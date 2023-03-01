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經典賽／中華隊年輕有活力 只怕抗壓性不足遇大賽手軟

聯合新聞網／ Tzuyi
球員面對國際賽時壓力一定都很大，這屆經典賽中華隊又有那麼多年輕好手是第一次參與大賽，要如何讓球員釋放壓力、正常發揮，將會是教練團的最大課題。 聯合報系資料照片
球員面對國際賽時壓力一定都很大，這屆經典賽中華隊又有那麼多年輕好手是第一次參與大賽，要如何讓球員釋放壓力、正常發揮，將會是教練團的最大課題。 聯合報系資料照片

歷經大幅度換血的中華隊，為了備戰即將在3月8日開打的第五屆世界棒球經典賽，率先與中華職棒各隊進行交流賽。在張育成的豪打帶動下，加上中職各隊都還在春訓調整中，中華隊得以全勝之姿進入官辦熱身賽。後續將於5日、6日，與中信及富邦交手後，就將進行正式的大賽。

這次中華隊國手名單中大多是這兩年中職的佼佼者，其中不乏異軍突起的好手，包含黃子鵬吳哲源，他們過去是後援投手，近年轉戰先發後，成績更上層樓。陳仕朋曾是2021年敗投王，一度被移出先發輪值，去年倒吃甘蔗，成為陣中最穩先發。另外如范國宸、林立過去都曾因守備位置影響表現，直至去年才漸趨穩定。還有如成晉、郭天信也都是近年崛起的新星。

本屆中華隊大部分球員都具有速度及長打能力，因此在進攻時，可以不用只求一支安打一支一支打，也不用硬要強攻。或許可以考慮靈活運用戰術，近年中職不乏智取搶分的案例，多數球員應能勝任。陣中有這麼多年輕好手，對於中華隊而言當然是更有活力，或許有機會出奇制勝。

過大的壓力可能會使球員發揮不出應有水準，不過本屆經典賽有很多快腿球員，除了強攻之外，或許可以靠戰術撕裂對手。 聯合報系資料照片
過大的壓力可能會使球員發揮不出應有水準，不過本屆經典賽有很多快腿球員，除了強攻之外，或許可以靠戰術撕裂對手。 聯合報系資料照片

中華隊近十年在世界棒壘球總會(WSBC)的排名都是名列前四強，現在更是排名第2名，僅次於日本。不過在積分最多的頂級賽事12強賽及經典賽，中華隊成績始終不佳，二次12強賽分別為第9名及第5名，經典賽最好第8名，最差第14名。雖然可歸因於許多國家大賽時找來大聯盟球員助拳，實力大幅躍進，不過一般認為中華職棒實力介於2A至3A之間，集各隊之大成的國家隊，也不應會如此不堪。

實際上每年中華隊的陣容都有考量實力與經驗，但面對強敵環繞，總是伸展不開，以致歷年的戰績起伏大。其中很大的原因就是「壓力」所致，過去在高張力的台灣大賽，即使是面對熟悉的對手，都可以發現有許多球員表現大為失常。在短暫的國際賽，特別是穿上中華代表隊的球衣，那壓力更是重中之重，加上又太力求表現，最後反而「軟手」打不好。而且賽場如戰場，只能靠教練團及時協助、或是緊急換人，沒辦法像例行賽還有時間可以調整。

壓力會對球員有什麼樣的影響？最明顯的就是打擊，可能因為緊繃或急躁，影響揮棒時機及軌跡。中華隊過去就有多位球員明明在國內有選球、有火力，到了國際賽碰到不熟悉的對手，應要更有耐心，但本壘板紀律(plate discipline)卻是立刻變差，那就會變成盲砲。昔日就曾出現陳致遠三場被11次三振、林智勝單場5K的情況，並非他們能力不好，而是壓力實在太大。目前熱身賽，中華隊已經出現打線串聯不佳的情況，這恐怕就是警訊。

在中職攻、守、跑俱佳的郭天信(左)，昔日只有亞青及U-18世界盃經驗，首度面對頂級賽事，已經出現壓力爆表而影響表現的情形。 聯合報系資料照片
在中職攻、守、跑俱佳的郭天信(左)，昔日只有亞青及U-18世界盃經驗，首度面對頂級賽事，已經出現壓力爆表而影響表現的情形。 聯合報系資料照片

還有就是守備問題，因為搭檔的不是平日賽季的夥伴，默契上本身就有所落差。而且不像在中職比賽，可以看到同一位打者擊百次以上的熟悉感，經典賽對手的擊球型態及落點，都只有情蒐給予的概略認知，防守需要更加專注、更即時的因應才行。但越怕出錯，就會越緊張，反而更容易發生錯誤。同樣在熱身賽，中華隊就出現不少失誤的狀況。

中華隊歷經多場熱身賽的洗禮後，讓球員得以適應這身球衣，不過真的大賽開始，又將是另外的挑戰。相較於第三屆的星光熠熠，這次的中華隊雖星度減少，但江山代有人才出，既年輕又有活力。他們都勇於挑戰，只怕一時抗壓性不足，無法發揮正常身手，還有8天的調整時間，就看教練團如何因應了！

棒球專欄 經典賽 中華職棒 WBC中華隊 黃子鵬 吳哲源 陳仕朋 林立 郭天信

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