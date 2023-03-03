3連敗快艇可望先蹲後跳 別再冤枉衛斯特布魯克

洛杉磯雙雄快艇和湖人在明星週後呈現黃金交叉。湖人在明星週後取得3勝1敗，近五場4勝1敗。然而以和爵士達成買斷協議後，以底薪重返洛杉磯要證明自我的衛斯特布魯克(Russell Westbrook)，卻在快艇迎來了3連敗。快艇目前排名下滑到西區第六，不僅只差半場勝差就得落入附加賽圈，並且和暫居第十的鵜鶘僅有1.5場勝差。這波連敗讓尚未完全融入團隊的衛斯特布魯克首當其衝的成為代罪羔羊。

其實衛斯特布魯克這三場的個人表現不錯，投籃命中率高達53.1%，三分球命中率47.2%並繳出場均16分9.3助攻5.7籃板2.3抄截，除4.3次失誤過高，有待團隊磨合外，快艇會輸球不盡然是衛斯特布魯克帶來的扣分效應。好比喬治(Paul George)對再次和雷霆老隊友聚首的期待，他過去曾在衛斯特布魯克身邊打出個人生涯的最佳表現，彼此間的配合並不陌生。

即便衛斯特布魯克尚未替帶來快艇勢如破竹的實質影響力，但相信只要一段時間的磨合，無論是團隊整體或者三巨頭的合體效益不會再更差了。

一個球季半以來衛斯特布魯克在湖人越打越不開心，打著職業生涯中最不擅長的替補角色，今年上半季數據15.9分寫下新人年以來的次低紀錄，衛斯特布魯克意識到自己在陣中的定位早已脫離核心，帶領二線陣容的任務依舊無法讓他得到應有的尊重與對待，加上他超過4000萬美金的沉重薪資負擔，讓即便是有意詢價的球團想到他帶來的負資產效益就頭痛。

衛斯特布魯克在湖人是動輒得咎，未受到重用而且還常常當代罪羔羊，離開湖人對雙方來說都是一種解脫。 美聯社

但是隨著合約買斷的從零開始，一紙老將底薪合約加盟快艇，既不佔據鉅額薪資空間，又能提供快艇需要的攻擊指揮角色，連衛斯特布魯克本人都表示這是他最後的賭注。相信在後場指揮挺空缺上，選擇衛斯特布魯克絕不會比原來的沃爾(John Wall)還差。衛斯特布魯克這三連敗過程中，關鍵時刻並沒有自始至終待在場上，顯然教練團對他的信任還不夠，但也意味著輸球原因不能怪罪著他是戰犯。

衛斯特布魯克的到來讓快艇在戰術配置上的節奏將快上許多，這需要些時間適應調整沒錯，但對於快艇而言，他們需要在雷納德(Kawhi Leonard)和喬治之外，打出更多攻防轉換，有衝擊性、侵略性的比賽內容。快艇球團會一口氣放棄沃爾跟傑克森(Reggie Jackson)來尋求改變不是沒有原因的。

原先快艇缺乏的，正巧是衛斯特布魯克所擅長的，但這樣的期望在加入湖人之初也曾經有過，但可惜並沒有打出來，但是這並不代表全然是衛斯特布魯克的問題。近四年收集了三件球衣的衛斯特布魯克，身手自然是回不去過往在雷霆的MVP身手，人們對於他更多的關注與評論來自於他在半場系統戰效率不佳與失誤過多等老毛病是否成為壓垮球隊的稻草。

但是衛少並不是在體能下滑後就沒有了價值，他雖然在2019年膝蓋動過手術，但他是卻在2021年在巫師拿下聯盟助攻王，並帶領球隊進入季後賽。特別是明星週後的時間，他的表現簡直攻防一體，巫師靠著鋒線不停的主打換防，一旦策略成功便交給衛少主打推進反擊去攻城掠地。

而快艇眾多搖擺人，防守端主打無限換防的戰術，或許就有機會複製過去衛斯特布魯克的經驗再奮力一搏。衛斯特布魯克加入快艇後，場均9.3次助攻已經是他在巫師那年以來的新高，投籃命中率更是生涯新高。減少無謂的投籃出手，專注於專注於組織推進、攻勢發動，突破籃框攻擊或者伺機分球，搭配和雷納德、喬治的合作。我認為他本身無論是心態調整，團隊球風的配合，多了這些不怎麼順利的經歷，衛斯特布魯克勢必做了相當多的努力就為了力拼一個證明自己還能打的機會。

從衛少(左)這3場的表現來看，他應該是在心態上已經有所調整，並做好要拚季後賽的準備，再給快艇全隊一點磨合時間，應該能看到比保羅、葛里芬、喬丹更有強悍的新三劍客出現！ 美聯社

在這些前提下，我認為有助於他融入快艇的速度，只看三場還太早，這可是衛斯特布魯克放下身段的最後一搏，沒有過去加入湖人的意氣風發與期許，這次改披快艇球衣，以不同的角色在熟悉的場館出賽，衛斯特布魯克要用被低估的心態，更成熟地去面對每一場球。雖然快艇接著將碰上勇士、國王、灰熊的艱辛賽程，但也是拚進季後賽前最真槍實彈的試煉，快艇三人組的合作效應是否真能撐得起三巨頭稱號，很快就會有答案。

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