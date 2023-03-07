大牌球星缺席率超高 NBA負荷管理引發爭議

NBA近來針對負荷管理（Load management）掀論戰，各隊先發主力和資深老將輪休，比以往更顯頻繁，以前球團是用傷病理由讓特定球員缺席，現卻有以預防傷病為藉口把主力放板凳。為什麼呢？負荷管理對NBA一年82場比賽，以及季後賽產生什麼影響，我們在這一篇討論。

先看看現況，本季全聯盟算得上明星的球員中，愛德華（Anthony Edwards）、藍道（Julius Randle）至今全勤。其次，沙波尼斯（Domantas Sabonis）缺席兩場，泰托姆（Jayson Tatum）缺席四場，是聯盟出席率較高的模範生。聯盟數據，聯盟球員平均缺席率達 9% ，而詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、杜蘭特（Kevin Durant）、雷納德（Kawhi Leonard）、柯瑞（Stephen Curry）、威廉森（Zion Williamson）等缺席率更高。

NBA球員該輪休還是不休？這問題始終爭執不下，即使調度合情合理，但考驗的是各球團操作手腕，避免引發球迷反感。 美聯社

這不是單一球季的問題，球員因傷病缺席比賽，有必要透過「負荷管理」坐板凳來抑制這現象嗎？聽起來有點矛盾，但是無論如何，花錢看有線電視轉播、花大錢買票進場的球迷，被迫接受最喜歡球員缺席這種事鐵定不好受，如今還得允許球員以負荷管理為由不必打球，怎麼讓人接受？

回到2017年球季，那年擁詹姆斯、奪冠聲勢浩大的克里夫蘭騎士隊，和以柯瑞、杜蘭特為核心的金州勇士隊，在3月下旬、4月初安排球星和先發輪休，目的是為季後賽準備，此舉引發不小爭議，尤其兩隊都有全國轉播賽事，上場卻都是二線球員。那次之後，聯盟頒佈規定要求，禁止全國轉播的賽事讓健康球員輪休，如沒異常不可一場讓多人坐板凳。

收視率與負荷管理糾結一起，是複雜的課題，規劃不週恐導致大批收視戶取消頻道或線上觀看。在TNT頻道活躍的退休球評歐尼爾（Shaquille O'Neal）得知某場波士頓塞爾蒂克隊排輪休，直接開砲：「先發球員不打球？那我也不必看這場比賽。」連分析師都不看、不評的比賽，觀眾還要看什麼？活躍90年代、現為球評的巴克利（Charles Barkley）重批：「你一個球星拿7000萬美元年薪，一個禮拜打四場球都辦不到？普通老百姓天天上班沒喊累，你們在喊什麼？」洛杉磯湖人隊的傳奇賈霸（Kareem Abdul Jabaar）也呼應：「當年我們打球可沒包機啊！早上5、6點起床搭民用航班趕場，現在聯盟球員不知道日子過得多好。」

老球星一把火不是沒緣由，傳奇人物喬丹（Michael Jordan）15 個球季裡，有12 個球季至少打 78 場例行賽，9 季全勤 82 場。 大鳥博德（Larry Bird）生涯13 季有 9 季打75 場， 魔術強森（Magic Johnson）13 季有 8 季打77 場，布萊恩（Kobe Bryant） 漫長20 年生涯中，也有9年打了77 場，其中有4個球季全勤82 場，為何現在年輕球員辦不到？

許多老球星如巴克利(圖)對今日的負荷管理不以為然，幾位傳奇人物生涯出勤率相當高，即使仍跟傷病打交道卻仍能繳出輝煌成就。 美聯社

傷病風險管控，最早是20 年前猶他爵士隊教練斯隆（Jerry Sloan）開始，他當時減少資深控衛史托克頓（John Stockton）的上場時間。10年前，任教塞爾蒂克隊的教練里弗斯（Doc Rivers），為了保護主力賈奈特（Kevin Garnett）也用過，之後在聯盟廣為流傳，演變至今而失控，連當打之年的年輕球員也在輪休。問題是，至今無數據顯示，讓人輪休、不輪休的真效率，也沒數據呈現頻繁上場一定受傷，金州勇士隊的教練科爾（Steve Kerr）是少數公開談論球員輪休，但他也缺乏一套數據，證明負荷管理效果。

湖人隊的教練漢姆（Darvin Ham），日前就以負荷管理為由讓戴維斯（Anthony Davis）缺席與奧克拉荷馬雷霆隊的比賽，儘管他本人上場意願強烈，但球團怕他的右腳連續兩天上場會受傷。只是，這場比賽湖人隊贏球所以無人問責，若輸球收場球迷應不會有同理心，無論讓大牌坐板凳是自願或球團要求。

最近負荷管理疑似被各球團玩到爛掉，以為了怕受傷為名，硬把健康的球員塞板凳上，這樣的作法引發各方議論。 美聯社

在職棒大聯盟，讓先發投手輪休是正常調度，即使救援投手也有局數限制或間隔一天休息，證明讓職業球員做負荷管理是趨勢，但如何操作大有學問。終究，每個球員不同， 要求高齡38 歲的詹姆斯天天上場，和要求24 歲的唐西奇打滿48分鐘不同。 Orreco 這間公司，在英超、NBA、MLB 和 PGA廣開業務，創辦人Brian Moore博士是運動員傷害權威，對負荷管理他的說法是：「這是很難的挑戰，因為你要努力取得平衡，讓球隊贏還不要選手超載。」他坦承現代比賽節奏很快，對球員身體衝擊不同以往，在80、90 、2000年代打球，對膝蓋、手肘和身體衝擊都不一樣，也許一場球難以反映差異，但連續五天球員可能就受不了，傷痛隨之而來。

誠如前述，NBA或許需要負荷管理，但必須有客觀的追踪數據和參考值，不是模糊的為了保護某人，就下令讓他們打養身球，那等於變相鼓勵球員不要打更多比賽，而是找理由休息混過例行賽季。在這議題背後，還有讓球員使用穿戴裝置、追蹤身體狀況的提議，只是球員工會大力抵制，因為球團可能挾著這些數據，用在合約談判當武器貶低球員價值。