，可說是本屆中華隊投手的未爆彈(或者已經爆了)，而官辦熱身賽首場中華隊雖然打出3轟打下13分，對手中信在少了王威晨、江坤宇及許基宏的狀況也回擊了9分，整體投手群的表現只有胡智爲的表現較為穩定，在僅剩1天的時間下，球員狀況要調整回來十分困難，這也考驗著教練團在短時間調整投手定位的智慧。

胡智爲是這幾場熱身賽中華隊表現最穩定的先發投手。 記者陳宛晶／攝影

首場官辦熱身賽中華及中信兩隊共打出4支全壘打，也出現過未打中球心卻輕鬆越過外野手的深遠安打，下午進行的其他場比賽也有這種情形，賽後林立及陳子豪等球員都表示球應該比上季中職用球還要彈，如此一來被擊中就較易形成長程安打甚至於全壘打，因此除了投手控球問題之外，比賽用球可能是要面對的另一個大魔王，畢竟如果要比打擊上的互相傷害，中華隊打者的砲管遠不及強打如雲的其他各國隊伍，唯有投手撐住，中華隊才有獲勝的機會。