甜瓜等大量老將待業中 是風向轉變還是球員個人因素？

今年以甜瓜安東尼（Carmelo Anthony）為首的老將們似乎失去了往年的吸引力，許多油箱裡還有油的老牌球星就是沒人要，其數量之多令人咋舌。甚至有人認為光是從這些老將當中挑出十五個人，就足以組成一支爭冠級別的球隊。

雖說每一年都會有優秀老將找不到球隊的情況，但為什麼今年這張待業老將的名單會這麼地長，而且還沒有出現消停的跡象？是因為聯盟已不再像過去那樣肯定老將的價值，還是老一代球員的個人技能包不再適合當今的球風？

今年待業老將數量居高不下的原因，也許可以分別從聯盟的風向轉變，和球員的個人因素這兩個方向去找出不一樣的解釋：

聯盟風向的轉變

這一季聯盟風向轉變的可能來源有四，一是疫情趨緩，二是球風加速，三是人力供需的一時失衡，四是制服組對於老將作用的認知有所質變。

首先，每一年各隊對於底薪老將的需求數量原本就會有所起伏，主要是各隊的傷病數量難以預期，有些年會出現異常的傷兵潮，尤其像是前兩年的疫情高峰期，聯盟總計有超過450人次觸發了聯盟的健康與安全協議而無法出賽，從而造成了大量的戰力缺口，有些球隊會找有經驗的便宜老將來應急。但隨著疫情趨緩，聯盟的防疫規定也放寬，今年至今只有一名公鹿球員在一月觸發協議，而且一天就出關了，大量的傷兵缺額也就此消失。

接著，相對於一時的疫情所造成的人力需求變化，聯盟本身的趨勢可能才是重點。小球當道，如今的球風是愈打愈快，全聯盟平均每場比賽的攻守交換次數在30年之後再度破百，而最近這三年也都維持在近百次的水準。球員在場上來回跑動的速度和頻次都大幅增加，這樣的加速趨勢對於有年紀的老將來說十分不利。

NBA的球風是攻防轉換越來越快，因此跑得快、投不準的球員還有得混，投得準、跑不動的老將恐怕就難有生存空間。 美聯社

雖然許多人都肯定老將仍有成熟的進攻技巧和穩定的得分能力，但他們隨年紀而衰退的爆發力，確實不容易跟上現在的比賽節奏，這讓老將在場上能發揮的作用受到很大的限制。過往聯盟就有一條30歲的隱性分界線，年過此線的球員原本就不容易繼續留在聯盟裡，今年這樣的汰換率更為嚴苛，也使老將更難受到青睞。

此外，也有人認為今年的情況是單純的供需失衡，就像選秀有大年和小年，而許多在選秀大年時出道的球星，今年正好都一起走入了生涯的黃昏時期。這些出身於黃金一代的老將，一字排開全都是有頭有臉有實績的高階人力，在僧多粥少的情況下，今年聯盟的就業市場根本就胃納不下，所以才會造成如此高比例的失業潮。

最後，則是有一說指出，現今的制服組對於老將的作用產生了另一層的負面認知。之前名人堂球星賈奈特（Kevin Garnett）就曾經說過，有些球隊的經理階層並不喜歡在年輕陣容之中加入資深的成名球員，免得造成球隊管理上的問題。

老將確實會扮演領袖的角色，在休息室或是主客場移動之間的交談，也會給予新秀球員許多提點和個人的經驗分享，但有些制服組認為關於薪資談判的經驗之談，會讓年輕球員更懂得如何對付現有的資方體制，結果會增加他們未來談薪的困難度，所以傾向拒絕這些有能力影響年輕球員想法的老將入隊。

球員個人的因素

除了以上四個聯盟整體的風向轉變之外，原本球隊本身就會因為隊型的需要、薪資總額的限制、或是中長期目標的設定而放棄底薪老將，改為使用雙向合約或是用短約來簽年輕球員。而今年球季之所以有那麼多老將待業，其取決的關鍵因素也可能在於這一批老將本身的個人條件，像是傷病史、球風打法和實際效益的落差。

今年的待業老將名單上，就有許多球星過去有著豐富的傷病史。即使雇用他們的代價相對低廉，但再度受傷的高風險可能會讓他們完全上不了場。就算能夠正常出賽，其中不少人的打法很佔球權，若是他們不能長時間持球來主導攻勢，就無法發揮出預期的戰力，這也會壓縮到隊上年輕球員的成長空間。

至於實際效益的落差，則是指許多球隊先前就已經試著網羅過這些老將，那時就是期待他們發揮出「物美價廉」的老將價值，結果很多嘗試都是以失敗收場，這也讓他們在這一季的賣相更差。

總之，有些球員搶手，有些球員燙手，其間的差別，在於他們的個人條件是否適合大多數的球隊。同時，這一季各隊的新秀球員大量地冒出頭，也確實讓各隊對於吸納老將入隊感到興趣缺缺。

最後，除了聯盟風向轉變和球員個人因素之外，今年的買斷市場又特別熱絡，在季中交易結束之後，聯盟中又新增了一批失業老將，讓原本待業的排隊人潮再度受到排擠。

這些交易之後被買斷的老將，至少本季仍有出賽，這讓他們在市場上的競爭力更高，像是衛斯布魯克（Russell Westbrook）和貝佛利（Patrick Beverley）都迅速地找到了「回家」的位置：衛少重回洛城的快艇，貝佛利則是回歸老家芝加哥。

相對來說，本季沒有任何出賽紀錄的待業老將，球隊就更難預期他們是否仍保持著戰力，自然也就不會輕易出手簽人。雖然有賽勒（Cody Zeller）這樣的成功案例，他超過一年沒有正式出賽，上週被熱火簽下來之後立刻替補上場，首戰就攻下雙位數得分。但這畢竟是少數，而且賽勒才剛滿30歲，相比名單上的許多成名老將來說仍算年輕。

賽勒(左)還能受到熱火青睞的原因是他還算年輕，而且他的實力還在。 美聯社

雖然主客觀的情勢都對這些待業老將不利，但本季東西區各隊之間的勝差極為接近，愈接近季末，競爭將會更加激烈，這讓許多球隊仍有強烈的人力需求，所以，這張待業清單隨時都有可能變動。像是爭冠球隊需要補強特別行動組的角色，或是想搶入季後賽的強隊突然有要角受重傷而亟需頂替人選，這些難以預期的狀況會讓一些待業老將再度變得搶手。本季這些知名老將能否重回賽場，就得看接下來的賽況如何發展了。