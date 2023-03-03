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尼克打法很另類 卻是東區被忽略的大黑馬

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
尼克近來打出7連勝，近10戰則是9勝1敗，在明星賽後衝上東區第5的位置，很有機會在最近10年內第二度打進季後賽！ 美聯社
尼克近來打出7連勝，近10戰則是9勝1敗，在明星賽後衝上東區第5的位置，很有機會在最近10年內第二度打進季後賽！ 美聯社

尼克142：118大勝籃網，悄悄七連勝，在紐約內戰取得絕對優勢，也把東區排名穩在第五。沒有人認為尼克是爭冠級別球隊，他們不如公鹿、塞爾蒂克那麼穩定，星光閃耀，沒有76人那麼華麗，天賦過人。比起東區第四騎士，尼克似乎也少了什麼，比如：堅若磐石的防守和深不可測的板凳深度。

今年球季尼克目前的防守效率是第15，在聯盟中段班，這跟尼克教練錫柏杜一慣給人印象大大不同。錫柏杜的球隊和比賽風格就是防守+堅壁清野，很多肌肉對抗和慢節奏半場攻防，低比分、慢節奏、拚防守就是錫柏杜球隊招牌。

眼前這支尼克，進攻效率第四，但助攻卻在聯盟排名第30(墊底)，很極端的表現，他們既不是靠第一流防守和控制比賽節奏取勝，更不是仰賴大量三分和外線手感飆分。尼克目前三分命中率3成48，只不過在聯盟中低水平。

尼克在總教練錫柏杜的調度下，團隊助攻是全聯盟最差，投籃命中率與三分球命中率也都不高，只有籃板是排名全聯盟第3。 美聯社
尼克在總教練錫柏杜的調度下，團隊助攻是全聯盟最差，投籃命中率與三分球命中率也都不高，只有籃板是排名全聯盟第3。 美聯社

助攻最少，進攻效率卻排第四，尼克進攻最重要主軸就是無限單打和防守反擊。尼克前鋒藍道、後衛布朗森的個人超級單打，以及鋒衛爛仗好手貝瑞特、魁克利、葛萊姆每一場都有神來幾筆的奇兵出擊，讓尼克進攻很難被預測，不容易採取針對性防守，因為所有對手都很難以精準掌握尼克進攻章法。

尼克出奇致勝，團隊體質、戰術體系改變，不再以防守做為唯一堅持，給球員更大自主性和自由發揮空間，尼克教練錫柏杜執教風轉性與改變最為關鍵。

後衛布朗森+前鋒藍道 尼克兩大核心球星都很另類

布朗森是這兩年聯盟最奇特的單打王，身高185公分，單打、突破、外線、拋投 無藝不精，有穩定持球和突破能力，讓他在罰球圈附近不論是一對一還是藉由擋拆發動攻擊，都很難被防守。

尼克後衛布朗森(左)最近手感相當不錯，近7戰有3場得到38分以上。 美聯社
尼克後衛布朗森(左)最近手感相當不錯，近7戰有3場得到38分以上。 美聯社

布朗森今年場均23.6分、6.2助攻，三分命中率4成，打出生涯最好一季，既有控球後衛組織和牽制力，又有殺手般得分爆發力，攻擊和得分方式多樣，成為尼克今年最重要持球點和進攻核心。

布朗森超高效率單打是尼克解決戰術執行問題最大支撐，藍道全能前鋒打法，低位能扛、背框會攻、中遠距離外線找回手感，讓他變得更無法防守。

藍道今年球季場25.1分、10.5籃板，他在內線就像部坦克車，面對大個子能切能扛，單挑小個子都能形成錯位優勢，加上今年找回昔日手感和外線，藍道在進攻端很少遭遇對手。

尼克前鋒藍道(中)近況同樣很火熱，特別是三分球，在近4戰41次出手投進19球，命中率高達46.3%。 美聯社
尼克前鋒藍道(中)近況同樣很火熱，特別是三分球，在近4戰41次出手投進19球，命中率高達46.3%。 美聯社

除了兩大球星，不得不佩服尼克制服組今年操作，季前撿來213公分長人哈騰史坦和季中交易拿下防守硬漢後衛哈特，都是神來之筆。

哈騰史坦每場替補20分鐘，5.1分、6.6籃板，效率滿分，他的身高和替補角色不但能跟先發中鋒羅賓森、藍道形成穩定內線，也能貫徹錫柏杜的防守戰略。

哈特被交易到尼克只打了六場球，場均13.8分、5.3籃板，投籃命中率和三分命中率都逾6成，根本是上帝特別送給尼克的禮物。

尼克在交易截止日前送走打不起的瑞迪許，從拓荒者盤來前鋒哈特，讓他改擔任板凳後衛，結果是如魚得水！ 美聯社
尼克在交易截止日前送走打不起的瑞迪許，從拓荒者盤來前鋒哈特，讓他改擔任板凳後衛，結果是如魚得水！ 美聯社

哈特除了是尼克第四號得分手，更是防守尖兵，針對性防守最佳人選，最完美的3D球員。哈騰史坦和哈特兩名功能性球員，一個內線、有高度和外線能力，一個全能3D，讓鍚柏杜更容易執教，攻防體系更完美。

尼克還不是爭冠級別球隊，但擁有東區黑馬特質，一旦讓尼克再把防守拉上來一點，東區今年季後賽會有很多翻船好戲可以看。

NBA專欄 NBA 尼克 Julius Randle RJ Barrett Jalen Brunson

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